Prigovarao oko plaćanja računa u Ninu pa mahao nožem prema Nepalcu: Uspio se izmaknuti

Zadarska policija s ispostavom Nin provela je kriminalističko istraživanje nad muškarcem (32) kojeg se sumnjiči da je pokušao teško ozlijediti Nepalca (25) uz prijetnje, piše zadarska policija.

Sumnja se da je u petak oko 22.50 sati u Zadru na gradskom predjelu Brodarica u ugostiteljskom objektu, nakon nesuglasica oko plaćanja računa, prema Nepalcu, koji je i zaposlenik tog objekta, više puta zamahnuo nožem. Uspio se izmaknuti te je tako izbjegao ozljede, a 32-godišnjak se udaljio s mjesta događaja.

Policija je osumnjičenog uhitila u subotu te u prostorijama policije nad njim provela kriminalističko istraživanje. Nakon dovršetka istraživanja, protiv muškarca su podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru, a potom ga predali pritvorskom nadzorniku.