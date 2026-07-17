Prijatelji Filip i Fran bez greške su položili matematiku: U našoj školi osjećamo se kao kod kuće!

Rezultati ispita državne mature iz matematike posljednjih su godina sve lošiji. Ove godine prosječna je ocjena bila dva (2) i na višoj i na osnovnoj razini. Prethodnih godina maturanti su ipak postizali rezultate za mršavu trojku. Pritom, sve više maturanata prijavljuje osnovnu razinu, ove godine njih 63 posto pisalo je taj lakši test, pa opet ih je palo 17,8 posto, dakle, skoro četvrtina.

Stručnjake zabrinjavaju i loši rezultati iz informatike, ove je godine taj izborni predmet palo više od trećine svih koji su izašli na ispit, a prosječna prolazna ocjena bila je - dva. Mnogi se pitaju je li razlog ovome smanjivanje satnice iz informatike, te pozivaju na ozbiljnu analizu. Ipak se radi o dva predmeta koji su ključan dio suvremenog obrazovanja, ali i ključni za upis nekih od najvažnijih fakulteta.

Da se stvari mogu drugačije raditi dokazuje jedna od najuspješnijih hrvatskih srednjih škola, Gimnazija Josipa Slavenskog u Čakovcu. Tradicionalno dobre rezultate potvrdili su i na ovoj maturi: U doslovce svim predmetima na maturi njihovi su maturanti bili među 20 najboljih, a iz matematike su postigli baš izvanredan uspjeh.

I ostale predmete sjajno napisali

Dva njihova maturanta, Fran Janči i Filip Vinko napisali su višu razinu sa 100 posto točnosti, dakle, bez greške.

Prijatelji još od osnovne škole, njih su dvojica primjer onog što nazivamo izvrsnost. Obojica ističu dvije ključne stvari koje i inače spominju najbolji maturanti. Jedna je stalan rad nastavnika s učenicima u srednjoj školi, od početka prvog razreda. Druga stvar su - natjecanja. Kao i mnogi drugi uspješni učenici, Fran i Filip od osnovne škole sudjeluju u natjecanjima iz raznih predmeta.

Za 24sata kažu kako ih rezultat nije iznenadio, te su izuzetno zadovoljni sa svime što su radili u školi. I ostale ispite na koje su izašli riješili su jako dobro.

- Iz engleskog jezika i fizike ostvario sam 90 %., a iz informatike 92 %, što je 12. najbolji rezultat u državi. Jedino sam iz hrvatskog imao 82%, što je ocjena vrlo dobar - kaže Fran.

24sata Čakovec: Maturanti koji su najbolje napisali matematiku | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zahvalni nastavnicama i nastavnicima

Filip je fiziku riješio sa samo jednom greškom (98,33 %, što ga stavlja na 7. mjesto u državi), biologiju s dvije pogreške (97,14 %, što ga stavlja na 1. mjesto u državi), a kemijuje riješio sa 4 greške (94,29%). Iz hrvatskog i engleskog dobio je vrlo dobar.

- U našoj se gimnaziji o maturi razmišlja već od 1. razreda. Čitamo lektire, pišemo sažetke, eseje, rješavamo ispite iz mature, probne mature… Pripreme su intenzivnije od 4. razreda kad se počinju organizirati i dodatne pripreme za maturu. Vjerojatno su mi bile najkorisnije pripreme iz Hrvatskog jezika jer sam oduvijek bio svjestan kompleksnosti tog predmeta, a i to mi je svojevrsna "slabija karika". Jako sam zahvalan svojoj profesorici koja nam je, svojim iskustvom, motiviranošću i znanjem, uvelike pomogla u pripremi za maturu. Jedna od najvećih briga bio mi je esej. Iako sam pročitao sva djela iz popisa, pribojavao sam se Petrarce i Werthera. Osim školskih priprema, nisam bio ni na kakvim dodatnim pripremama - kaže Fran.

Stres zbog medicine

Filip se, priznaje, stresirao oko mature jer mu je cilj bio Medicinski fakultet u Zagrebu. Posao je odradio dobro, jer je ovih dana postao student medicine

- Odmah sam krenuo s biologijom, kemijom i fizikom u rujnu. Sudjelovao sam i na pripremama u Trinomu koje su mi izrazito pomogle. Smatram da sam takav rezultat mogao ostvariti i bez priprema, no one su mi bile vjetar u leđa. U školi smo imali pripreme iz kemije i biologije. Za hrvatski i matematiku nastavljali s online pripremom online nakon završetka nastave. Za takav rezultat iz matematike mi je puno pomogla moja razrednica, profesorica matematike Tamara Srnec koja me izrazito motivirala za rad te sa strašću dala sve od sebe da me dobro pripremi. Također moram zahvaliti profesorici Hrvatskog jezika, Zlatki Grahovec Soldat - ističe.

Filip smatra kako je njihova gimnazija je s razlogom jedna od najboljih u državi.

- Osim što me je tijekom 4 četiri godine izrazito dobro pripremila za maturu, tamo sam se osjećao kao kod kuće. Smatram da je takva atmosfera koju moja gimnazija pruža izrazito važna za uspjeh, a i mentalno zdravlje - dodaje.

I Fran ističe prof. Srnec, nastavnicu matematike i razrednicu, za ovakav briljantan uspjeh. Ona je Frana neumorno pripremala i za brojna natjecanja iz matematike. Tamara Srnec za svoj rad prošle je godine dobila nagradu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih kao jedna od 522 najuspješnija nastavnika u školskoj godini 2024/2025.

Natjecanja od osnovne škole

- Na državnim natjecanjima iz matematike i informatike sudjelujem još od osnovne škole. Sudjelovao sam na ukupno sedam državnih natjecanja iz matematike i šest državnih iz informatike, tj. algoritama. Jedne sam godine čak dobio 3. nagradu na Državnom natjecanju iz matematike, te se plasirao na Hrvatsku matematičku olimpijadu. Dvaput sam sudjelovao i na županijskom natjecanju iz fizike (nedostajao mi je jedan bod za državno natjecanje) - kaže Fran koji svoj studentski put također nastavlja u području matematike.

Već je upisao studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

- Matematika me oduvijek zanima, veselim se dubljem izučavanju tog područja i nadam se da će mi otvoriti brojne prilike. Još nisam siguran čime ću se baviti u budućnosti, ali vjerujem da će moj posao biti povezan s matematikom - zaključuje Fran.

I Filip je još od osnovne škole sudjelovao na brojnim natjecanjima iz matematike, informatike, biologije i fizike. Dodaje kako su upravo profesori STEM predmeta u gimnaziji jedni od najboljih u državi.

- Medicinski fakultet u Zagrebu sam odabrao jer smatram da me ništa u životu neće ispuniti kao izraz lica zadovoljnog pacijenta. Osim toga, moj otac je također u toj struci. Želim se baviti kirurgijom. Smatram da je još dugi put ispred mene te da se svašta može promijeniti u odabiru moje karijere - zaključuje Filip.