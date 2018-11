Prijatelji ga nisu zaboravili: Oni koje je zadužio dali tisuće eura

Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić mogao bi za koji sat napustiti Remetinec i sa svojim odvjetnicima na slobodi pripremati obrane u predmetima Agrokor i Nexus.

Todoriću odobreno milijun eura jamčevine: Ovo mu je prvi izlazak iz zatvora nakon saslušanja! Todoriću odobreno milijun eura jamčevine: Ovo mu je prvi izlazak iz zatvora nakon saslušanja! Reporterka: Monika Menčik Posted by 24sata on Tuesday, November 20, 2018

Podsjećamo, po povratku iz Engleske gazda je imao 118.000 funti, no da bi izašao iz zatvora trebalo mu je još 6,5 milijuna kuna. Obitelj i prijatelji uskočili su koliko je tko mogao, a kako neslužbeno doznajemo uskočili su i ljudi koje je na neki način zadužio i sam ponudili pomoć. I to ne verbalnu već u kešu i to u iznosima od nekoliko desetaka tisuća eura. Bilo ih je iz Slavonije pa i iz Bosne i Hercegovine.

Porijeklo novca koji je uplaćen za jamčevinu sud ne zanima, ali bi se time mogle pozabaviti neke druge institucije. Primjerice, poreznici.

Podsjećamo, Britanci su Ivicu Todorića prije 13 dana, nakon godine dana boravka u Londonu, izručili Hrvatskoj te su ga iste večeri dovezli u zagrebački zatvor jer mu je sudac istrage odredio istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Kako su svi svjedoci osim jednog koji je nedostupan, ispitani, tužiteljstvo je istražnom sucu predložilo da ga u istražni zatvor pošalje zbog opasnosti od bijega.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog unatoč tome što su Todorićevi odvjetnici ponudili 118.000 funti jamčevine kako bi se branio sa slobode. Njihovu žalbu prihvatilo je izvanraspravno vijeće i odredilo kako se Gazda može braniti sa slobode čim skupi 7,5 milijuna kuna jamčevine.

- Ima prijatelje, ali milijun eura nije mala stavka. Imam i ja puno prijatelja, ali ne znam koji bi to mogao. On možda ima neke bolje - rekao je prošli tjedan Todorićev odvjetnik Čedo Prodanović.

Tema: Hrvatska