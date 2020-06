Pričajmo o peglanju, jer peglanje je zakon!

<p>Peglanje je kućanski posao koji volimo ili ne volimo. Neki se peglanjem opuštaju i obožavaju svoju urednu odjeću dok neke peglanje frustrira zbog gubitka vremena, previše truda uloženog u održavanje odjeće koja će se ionako s novim pranjem ponovo nagomilati. Razlozi za i protiv su manje-više poznati svima, ali je prilično jasno da ovaj kućanski zadatak ne možemo izbjeći.</p><p>S obzirom na to definirali smo dva tima, tim #danashodamspeglana i #volimpeglati i tim #danashodamzguzvana i #nevolimpeglati, kako bismo vidjeli koji od njih ima veći broj pobornika i zašto točno neki vole, a neki baš i ne vole peglati. Kako bismo to saznali, organiziran je natječaj „<strong>Pričajmo o peglanju</strong>“ u miss7 live s<strong> Nevenom Rendeli</strong> i gostima u terminima 30.06 i 07.07., na <a href="https://www.facebook.com/miss7.24sata.hr/" target="_blank">https://www.facebook.com/miss7.24sata.hr/</a> . Tijekom emisije 2 najkreativnija odgovora bit će nagrađena s <a href="https://www.philips.hr/c-m-ho/glacanje/parne-postaje/vrhunsko-glacanje?origin=7_hr_hr_steamgeneratorsq32020_PR_article_con_garmentcare_steamgenerators_topicpage" target="_blank">Philips PerfectCare Elite Plus</a> parnom postajom!</p><p><a href="https://www.philips.hr/c-m-ho/glacanje/parne-postaje/vrhunsko-glacanje?origin=7_hr_hr_steamgeneratorsq32020_PR_article_con_garmentcare_steamgenerators_topicpage" target="_blank">Philips PerfectCare Elite Plus</a> je najsnažnija i najbrža parna postaja na svijetu s izuzetnom laganim glačalom i pametnim automatskim načinom rada. Tijekom peglanja nije potrebno namještati temperaturu jer pametna tehnologija parne postaje OptimalTEMP omogućuje glačanje bilo koje tkanine, od trapera do svile bez progorijevanja. Ako zaboravite na peglu i ostavite je vodoravno na odjeći ili dasci za glačanje neće doći do sagorijevanja i sjajnih tragova. Možete biti bezbrižni.</p><p>Pametni senzor DynamiQ točno zna kada se i kako glačalo pomiče i osigurava generiranje snažnog mlaza pare gdje je najpotrebnije. A još bržem uklanjanju nabora ide u prilog i to što je pegla veoma lagana pa glačalo besprijekorno klizi. Tako je lagano da je čak i parno glačanje u uspravnom položaju izuzetno lako.</p><p><strong>Ako želite osvojiti ovu inovaciju u svijetu peglanja</strong>, jednostavno budite kreativni i ostavite komentar ispod live videa uz #danashodamspeglana #volimpeglati ako uživate u peglanju ili #danashodamzguzvana #nevolimpeglati ako baš i niste ljubitelj peglanja. Desi li se da propustite neku od live emisija, komentare možete naknadno stavljati ispod originalnog videa za vrijeme trajanja natječaja.</p><p>Budite kreativni, opušteni i, ako stvarno želite ovu <a href="https://www.philips.hr/c-m-ho/glacanje/parne-postaje/vrhunsko-glacanje?origin=7_hr_hr_steamgeneratorsq32020_PR_article_con_garmentcare_steamgenerators_topicpage" target="_blank">Philips PerfectCare Elite Plus</a> parnu postaju, doza humora neće odmoći! Nikad ne znate, možda upravo ovaj uređaj promijeni vaš život na bolje!</p><p>Pobjednici će biti objavljeni 14.07. u epizodi miss7 live s Nevenom Rendeli i gostima nakon završetka nagradnog natječaja. Sretno svim sudionicima!</p>