Prijatelji životinja i Plavi grad traže odgovornost zbog smrti lavice Tayri u Zoološkom vrtu

Udruga Prijatelji životinja zatražila je u petak od Grada Zagreba prestanak razmnožavanja i nabave životinja za Zoološki vrt nakon smrti lavice Tayri, dok politička platforma Plavi grad traži hitno očitovanje Državnog odvjetništva i odgovornost rukovodstva ustanove.

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Prijatelji životinja uputili su Gradu Zagrebu službeni zahtjev za prestanak razmnožavanja životinja, nabavljanja novih životinja te njihove kupnje, prodaje, darovanja i razmjene s drugim zoološkim vrtovima.

"Grad Zagreb ne može vratiti život lavici Tayri, ali može donijeti odluku da više neće stvarati i nabavljati nove životinje čiji će cijeli život biti proveden u zatočeništvu", navode iz udruge, dodajući da ih zabrinjava najava Zoološkog vrta da će dovesti novu lavicu za razmnožavanje.

Udruga je zatražila i postupnu transformaciju Zoološkog vrta u obrazovni, turistički i interaktivni centar koji ne bi ovisio o držanju životinja u zatočeništvu, temeljen na virtualnim prikazima staništa, interaktivnim sadržajima i prijenosima uživo iz nacionalnih parkova, uz mogući dio prostora namijenjen oporavilištu za ozlijeđene divlje životinje.

Politička platforma Plavi grad ocijenila je da posebno zabrinjavaju informacije da je lav Uganda i prije smrtonosnog napada pokazivao agresivno ponašanje prema lavici te da postoje fotografije njezinih ozljeda od 10. srpnja, pozvavši Državno odvjetništvo da hitno ispita okolnosti slučaja i utvrdi eventualnu odgovornost.

Zatražili su i da predsjednik Upravnog vijeća Zoološkog vrta Damir Bakić te ravnatelj Damir Cigelj preuzmu odgovornost, odnosno da ravnatelj podnese ostavku, uz zahtjev Gradu Zagrebu za punom transparentnošću i objavom veterinarske dokumentacije i internih izvješća.