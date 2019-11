Priča o ukletom genu živi dalje: Ovisnosti, nerazjašnjene smrti

Obiteljska povijest Kennedyjevih sadrži fascinantnu listu priča o nesretnim sudbinama, smrtima, seksualnom nasilju i zataškanim zločinima. Kada je ljetos objavljeno da je na obiteljskom imanju nađena mrtva unuka pokojnog Roberta F. Kennedyja, bila je ta vijest o smrti 23-godišnje djevojke još jedno podsjećanje na pitanje koje si je prije pola stoljeća postavio njezin stric Edward Ted Kennedy: Nije li pred svima nama neko strašno prokletstvo? No, čak i kad nema vijesti o preranim smrtima i tragedijama djece, unuka ili praunuka trojice najslavnije braće Kennedyja - Teda, Roberta i Johna Fitzgeralda - iz potisnutih sjećanja ili zapečaćenih arhiva ispadaju svjedočanstva o nesrećama za koje javnost i nije znala. Tako je ovih dana objavljena knjiga u kojoj prijateljica Jackie Kennedy, američka glazbenica Carly Simons, otkriva: „Kad je Jackie '56. rađala mrtvu curicu, JFK je na jahti plovio s ljubavnicom…“

Kad je 1999. poginuo jedini sin Johna Fitzgeralda Kennedyja, jedan je genetičar razvio teoriju o “genu rizika”. Richard Epstein je za “Jerusalem Post” rekao: “Postoje brojne indicije da Kennedyjevi nesumnjivo nose gene koji ih navode da u životu preuzimaju velike, rizične poduhvate, da teže avanturama i bave se potencijalno opasnim aktivnostima.” No, dodaje Epstein, “onaj tko ima gen rizika, treba toga biti svjestan i boriti se protiv njegova utjecaja”

Sudbinsko, političko, ali i seksualno prokletstvo sručilo se i na pokojnog Johna F. Kennedyja Jr., jedinog sina 35. američkog predsjednika. On nije imao svoju Marilyn Monroe, ali je imao pjevačicu koja je u jednom trenutku htjela izgledati kao reinkarnacija mrtve glumice. Detalje o vezi mrtvog američkog princa i Madonne medijima je otkrila Christina Haag, trećerazredna glumica koja se s Johnom zabavljala dok je on bio zaljubljen u pjevačicu.

Dvije godine nakon vjenčanja Sean Penn više nije htio čuti ni vidjeti svoju suprugu. Otišao je snimati “Colors” sa Dennisom Hopperom, a očajna Madonna se iz Los Angelesa zaputila prema New Yorku, gdje je u filmu “Who’s That Girl?” pokušala oponašati glumice iz zlatnog doba Hollywooda, plavuše kojima je bila očarana od malih nogu.

Kritika je taj Madonnin film nazvala “bijednim promašajem”, Sean Penn se u međuvremenu fizički obračunavao sa svima koji bi u njega uperili objektiv fotoaparata, a pjevačica koja je već stekla status pop-ikone posvetila se svojoj novoj turneji… Njezina je glazbena karijera 1987. godine bila na vrhuncu, ali njezin je brak doživio potpuni krah.

Sean Penn je otišao iz njezina života: “Kažu da je tanka linija između ljubavi i mržnje… Mislim da sam sada prešla tu liniju, ali je na drugoj strani vrlo ružno… Sve je bilo tako nestvarno i lijepo na početku, sramim se svega što mi se sada događa”, govorila je Madonna.

Madonnina silna popularnost i sjajna prodaja novog albuma nisu je mogli odobrovoljiti. Poslije Božića je otkrila kvržicu na dojci. Preplašena, odlazi na pretrage, a nalaze sa strepnjom iščekuje u društvu najpoželjnijeg mladića Sjedinjenih Američkih Država. Dvadesetsedmogodišnjak, od rane mladosti opčinjen spoznajom da je njegov otac ljubio Marylin Monroe, skrivao je svoju vezu s pjevačicom talijanskog porijekla. Privlačila ga je žena koja svojim likom pokušava oživiti sliku očeve ljubavnice. Premda je najranije djetinjstvo provodio pod radnim stolom najmoćnijeg čovjeka na svijetu, svog oca Johna Fitzgeralda Kennedyja, u Bijeloj se kući igrao s njegovim savjetnicima, a kasnije odrastao uz očuha i najbogatijeg čovjeka na svijetu Aristotela Onassisa, mislio je da će ga usrećiti žena koja je, baš kao i on, opčinjena mrtvom, platinastom divom.

John F. Kennedy Jr. i Madonna upoznali su se na nekoj njujorškoj zabavi u prosincu 1987. godine. Već na prvom sastanku, JFK mlađi dao je Madonni ključeve svog stana, a ona nije gubila vrijeme. Jednog poslijepodneva zatekao je pjevačicu u svom stanu, na kauču, omotanu u papir iz supermarketa: “Večera je servirana, John Johne!”

“Nisam mogao vjerovati vlastitim očima”, pohvalio se kasnije svojim prijateljima. Noć su proveli smijući se, plešući, popili su i priličnu količinu vina…

Američki su tabloidi potom objavili da je Kennedyjev sin premazao Madonnino tijelo maslacem od kikirikija, a poslije su vodili ljubav. Madonna je demantirala tu vijest: “Nikako maslacem od kikirikija! Znate li vi kako se od tog maslaca možete udebljati? Niskokaloričnim šlagom da, ali maslacem nikad!”

S Johnom ipak nije podijelila svoju najveću tajnu i najveću brigu. Nazvala je samo Seana i rekla mu da čeka nalaze. Razgovaraju normalnim tonom, posve otvoreno. Strah ih primorava da se dogovore oko sporazumnog raskida. Nalazi su, srećom, bili negativni. U novoj je ljubavi tada stala uživati punim plućima. Svuda sa sobom nosi Johnovu fotografiju izrezanu iz jednog časopisa. Divi se njegovoj ljepoti i govori svojim prijateljicama: “Vidi ga! Pa on je savršeni primjerak svoje vrste. Konačno se zabavljam s nekim koga ljudi vole i poštuju! Možeš li zamisliti ovog čovjeka kako tuče fotoreportere a mene javno ponižava? Nemoguće! Seana ću voljeti zauvijek, on je jedina osoba koja me doista poznaje, ali je s njim gotovo. S Kennedyjem počinje druga priča!”

Johnny, kako je Madonna zvala JFK Juniora, svojim je prijateljima priznao: “Osjećam se kao da me začarala. Pomalo sam opsjednut njome…” No, veza nije dugo potrajala. U priču se umiješala ista osoba koja je prekinula vezu njegova oca i Marylin Monroe. Bila je to Johnova majka Jacqueline:

Foto: Profimedia

"Jackie je sebe i svoju djecu doživljavala kao punokrvne pripadnike nove američke aristokracije i smatrala je da si njezin sin ne može dopustiti ljubav s bivšom konobaricom. No, John se i ranije palio na plavuše i drugorazredne glumice, baš poput njegova oca. Ne znam je li Jackie više patila zbog Marilyn Monroe ili Madonne", svjedočio je kasnije obiteljski prijatelj.

Za vrijeme obiteljske večere majka pred kćeri Caroline otvoreno govori sinu: “Možda je Madonna fina cura, ali ona je udana i predstavlja samo nevolju! Oko tebe su milijuni inteligentnih žena, a ti si izabrao onu koja pjeva ‘Material Girl’ i tako otvoreno poručuje da joj je važna samo lova!”

“Mama, neće li poslije svega baš tebe čitav svijet upamtiti po gladi za novcem?”, uzvratio joj je hladno John, aludirajući na njezin brak s prebogatim grčkim brodovlasnikom. Jackie ga je prostrijelila pogledom, a zatim briznula u plač. Istog je časa John zažalio i zamolio majku za oproštaj, ali Madonnu nije želio odbaciti…

Ipak, Madonna je svjesna da John nije siguran u vezu s njom. Ona voli snažne muškarce, a John je previše govorio o majci i obitelji. Nakratko se prestaje sastajati s Kennedyjem, pa prihvaća ulogu u komadu ”Speed and Plow” slavnog dramatičara Davida Mameta. Kritika dočekuje predstavu na nož. Komad je sjajan, ali Madonnu živu sahranjuju: “Čini se da je ona pokretana daljinskim upravljačem koji se nalazi na drugom kraju Amerike. Njezina je gluma skandalozno predvidljiva. Doista bi mogla uplatiti tečaj od nekoliko satova glume!”

Madonna je razočarana i očajna. Čita kritike, pali cigarete i provocira Johna, otpuhujući dim u lice zakletog nepušača: “Kad ćeš me upoznati sa svojom mamicom?”

“A zašto bi ona htjela upoznati tebe”, odgovara ljutito John. “Pa, ja sam Madonna. A ona je jedina žena na planetu poznatija od mene!”, objasnila mu je.

No, Jackie ne želi ni čuti za Madonnu. John joj prenosi majčinu odbijenicu, što izaziva njezine bijesne ispade. Krajem 1988. Madonna govori prijateljima: “John mi je dosadio…”

'John je mogao biti pornozvijezda'

Svoje informacije o vezi Johna Kennedyja i Madonne dobro je unovčila Christina Haag, trećerazredna glumica koja se s Johnom zabavljala dok je on bio zaljubljen u Madonnu. Ni ona nije stigla upoznati Johnovu majku, nekoć prvu damu Amerike, a za nekoliko pikanterija o Madonninoj vezi s Kennedyjem Juniorom dobila je od jednog izdavača milijun i dvjesto tisuća dolara!

Pojedinosti o aferi već je ranije iznio Billy Noonan, Kennedyjev prijatelj iz studentskih dana, u knjizi “Zauvijek mlad”. Noonan se sjeća kako ga je Kennedy jednom pozvao u svoj dom i pustio mu govornu poruku s telefona: “Bio je to glas neke žene koja priča o svojim prljavim, seksualnim maštarijama. Pitao me prepoznajem li taj glas, a ja sam začuđeno vrtio glavom. Pao je na pod od smijeha, pa se smirio, pridigao, pogledao me i izgovorio: Madonna.”

I Christina Haag je potvrdila poznatu anegdotu o tajnom sastanku u jednom čikaškom hotelu: “Nisu imali kondome, a bojali su se izaći iz hotela i kupiti ih... Svi bi ih prepoznali, ona je još bila udana, on u javnoj vezi sa mnom”...

Osam godina poslije afere s Madonnom, John Kennedy se oženio. Carolyn Bessette je, tvrdi Noonan, bila “manipulativna narkomanka”. “Netom prije avionske nesreće, u kojoj su oboje poginuli, ona se ipak očistila od narkotika...”

Slavni Christopher Anderson, najplodniji američki biograf, bivši urednik “Timea” i “Peoplea”, u knjizi “Dan kad je umro John” opisao je nepoznate strasti američkoga princa, tvrdeći kako je taj pristojni sin ubijenoga predsjednika od rane mladosti vrlo burno živio: “On se na zabavama prepuštao najnižim nagonima, stalno je pušio travu, gledao porniće i paradirao naokolo gol.”

“Bio je fasciniran pornografijom. Vlasnik jednog videokluba tužio ga je zbog stotinu nevraćenih pornografskih kazeta i tražio više od tisuću dolara duga. Obožavao je šetati gol pred nepoznatim ljudima. Na zabavama se znao skinuti i naprosto skočiti u bazen. Mogao je biti pornozvijezda.”

John John je doista maštao o glumačkoj karijeri. Ta je njegova želja izluđivala majku, koja se nadala da će joj sin biti odvjetnik. Mrzila je i njegovu strast prema letenju, tragičnih smrti u obitelji ionako je bilo previše...

Anderson piše i o vezi mladog Kennedyja s glumicom Daryl Hannah, koja je uslijedila nakon raskida s Madonnom. “Njih su dvoje još u srpnju 1993. godine u Kaliforniji izvadili dozvolu za sklapanje braka. Htjeli su se tajno vjenčati u Santa Monici, jer Jackie ni za taj brak nije htjela čuti. Daryl ga je doista voljela. Očajnički se htjela udati za njega. Ona je njega dvaput zaprosila!”

"Ne forsiraj me", navodno joj je ljutito odbrusio John John. “Ne pristajem na ucjene.”

Kad je Jackie umrla 1994., Daryl Hannah je stajala uz ožalošćenoga Johna. No, on je odabrao drugu. S Carolyn Bessette se vjenčao 1996. “Ona ga je podsjećala na majku”, rekao je jedan od Kennedyjevih ujaka.

Čak su ga i mehaničari upozorili

Carolyn Bessette se već u prvim danima braka teško nosila s pritiskom medija, slave i neobičnim zahtjevima svog supruga. John Junior joj je odmah priopćio da mora roditi sina. Ubrzo nakon vjenčanja John se počeo zabavljati sa svojom bivšom ljubavnicom, dugonogom manekenkom za intimno rublje Julie Baker...

C. David Heymann, autor nove knjige o pokojnom Kennedyju “American Legacy”, tvrdi da su se Carolyn i John pomirili tri godine kasnije: “Znalo se već dugo da imaju bračnih problema, poslije jedne burne svađe Carolyn je otišla u hotel, njen suprug je tjednima bio ljut i dekoncentriran, nije se smirio ni uoči kobnog leta. Uzeo je tablete protiv bolova jer je uganuo gležanj, a i lijek za štitnjaču. U svom je uredu popio dvije ili tri čaše bijelog vina, a potom se automobilom uputio prema malom aerodromu u New Jerseyu."

Carolyn i John su ipak našli zajednički jezik i odlučili malim zrakoplovom otputovati na otok Martha’s Vineyard, gdje se klan desetljećima odmara. Tu se trebalo održati i vjenčanje Johnove sestrične Rory, najmlađe Robertove kćeri. Na otoku je već bila Johnova starija sestra Caroline, koja mu je prije leta telefonom poručila: “Uzmi iskusnijeg kopilota. Nemoj sam upravljati avionom.”

No, John je zaboravio na kopilota, nije provjerio ni vremensku prognozu, premda je nebo iznad oceana već bilo obavijeno gustom maglom. U avionu je bila i Carolynina sestra Lauren. Na pisti su ga čak i mehaničari upozorili da bude oprezan...

Prvih pola sata leta samouvjereno je i bez problema pilotirao, ali kasnije se našao na ruti zrakoplova American Airlinesa. John se uspaničio, more i nebo bili su posve iste, sive boje, izgubio je orijentaciju. Letio je prema avionu sa 132 putnika i šest članova posade, na komandnoj ploči je zaboravio uključiti radio, nije čuo upozorenja uznemirenih kontrolora leta...

Kapetan aviona American Airlinesa je, srećom, čuo njihove riječi i promijenio smjer... Tridesetak sekundi borio se JFK Junior s upravljačem i pokušavao podići Piper Saratogu, ali nije više kontrolirao letjelicu koja se naginjala ulijevo i spiralno propadala. Srušio se u more brzinom od 350 kilometara na sat 16. srpnja 1999.

Tri dana poslije, iz olupine koja je ležala 20 metara ispod površine mora, izvučena su tri tijela. Snovi utjecajne obitelji Kennedy da bi još jedan njihov član mogao biti na čelu države zauvijek su srušeni. “Ta je obitelj prečesto u crnini”, sarkastično su primijetili komentatori američkih tabloida.

Uz vijest o smrti mladoga Kennedyja, stajali su naslovi: “Spirala smrti”, “Zla sudbina”, “Ukleti Kamelot”, “Bogovi kažnjavaju one kojima su prvima sve dali”. Jedan je genetičar Čak razvio teoriju o “genu rizika”. Izraelski je znanstvenik Richard Epstein za “Jerusalem Post” rekao: “Postoje brojne indicije da Kennedyjevi nesumnjivo nose gene koji ih navode da u životu preuzimaju velike, rizične poduhvate, da teže avanturama i bave se potencijalno opasnim aktivnostima.” No, dodaje Epstein, “onaj tko ima gen rizika, treba toga biti svjestan i boriti se protiv njegova utjecaja”.

Obožavatelji Johna F. Kennedyja, njegove obitelji i dinastičkoga kulta, mogli su 2007. na aukciji u New Yorku kupiti brojne predmete koji su pripadali tom državniku. Tako je, još prije smrti Teda Kennedyja, na simboličkoj i na materijalnoj razini objavljen kraj velike političke dinastije.

Aukcijska kuća Guernsey s Manhattana ponudila je na prodaju memorabilije iz čuvene zbirke Roberta Whitea, koji je skupio najviše Kennedyjevih predmeta, a ubijenim je predsjednikom bio fasciniran od svoje dvanaeste godine života.

"Ova je kolekcija doista slavna", pohvalio se Arlan Ettinger, predsjednik Guernseya: "Svi kolekcionari koje zanima Kennedy čuli su za Whiteovu zbirku. Ona je nastajala desetljećima, a White je bio jedinstven i pasioniran skupljač".

Robert White je za života skupio predmete koji - kažu povjesničari - otvaraju novi prozor u mitski život Kennedyjevih. Među stvarima koje su trebale postići najveću cijenu isticao se Omegin sat, očekivala se cijena od 400.000 dolara, tu je bila ljuljačka koju je Kennedy koristio u Bijeloj kući, a njezina je cijena iznosila čak 300.000 dolara, potpisana Kennedyjeva knjiga "Profiles in Courage" prodavala se za 10.000 dolara.

Kolekcionar Robert White bio je nadahnut jednom epizodom dječje serije "Lassie", u kojoj dječak Timmy dobiva predsjednikovo pismo. "White je imao 12 godina kad je poslao dopisnicu Kennedyjevoj tajnici Evelyn Lincoln, zamolivši je za predsjednikov autogram", otkrio je njegov bliski prijatelj Allan Burt.

Evelyn Lincoln upoznala je Whitea i zbližila se s njim. "Ona ga je opisivala kao sina kojeg nikad nije imala", tvrdi šef aukcijske kuće Ettinger. Kad je Kennedyjeva tajnica umrla, oporučno je Whiteu ostavila polovicu svoje kolekcije predsjedničkih uspomena. White je kasnije skupio još toliko iznimno zanimljivih predmeta, ali je umro 2003. u 54. godini života.

"Skupljanje tih predmeta predstavljalo je najvažniji dio njegova života", kazuje danas kolekcionarova udovica Jacqueline White. "Ta ga je kolekcija posve zaokupljala, a tu je svoju strast volio dijeliti s drugim ljudima."

I početkom 2007. godine, u veljači, aukcijska kuća Sotheby prodala je velik dio umjetnina, namještaja i drugih stvari iz domova obitelji Kennedy, a kolekcionari su za te predmete platili ukupno 5,5 milijuna dolara. Najskuplji je tada bio jedan pisaći stol u stilu Chippendale, s ugraviranim inicijalima JFK i verzijom pečata SAD-a. Prodan je za čak 452 tisuće dolara.

Portret njegove supruge Jacqueline Kennedy i djece Caroline i Johna Jr., koji je 1968. izradio slikar Aaron Shikler, postigao je cijenu od 216 tisuća dolara. Golemo zanimanje javnosti i medija za aukciju Kennedyjevih predmeta potvrdilo je tezu da legenda o toj obitelji nastavlja živjeti u kolektivnoj svijesti Amerikanaca, premda su gotovo svi njezini glavni akteri tragično skončali život.

'Teta Marilyn Monroe učila me plesati twist'

Tako je u Americi je početkom 2007. silan interes izazvala i knjiga Christophera Kennedyja Lawforda "Symptoms of Withdrawal". JFK je bio Christopherov ujak, a majka autora te knjige bila je Patricia Kennedy, sestra ubijenoga predsjednika SAD-a. Knjiga je postala bestseler u vrlo kratkom vremenu, ponajviše zahvaljujući svjedočenju Kennedyjeva nećaka koji se sjeća kako je, dok je još bio šestogodišnji dječak, pred njim šetala gola ujna Jackie, a jednom ga je i "teta Marilyn Monroe učila plesati twist".

Christopher Kennedy Lawford rođen je 1955. godine, sin je glumca i Sinatrina prijatelja Petera Sydneya Lawforda i Patricije Kennedy Lawford, sestre slavnog predsjednika koja nikad nije skrivala svoju opsjednutost Hollywoodom. Mnogi smatraju da je Christopher Kennedy Lawford brojne događaje i anegdote iz svoje knjige izmislio ili preuveličao, ne bi li si tako priskrbio slavu koju je bez uspjeha pokušao dohvatiti kao glumac, želeći nadmašiti isto tako neuspješnu očevu karijeru. U glumačkom mu je poslu proteklih godina pokušao pomoći i Arnold Schwarzenegger, muž njegove sestrične Marije Shriver, ali osim epizodne uloge u trećem nastavku "Terminatora" za nepoznatog nećaka slavnog predsjednika nitko nije mario.

Kennedyjev je nećak na naslovnici svoje knjige objavio fotografiju koja ga prikazuje kako se igra na plaži pored svog ujaka krajem pedesetih godina prošlog stoljeća, a o razlozima zbog kojih je objavio priče što nalikuju na tračeve tabloida iz nekih prošlih vremena rekao je:

"Često sam se pitao tko sam zapravo. Što će od mene i mog života ostati mojoj djeci? Većina knjiga koje su objavljene o našoj obitelji posve su netočne. Stoga, ako netko želi pisati o meni, to mogu biti samo ja osobno. Umoran sam od knjiga koje posve pogrešno govore o ljudima i njihovim životima, iskrivljuju sudbine. Zato sam odlučio napisati iskrenu knjigu. Želio sam objaviti sve što pamtim, sve što sam doživio i vidio u krugu svoje obitelji. Naše tajne koje skrivamo i nosimo u sebi čine nas bolesnima, sve to moramo podijeliti s drugima. Naravno da sam strahovao od reakcije obitelji, no to su zanemarivi strahovi od bojazni kako će reagirati moja majka. Ona je uvijek snažno čuvala svoju privatnost, a ja sam je sada narušio".

Christopher Kennedy Lawford godinama se borio s ovisnošću o piću i drogama. I njegova je majka bila alkoholičarka, a on o ovisnosti otvoreno govori i u svojoj biografiji: "Bilo je drukčije vrijeme. Roditelji nisu obraćali pažnju na mene. Imali smo kućepazitelje, sluge, guvernante... Moja se majka i otac nisu mogli nositi sa svakodnevnim pritiskom što ih je nosila pripadnost klanu Kennedyjevih pa još k tomu poslije svega razmišljati o djeci. A tek bol i traume što ih je moja majka pretrpjela zbog smrti svoje braće? Moja majka dobro je znala što se događa sa mnom, ali zbog brojnih se razloga nije mogla baviti tim problemima".

"Nikad neću zaboraviti veljaču 1986. godine. Tada sam se zauvijek ostavio alkohola i narkotika, tada sam se ponovno rodio. Dobio sam novu šansu", priznaje Kennedyjev nećak, zaključujući: "Godinama se govorilo o prokletstvu Kennedyjevih. Ne vjerujem u prokletstva, ali bile su to godine silne tuge, straha i depresije koja je na mnoge članove te obitelji utjecala sve donedavno".

Kada je 43-godišnji Kennedy preuzeo dužnost 1961., bio je najmlađi predsjednik u američkoj povijesti. Čitav je svijet bio očaran bogatim, sposobnim i zgodnim predsjednikom, a njegovu je karizmu pojačala i lijepa, elegantna supruga Jacqueline. S Kennedyjevima su Amerikanci dobili ono što nikad nisu imali - svoju kraljevsku obitelj.

Mitskome mjestu Kennedyja u suvremenoj povijesti SAD-a pomogla je i činjenica da je on bio prvi američki predsjednik koji je uočio i iskoristio strašnu moć novog medija- televizije. Tijekom 1.000 dana provedenih u Bijeloj kući uspješno je komunicirao s američkom javnošću upravo putem televizijskih ekrana.

Švercali alkohol za vrijeme prohibicije

Kennedyjevi su oduvijek živjeli poput aristokrata. U vrijeme kad je John počinjao predsjedničku kampanju, obiteljsko bogatstvo procjenjivalo se na čak 500 milijuna dolara. "Nikad nisam osjetio Veliku depresiju iz prve ruke", priznao je John u jednom govoru tijekom kampanje: "Učio sam o tome samo na Harvardu".

Priča o dinastiji začeta je davne 1849. godine, kad je iz Irske u Boston otplovio Patrick Kennedy. Nekoliko godina kasnije iz County Limericka stigao je Thomas Fitzgerald. Njihovi unuci, Joseph Patrick Kennedy i Rose Elizabeth Fitzgerald, vjenčali su se 1914. godine. Tada je začeta prva generacija najslavnije američke dinastije.

Joseph Kennedy obogatio se spekulacijama na Wall Streetu, premda je možda i više zarađivao švercajući alkohol za vrijeme prohibicije. Milijune je najprije uložio u filmsku industriju, pa je postao veleposlanik u Velikoj Britaniji... No, Joe je već ostario, pa se nadao da će netko od njegovih sinova ostvariti mnogo veću političku karijeru. Odabran je najstariji sin Joseph Patrick Jr.

Bio je pametan i prodoran, ali i hrabar. Sudjelovalo je u savezničkim akcijama tokom Drugog svjetskog rata, u 29. je godini života poginuo iznad La Manchea. Četiri godine kasnije, sa samo 28 godina, u zrakoplovnoj nesreći poginula je njegova sestra Kathleen Kennedy. Drugi sin, John Fitzgerald Kennedy, rođen 29. svibnja 1917. godine, odabran je da ostvari očeve snove. Kad je 1960. postao najmlađi predsjednik i prvi katolik u Bijeloj kući, njegov život i brak s prekrasnom Jacqueline sličili su na bajku.

Na predsjedničkoj inauguraciji 20. siječnja 1961. godine izrekao je možda i najčešće citirane riječi nekog političara: "Ne pitajte što vaša zemlja može učiniti za vas, pitajte se što vi možete učiniti za svoju zemlju".

Vijest o ubojstvu starijega brata Robert Francis Kennedy (rođen 20. studenoga 1925.) primio je telefonom, izišao je na travnjak kuće na Hickory Hillu i u zagrljaju svoje djece pokušavao nadvladati bol. Šokiran, spuštenih ramena, skamenjenog lica bio je i na aerodromu kad je sletio avion u kojemu je bilo Johnovo tijelo, njegova udovica i novi predsjednik Lyndon B. Johnson. Cijelo vrijeme, ni trenutka nije napuštao Jacqueline, u dugoj, sporoj procesiji od Bijele kuće do katedrale, Robert i najmlađi brat, Edward Moore Kennedy, hodali su uz udovicu ubijenog predsjednika.

Robert je vodio Johnovu izbornu kampanju i bio državni tužitelj u njegovoj vladi. Tu je dužnost napustio u rujnu 1964. podnijevši ostavku kako bi se kandidirao za senatora.

"Otac mi je rekao kako nas problemi nikad neće svladati jer nas ima više nego njih", rekla je jednom prilikom Kathleen, najstarija Robertova kći.

Bobbyjeva politička karijera bila je u sjeni Johnove, nije imao karizmu i privlačnost ubijenog brata. Ipak, bez problema je pobijedio na izborima za Senat i 3. siječnja 1965. počeo obavljati tu dužnost.

Tri godine kasnije odlučio se boriti za demokratsku nominaciju za predsjednika. Kennedyjevi su, činilo se, bili na povratku u Bijelu kuću. Zajedno sa suprugom Ethel, koja je očekivala njihovo jedanaesto dijete, bio je u Los Angelesu u jeku kampanje za demokratsku nominaciju.

'Sada je dinastija Kennedyjevih doista umrla'

Nakon što se obratio svojim pristašama u plesnoj dvorani hotela Ambassador, navečer 5. lipnja 1968. godine u Roberta Kennedyja je iz pištolja pucao Sirhan Sirhan. Sljedećeg jutra Bobby je podlegao ozljedama. Već su tada mnogi u SAD-u zaključili: "Sada je dinastija Kennedyjevih doista umrla".

Neki su vjerovali da će dinastiju ipak nastaviti mali John. Uostalom, on je bio miljenik nacije još od vremena kada je iz rodilišta stigao ravno u Bijelu kuću, gdje se poslije igrao skrivača pod očevim pisaćim stolom u Ovalnom uredu. No, upravo kada se očekivalo da bi JFK mlađi mogao istaknuti i svoje političke ambicije, poginuo je u svojoj 38. godini, kada je 1999. njegov zrakoplov, zajedno sa suprugom i sestrom joj, nestao u dubinama Atlantskog oceana...

Sada i njegov bratić Christopher Kennedy Lawford u svojoj knjizi ponavlja da dinastije više nema i priznaje da su djeca Kennedyjevih doista bila - prokleta. Kad je ubio svoju ljubavnicu, o prokletstvu je američkoj naciji govorio i Ted Kennedy. Umro je samo dva tjedna nakon sestre Eunice, jedine žene iz klana za koju se nikad nije tvrdilo da je emocionalno uskraćena.

Premda je njezin otac odlučio da će ga naslijediti najstariji Joseph, pa je njemu i povjerio ulogu budućeg predsjednika, za Eunice je jednom rekao: “Žalim što ona nije sin. S osobinama koje ima bila bi pakleno dobar političar”. Eunice je mogla biti samo snažan oslonac obitelji i taj je posao činila dosljedno do smrti.

Nije nevažna ni činjenica da je ona generacijski bila na razmeđi, podjednako je bila vezana uz mlađe i starije sestre ili braću. Posve predana jednima i drugima, njezina privrženost obitelji rasla je s tragedijama, smrtima i skandalima koji su rušili dostojanstvo Kennedyjevih.

Redateljica i scenaristica Nora Ephrone, žena koja je neko vrijeme stažirala u Bijeloj kući za mandata Johna Fitzgeralda a kasnije se udala za Carla Bernsteina, novinara koji je razotkrio aferu Watergate, dobro je poznavala i Eunice Kennedy. O njoj je rekla: “Eunice je bila sve što žene iz klana Kennedy jesu - visoka, atletske građe, sjajnih zuba, s bisernim ogrlicama, energična i elegantna. Istovremeno, ona je bila i ponešto više od ostalih - intelektualnija, snalažljivija, posvećenija socijalnoj dobrobiti više od bilo koje svoje sestre ili snahe”.

Udala se za Roberta Sargenta Shrivera, pobožnog katolika i jednog od utemeljitelja Mirovnog korpusa, koji će ‘72. biti poraženi demokratski kandidat za američkog potpredsjednika, a natjecao se i na predizborima ‘76.

“Tata nas je naučio jednu veliku stvar - ne računa se kada si drugi ili treći, nužno je pobjeđivati i pobjeđivati”, govorila je Eunice, za koju se vjeruje da ju je autoritarni otac učinio manje emocionalno blokiranom od većine ostale djece u toj obitelji. Empatija i nemoć sestre Rosemary, koju je otac Joseph zbog depresije poslao na lobotomiju i koja je ostatak života bila posve nepokretna, bila je motiv Eunice i suprugu da se posvete skrbi za mentalno uskraćene i ostale invalide, pa su upravo oni osnovali uključujući Specijalne olimpijske igre.

'Nisam očekivao nikakav miraz'

Šestogodišnje intimno prijateljstvo Jacqueline i prebogatog Arija Onassisa postalo je javno tek nakon smrti Bobbyja Kennedyja, brata njezina supruga. Edward Kennedy, glava obitelji, pozvan je na Onassisov otok Skorpios. Pokušavao je Arija odgovoriti od braka s udovicom svog brata, ali je Grk zbog toga postao još uporniji: “Nisam očekivao nikakav miraz, pa ni Kennedyjevi nisu trebali biti tako zabrinuti”

U gradiću Neuilly-sur-Seine, kraj Pariza, 15. ožujka 1975. godine umro je Aristotel Onassis. Najpoznatiji grčki bogataš, brodovlasnik koji je u drugoj polovici 20. stoljeća imao najmoćniju trgovačku flotu, suprug udovice američkog predsjednika, ljubavnik Evite Peron, živio je sa ženama za koje je Peter Evans, autor Onassisove biografije “Nemesis”, napisao: “One su prividno bile izvan njegova dosega, ljepotice iz elitnih društvenih krugova... Pa ipak ih je imao”.

Prva mu je žena bila Tina Livanos, kći moćnog brodovlasnika Stavrosa Livanosa, najpoželjnija grčka nasljednica. Sirovi i neodgojeni mladić desetak je godina ranije bio zaručen s Ingeborg Dedichen, kćeri najvećeg norveškog brodovlasnika. Ingeborg je bila visoka, plava i mršava, a mali ju je, okrugli i tamnoputi Grk pratio u stopu na putovanju brodom od Buenos Airesa do Đenove.

“Zašto te taj muškarac tako uporno slijedi? Ne skida pogleda s tebe, što želi?”, pitali su je prijatelji: “On te guta očima!” Ingeborg je počela promatrati Onassisa i, kako je kasnije rekla, osjetila miris “jednog pseta”…

“Mislili smo da je nijem i da nije kadar progovoriti ni riječi na jednom od petnaestak jezika kojima smo se služili”, kazivali su poslije prijatelji bogate Norvežanke.

No, Onassis je progovorio u krevetu. “Nikad prije nisam osjetila takvo čulno zadovoljstvo”, hvalila se mlada Ingeborg Dedichen. Ona je Onassisu, zauzvrat, dala savjete kako se treba ponašati u društvu, sprječavala bi ga da glasnim povicima ili udaranjem noža o čašu poziva svog prijatelja Alberta, vlasnika pariškog Maxima… Onassis bi se gubio pred golemim jelovnikom, bio joj je zahvalan što je umjesto njega izabrala vino, uz zvuke valcera bi posrtao plesnim podijem, ali se nije nimalo stidio. Inge je već tada zaključila:

“Za njegov silan uspjeh važna je ta indiferentnost prema drugima, prema okolini”.

No, neke Onassisove navike Ingeborg nije mogla promijeniti. Bio je nasilan, ljubomoran, a agresija bi se dodatno pojačala s alkoholom. “Onaj koji dobro ljubi, dobro i tuče”, izjavio je jednom grčki bogataš.

Ljubavnice Inge brzo se riješio, darovao joj je apartman u Parizu, deset tisuća funti gotovine i mjesečnu apanažu. Godinu dana nakon ženidbe zapela mu je za oko i Evita Peron, supruga argentinskog predsjednika, a krajem pedesetih njegov je brak s Tinom zapao u krizu. Par je 1957. godine imao dvoje djece Alexandra i Christinu. Luksuznom su jahtom stigli u Veneciju, a na jednoj je večeri Ari upoznao opernu pjevačicu Mariju Callas. Ubrzo je Onassis postao opsjednut njezinom ljepotom.

Oboje su bili prgave i nagle osobe, proračunate kad se radilo o njihovim uskim interesima. Ari je u međuvremenu postao ikona svjetskog jet-seta, a svojoj je jahti Christini ugostio Marlene Dietrich, Douglasa Fairbanksa, Gretu Garbo, Avu Gardner, Caryja Granta, Jacka Warnera… Među gostima su bili i Kennedyjevi…

Onassis se u međuvremeno rastao od Tine, ljubovao je s Marijom Callas i udvarao se Carolini Bouvier. Bila je to sestra Jacqueline Kennedy, a Onassis se silno želio zbližiti s moćnom katoličkom obitelji iz SAD-a.

Kad je JFK postao predsjednikom Amerike, shvatio je da mu brak ženine sestre i Grka protiv kojeg se u SAD-u vodila istraga zbog nedopuštenih transakcija nikako ne bi odgovarao. Stoga se Jacqueline Kennedy u listopadu 1963. uputila na Onassisovu jahtu, s naredbom da razvrgne vezu svoje sestre i brodovlasnika. No, na jahti je zatekla i Mariju Callas, a arogantni joj je brodovlasnik, na pitanje kako može varati njezinu sestru, odgovorio: “Ja sam mornar, a mornari imaju djevojku u svakoj luci”.

Jacqueline se požurila u Ameriku, zajedno sa suprugom trebala je putovati u Dallas…

Onassis je nekoliko dana kasnije požurio u Washington. Među prvima je izrazi sućut udovici ubijenoga predsjednika.

Šestogodišnje intimno prijateljstvo Jacqueline i Arija postalo je javno tek nakon smrti Bobbyja Kennedyja, brata njezina supruga.

Edward Kennedy, glava obitelji, pozvan je na Onassisov otok Skorpios. Pokušavao je Arija odgovoriti od braka, ali je Grk zbog toga postao još uporniji. “Nisam očekivao nikakav miraz, pa ni Kennedyjevi nisu trebali biti tako zabrinuti”, izjavio je cinični milijarder. Ted je na kraju dogovarao sve detalje braka između prebogatog brodovlasnika i udovice svoga brata.

Vijest o vjenčanju svog oca i Jackie Kennedy šokirala je Arijevu djecu. Christini je tada bilo 18, a Alexandru 20 godina. Sin i kćer su odrastali u izolaciji, okruženi poslugom, dadiljama i privatnim učiteljima. Otac i majka su im nedostajali, pa su čitavo djetinjstvo i mladost proveli u nadanju da će se oni jednog dana ponovno vjenčati i živjeti zajedno. Alexandre je ipak došao na očevo vjenčanje.

“Mladenci su savršen par. Moj otac voli zvučna imena, a Jackie voli novac”, izjavio je zlobno mladić. Očajna je bila i Marija Callas, koja je novinarima rekla: “Pa dobro, nije to tako strašno. Na kraju krajeva, Jackie je djeci našla djeda”!

'Strahovala je od prokletstva Kennedyjevih'

Peter Evans u Onassisovoj biografiji piše kako bi se grčki brodovlasnik sigurno oženio Marijom Callas da na scenu nije stupila udovica. “Jacqueline je bila krajnja meta kojoj Ari nije mogao odoljeti. No, ona nije bila zaljubljena u Grka. Naprosto, poslije Bobbyjeve smrti ulovila ju je panika, preplašila se za sigurnost sebe i svoje djece, strahovala je od prokletstva Kennedyjevih, mislila je da će poslije supruga i njegova brata, sljedeća meta biti njezina djeca. A Onassisovo bogatstvo i njegovi posjedi širom planeta su najsigurnije utočište”.

No, Onassis nije mogao zaboraviti najveću ljubav svog života. Mariju Callas. Operna je pjevačica pokušala samoubojstvo, nije mogla prežaliti Arija. Kći Christina se iznenada udala za ostarjelog američkog biznismena, Ari se osjećao izigranim od obitelji. Nekoliko godina kasnije, 1973. u zrakoplovnoj je nesreći, pilotirajući sportskim avionom, poginuo Alexander.

Onassis se nije mogao pomiriti sa sinovljevom smrću. Nije ga želio ni pokopati, tražio je da se tijelo njegova sina zamrzne i da ga liječnici jednog dana pokušaju vratiti među žive. Sin je ipak pokopan. Onassis je dane provodio sjedeći na njegovu grobu, na otoku Scorpiosu. Pomirio se s Tinom i njezinim drugim mužem, nekoć najvećim konkurentom i brodovlasnikom Stavrosom Niarchosom.

U posljednjim mjesecima života pokušavao je dobiti razvod od Jackie i spasiti svoju zrakoplovnu kompaniju Olimpic Airways od nacionalizacije. U veljači 1975. završio je u američkoj bolnici u Neuillyu, s teškom upalom pluća. Psihički i fizički slomljen, umro je 15. ožujka u 69. godini života. Kći Christina bila je uz njega, Jackie nije ni znala za bolest.

Pokopan je na Scorpiosu, uz Alexandreov grob. Trinaest godina kasnije pridružila im se i kći Christina. Ona je umrla 19. studenoga 1988. u Argentini. Službena je dijagnoza bio srčani udar, ali se govorilo o predoziranju lijekovima i drogama.

Njezina kći Athina, rođena u četvrtom braku s Thierryjem Rousselom, danas ima 18 godina i jedina je nasljednica golemoga bogatstva svog djeda.

Maria Callas je zbog veze Onassisa i Jacqueline Kennedy osjećala silnu gorčinu. Potvrđuju to i nedavno otkrivena pisma što ih je slala svojoj učiteljici pjevanja Elviri de Hidalgo kasnih šezdesetih. Dan nakon što se Onassis oženio Kennedyjevom udovicom, u listopadu 1969., Callas je napisala: "To je okrutno, to nije istina, oboje bi trebali platiti i platit će, vidjet ćeš."

Slavna operna pjevačica umrla je u 53. godini, 1977. u Parizu, sama, depresivna i nezadovoljna životom. Onassis, koji joj je jednom prilikom darovao dijamantni prsten od milijun američkih dolara, umro je 1975. U pismima koja je pisala nakon propasti devetogodišnje ljubavne veze s Onassisom otkriva se kako je bila razočarana životom i kako se borila s viškom kilograma.

Napisala je: "Dobro mi je, s obzirom na okolnosti, ali osjećam se kao da mi je netko opalio pljusku i da više ne mogu disati." "Primila sam tri telefonska poziva (od Onassisa). Jedan nisam primila - druga dva jesam i bili su katastrofa. Kao što sam ti rekla, on je poludio i to mi je jako teško prihvatiti." "Sada sam u Parizu i pokušat ću napraviti malo reda u svojoj, ah, tako bolnoj glavi. Samo ću pokušati preživjeti sljedećih nekoliko mjeseci."

Njihova intimna veza nastavila se i nakon Onassisove ženidbe s Jackie, ali ona Mariju Callas nije činila sretnom, već ju je dodatno uništavala. Dok se borila da zadrži ljubavnika, žena koju nazivaju "vrhovnom svećenicom opere" borila se i da zadrži svoj glas. Maria Callas nikad više nije bila umjetnički i ženstveno senzualna kao u doba svoje najveća ljubavi s Onassisom.

"Za njega sasvim sigurno znam da se s Jackie nije oženio iz ljubavi. Bojim da čitav ostatak svijeta zna da to nije učinila niti ona", utučeno je izjavila kratko nakon svadbe Aristotela i Jackie Kennedy. On je navodno htio čitavom svijetu pokazati da je najslavnija i najvoljenija udovica moralne Amerike odabrala baš njega, unatoč činjenici da ga je FBI proganjao zbog financijskih malverzacija.

Jackie je istovremeno trebala financijsku potporu a pomalo i odmak od Kennedyjevih, koji su je gušili. Ona je bila njegova pljuska Americi, kojom je svijetu, i na kraju sebi, dokazao svoju nadmoć. On je bio njezin bunt, hir kojim je od malena dokazivala svoju sposobnost da magnetski manipulira ljudima. Tako je, kada su Ari i Jackie postali bračni par, Maria ostala žrtvom dvoje prejakih ljudi, od kojih se na kraju jačom ipak pokazala puno mlađa Jackie. Razmažena supruga te osobne tragedije isuviše su oslabile grčkog brodovlasnika i on je 1975. godine umro.

Dvije godine kasnije, u Parizu je, nakon što je izgubila ljubav, snove i glas koji ju je učinio planetarno poznatom, umrla i Maria Callas. U službenom izvještaju patologa kao uzrok smrti naveden je srčani udar povezan s lijekom za mršavljenje, od kojeg se desetljećima nije odvajala. Činjenica je da je njezin prerani odlazak prije točno 25 godina ostao do danas nerazjašnjen. Najčešće se ipak spominje samoubojstvo, pa je i ta tragična i kobna spona veže uz proklete Kennedyje.

Beba preminula na porodu, a JFK bio s ljubavnicom na jahti

Ali priča o ukletom genu Kennedyjevih živi i dalje, desetljećima...

Saoirse Kennedy Hill, unuka Roberta F. Kennedyja, u kolovozu 2019. nađena je mrtva, u njezinoj krvi otkriveni su tragovi smrtonosnog koktela metadona, alkohola, diazepama… Mlada cura se borila s ovisnošću i depresijom, baš kao i supruga njezina ujaka, maminog brata Roberta Jr-a. Mary Kathleen Richardson udala se za Roberta F. Kennedyja, sina pokojnog senatora, 1994. godine.

Dizajnirala je interijere, sudjelovala u projektima za gradnju ekoloških stanova, ali brak s Kennedyjem donio joj je i depresiju, a onda i ovisnost. Nije ni ispraćena u miru, jer se njezin brat spori s njezinim suprugom gdje bio ona treba počivati, pa su joj organizrana dva sprovoda- na jednom su bili Kennedyji, na drugom obitelj njezina brata i roditelja…

Godinu ranije, 2011., umrla je i kći senatora Edwarda Kennedyja. Ni ona nije dočekala duboku starost, srušila se nakon tjelovježbe u Washingtonu, u 51. godini. Dugo se borila s rakom, ali je objavljeno da je pobijedila opaku bolest. No, u svemu je srce previše stradalo.

Čak i kad nema vijesti o preranim smrtima i tragedijama djece, unuka ili praunuka trojice najslavnije braće Kennedyja - Teda, Roberta i Johna Fitzeralda - iz potisnutih sjećanja ili zapečaćenih arhiva ispadaju svjedočanstva o nesrećama za koje javnost i nije znala.

Tako je u listopadu 2019. objavljena knjiga „Touched by the Sun: My Friendshipe with Jackie”. Napisala ju je njena prijateljica i glazbenica Carly Simons, otkrivši u tom djelu čitav niz vrlo intimnih ali i potresnih detalja o životu bivše prve dame SAD-a. Iako Carly Simons nije osobno svjedočila njenu životu s JFK-om (upoznale su se tek 1983., u Martha's Vineyardu), Carly je Jackie opisala kao "majku koju nikad nije imala" i očito joj se ova često povjeravala. Tako joj je opisala i epizodu iz 1956. godine, kada je Jackie u rodila curicu Arabellu. No, djevojčica je na porodu preminula. Jackie je bila sama I očajna od boli, piše Carly Simons, a JFK je plovio Mediteranom, na jathi s ljubavnicom….

Jackie je jednom, piše glazbenica, nazvala Marilyn, rekavši joj: "Marilyn, udat ćeš se za Jacka, to je odlično... I preselit ćeš se u Bijelu kuću te ćeš preuzeti poslove prve dame, a ja ću se iseliti i svi problemi postat će tvoji”.

No to se nikad neće dogoditi. Marilyn je nađena mrtva godinu dana prije Kennedyjeva ubojstva.

