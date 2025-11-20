Priča o privedenoj baki (82) iz Bjelovara potresla Hrvatsku: Pozadina je još tužnija...

Hrvatskom je odjeknula vijest da je bjelovarska policija privela 82-godišnju staricu jer je u bolnici remetila red i mir. Brojni korisnici na društvenim mrežama se pitaju kako je moguće da se tako postupa sa starijom ženom koja traži pomoć. Kako piše Mojportal.hr pozadina priče je još tužnija.

Incident se dogodio u utorak oko 12:40 sati na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu bjelovarske Opće bolnice "Dr. Anđelko Višić", kada je medicinsko osoblje pozvalo policiju.

Navodno 82-godišnjakinja iz Bjelovara već danima dolazi u bolnicu i uporno zahtijeva da je se hospitalizira. Liječnici su je svaki put pregledali, no nisu pronašli medicinsku osnovu za njezino zadržavanje na liječenju.

Tog utorka, nakon što joj je ponovno rečeno da ne može ostati u bolnici, žena je postala glasna i negodovala je u čekaonici pred drugim pacijentima. Zbog toga je jedan od liječnika odlučio pozvati policiju. Policijski službenici su je priveli i odveli pred suca za prekršaje, no nije, kako su mnogi pomislili, završila iza rešetaka, već je istog dana puštena na slobodu.

Da priča nije gotova, pokazao je već idući dan, kada se 82-godišnjakinja ponovno pojavila na hitnom prijemu. Ovaj put policija nije pozvana i nakon nekog vremena sama je otišla. Izvori iz bolnice navode kako se iz njezinih riječi može zaključiti da je obitelj zanemaruje i da se o njoj ne brine.

- Ponekad samo sjedi u čekaonici, kao da se onamo došla ugrijati. Moguće je da misli kako joj je u bolnici bolje nego kod kuće pa zato i inzistira na hospitalizaciji. No, ljudi se ne smještaju u bolnicu tek tako, jer su sami to poželjeli, za hospitalizaciju treba postojati opravdan razlog, a u ovom slučaju ga nema - ispričao je sugovornik za Mojportal.