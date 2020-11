Preživjeli iz stravične nesreće: 'Kamenički je od mene napravio invalida, nije se nikad ispričao'

Marin Kamenički jurio je zagrebačkom Ilicom 195 km/h. Poginule su dvije žene, a jedan muškarac teško je ozlijeđen. Na sudu je priznao krivnju i pokajao se. Na objavi presude nije se pojavio

<p>Sramota! I laž! Ja sam vozač Astre, od mene je napravio invalida. Ni on ni nitko od njegovih se nije nijednom javio i pitao kako sam, a kamoli da se ispričao i molio za oprost, komentirao je<strong> Damir Babić Alagić</strong> (59) presudu Marinu Kameničkom (22).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Nakon što smo ga kontaktirali, rekao nam je da ne bi dalje ništa komentirao jer mu je dovoljno bilo boli. Potvrdio je da se gotovo dvije i pol godine od kobne nesreće na zagrebačkoj Ilici i dalje liječi te da mu zbog toga još nije određen ni stupanj invaliditeta.</p><p>- Devet dana sam bio u komi, još sam na bolovanju. Hvala Bogu, ja sam živ, dvoje nažalost nije imalo tu sreću - rekao je jedva susprežući emocije.</p><p>Damir Babić Alagić vozio je Opel Astru u koju se 23. kolovoza 2018. godine u 21.10 sati zabio Marin Kamenički jureći čak 195 km/h u Mercedesu C63 AMG vrijednom 800.000 kuna. Inače, na tom dijelu Ilice brzina je ograničena na 50 km/h. Udarac je Astru odbacio na betonski zid. Babić Alagić u nesreći je zadobio vrlo teške i po život opasne ozljede. Život mu je spašen medicinskom intervencijom.</p><p>Njegova suvozačica Nadica Hoflinger (65) nije bila te sreće. Dva mladića koja su naišla izvukla su je iz vozila pokušavajući joj pomoći. Izgledala im je u mnogo boljem stanju od onesviještenog Babića Alagića, koji je bio za volanom. No njezine ozljede bile su joj strašnije. Preminula je na mjestu.</p><p>Laura Stelio (22) bila je suvozačica u Mercedesu Kameničkog. Mlada studentica pred kojom je bio život ispala je iz Mercedesa te ju je pregazio drugi automobil koji je naišao neposredno nakon.</p><p>Epilog ove strašne nesreće su dva izgubljena života, teško narušeno zdravlje Babića Alagića i tri uništene obitelji. A kolika je kazna? Četiri i pol godine dobio je Kamenički na Županijskom sudu u Zagrebu zbog izazivanja prometne nesreće.</p><p>- Razočarani smo, iako se već na prvom ročištu moglo naslutiti kuda sve to vodi. Jasno nam je da nikakva kazna ne može vratiti voljenu osobu, no ipak smo očekivali više. Pitamo se kakva se to poruka šalje ostalima kad se za ovako tešku nesreću dobije kazna malo iznad minimuma - rekla nam je Tea, kći poginule Nadice Hoflinger. Obitelj je ogorčena i trajanjem i odugovlačenjem istražnog postupka, što je, smatraju, Kameničkom dalo dovoljno vremena da se skrasi i osnuje obitelj. U konačnici i ta okolnost cijenjena je olakotnom.</p><p>Presuda je nepravomoćna, što znači da stranke na nju imaju pravo žalbe. Osim bezuvjetne zatvorske kazne, izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima pet godina nakon što odsluži kaznu. U zabranu mu se računa i privremena mjera od listopada 2018. godine. Podsjetimo, Kamenički je iz istražnog zatvora izašao nakon 35 dana jer je u zamjenu za slobodu ponudio da mu se oduzme vozačka dozvola. Mora platiti i polovicu sudskih troškova u iznosu od 24.530 kuna te odvjetnike oštećenika.</p><p>- Kazna je u donjoj polovini onoga što zakon predviđa kao kaznu za ovu vrstu kaznenog djela te očekujem da će se tužiteljstvo na ovu presudu žaliti - rekao je za Telegram odvjetnik Rafael Krešić, koji zastupa obitelj poginule djevojke.</p><p>Kazneni zakon na temelju kojega je Kamenički osuđen predviđa kaznu od tri do dvanaest godina zatvora. Presuda je donesena nakon samo jednog održanog ročišta, odnosno suđenja koje je bilo zatvoreno za javnost. Čime se vodio sud kad je Kameničkom izrekao četiri i pol godine zatvora pojasnila je predsjednica sudskog vijeća Irena Kvaternik. Odluku o visini i vrsti kazne donijela je na temelju stručne analize o strukturi ličnosti Kameničkog koje su dale viša stručna savjetnica suda i djelatnica Centra za socijalnu skrb. One su preporučile da se na njega ne primijeni maloljetničko pravo, nego opći propisi. Sutkinja je rekla da je olakotnim cijenila njegovo priznanje, kajanje i žaljenje, činjenicu da je s djevojkom koja je bila s njim u vozilu i koja je poginula bio u emotivnoj vezi.</p><p>- Okrivljeni se ispričao svim oštećenicima i njihovim obiteljima te molio za oprost, dosad je neosuđivan, otac je 4-mjesečnog djeteta, zaposlen i uzdržava obitelj - nabrajala je sutkinja Irena Kvaternik.</p><p>Otegotnim je pak ocijenila način počinjenja djela, odnosno izrazito brzu vožnju (vozio je gotovo četiri puta više od ograničenja), bezobzirnu i obijesnu vožnju koja je uz njegovo vozačko neiskustvo dovela do nesreće. Također, otegnuta okolnost je teška posljedica djela, dvije osobe su poginule, a jedna je teško ozlijeđena i danas trpi posljedice.</p><p>- Prevladavaju olakotne okolnosti, no zbog težine djela i njegovih posljedica sud nije primijenio minimalnu kaznu niti ublažavanje kazne ispod zakonskog minimuma. Kazna mora biti poruka počinitelju, ali ne smije biti odmazda. Strožom kaznom nije moguće vratiti izgubljene živote, a sud smatra da će ovom koju je izrekao utjecati na njega, a i sve druge da ne čine takva kaznena djela, ali i da se nakon odsluženja kazne optuženi može integrirati u društvo - rekla je sutkinja Kvaternik. Da su Kameničkom, kojim slučajem, izrekli kaznu zatvora u trajanju pet ili više godine, pravomoćnost bi morao čekati iza rešetaka u istražnom zatvoru.</p><p>Pitali smo odvjetnike za komentar presude i je li u okvirima onoga što sudovi inače izriču u sličnim slučajevima.</p><p>- Ne poznajem dovoljno slučaj i teško mi je komentirati postupak u kojem nisam sudjelovao. Izrečena kazna je, čini mi se, unutar zakonskog okvira, a i sudske prakse u sličnim slučajevima. Dakle, na prvi pogled ne vidim ništa što bi odudaralo od prakse - kaže Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik specijaliziran za kazneno pravo.</p>