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ŽELE OČITOVANJE DORHA

Prijatelji životinja i Plavi grad traže odgovornost zbog smrti lavice Tayri u Zoološkom vrtu

Piše HINA,
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Prijatelji životinja i Plavi grad traže odgovornost zbog smrti lavice Tayri u Zoološkom vrtu
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Prijatelji životinja uputili su Gradu Zagrebu službeni zahtjev za prestanak razmnožavanja životinja, nabavljanja novih životinja te njihove kupnje, prodaje, darovanja i razmjene s drugim zoološkim vrtovima.

Udruga Prijatelji životinja zatražila je u petak od Grada Zagreba prestanak razmnožavanja i nabave životinja za Zoološki vrt nakon smrti lavice Tayri, dok politička platforma Plavi grad traži hitno očitovanje Državnog odvjetništva i odgovornost rukovodstva ustanove.

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Prijatelji životinja uputili su Gradu Zagrebu službeni zahtjev za prestanak razmnožavanja životinja, nabavljanja novih životinja te njihove kupnje, prodaje, darovanja i razmjene s drugim zoološkim vrtovima.

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"Grad Zagreb ne može vratiti život lavici Tayri, ali može donijeti odluku da više neće stvarati i nabavljati nove životinje čiji će cijeli život biti proveden u zatočeništvu", navode iz udruge, dodajući da ih zabrinjava najava Zoološkog vrta da će dovesti novu lavicu za razmnožavanje.

Udruga je zatražila i postupnu transformaciju Zoološkog vrta u obrazovni, turistički i interaktivni centar koji ne bi ovisio o držanju životinja u zatočeništvu, temeljen na virtualnim prikazima staništa, interaktivnim sadržajima i prijenosima uživo iz nacionalnih parkova, uz mogući dio prostora namijenjen oporavilištu za ozlijeđene divlje životinje.

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Politička platforma Plavi grad ocijenila je da posebno zabrinjavaju informacije da je lav Uganda i prije smrtonosnog napada pokazivao agresivno ponašanje prema lavici te da postoje fotografije njezinih ozljeda od 10. srpnja, pozvavši Državno odvjetništvo da hitno ispita okolnosti slučaja i utvrdi eventualnu odgovornost.

Zatražili su i da predsjednik Upravnog vijeća Zoološkog vrta Damir Bakić te ravnatelj Damir Cigelj preuzmu odgovornost, odnosno da ravnatelj podnese ostavku, uz zahtjev Gradu Zagrebu za punom transparentnošću i objavom veterinarske dokumentacije i internih izvješća.

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Komentari 3
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VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb

ZAGREB - Udruga Animalex reagirala je nakon uginuća lavice u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, objavivši snimku njezinih posljednjih trenutaka. U priopćenju navode kako smatraju da je do tragedije došlo zbog prerano započetog zajedničkog boravka lavice i lava u istoj nastambi te ističu da su im se javili posjetitelji koji tvrde da je lavica već tijekom vikenda imala vidljive ozljede. Također su izrazili zabrinutost zbog načina na koji je, prema njihovim tvrdnjama, osoblje pokušalo zaustaviti napad te su postavili pitanja o primjeni protokola i korištenju opreme za omamljivanje životinja.
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