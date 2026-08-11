Policajac kod Zadra bacio psa u more. Prijatelji životinja traže istragu: 'Snimka je šokantna'

Povodom slučaja u kojemu je policijski službenik sa službenog plovila bacio psa u otvoreno more kod mjesta Kraj na Pašmanu, što je zabilježeno na šokantnoj videosnimci koja kruži medijima i društvenim mrežama, udruga Prijatelji životinja podnijela je Ministarstvu unutarnjih poslova službenu prijavu i zahtjev za provođenje unutarnje istrage.

Kako navode u Udruzi, ovaj incident, oko kojega je sama policija naknadno redefinirala svoje službeno priopćenje, otvara ozbiljna pitanja o protokolima postupanja prema životinjama u kriznim situacijama.

Izmjene policijskih priopćenja unijele dodatni nemir u javnost

Prijatelji životinja ukazuju da je na videosnimci koja je preplavila medije vidljivo postupanje policijskog službenika prema psu koje je izazvalo opravdano zgražanje brojnih građana.

Foto: Policija zaustavlja - Zadarska županija

Ističu da su dodatnu zabrinutost unijele oprečne i zbunjujuće informacije o tome tko je i kada stvarno zbrinuo psa, pri čemu je policija tek pod pritiskom svjedočanstava građana i medijskih napisa priznala da su preplašenog psa iz mora zapravo prve izvukle i nahranile privatne osobe na plaži, dok je pas cijelu noć proveo sam na jedrilici.

Pas ne smije ispaštati zbog postupaka pojedinaca

- Želimo jasno naglasiti da ovo nipošto ne bi smjela biti slika policije u Hrvatskoj. Podsjećamo na brojne situacije u kojima upravo policijski službenici požrtvovno pomažu i spašavaju napuštene i ugrožene životinje na terenu. Također, podsjećamo i da psi u kriznim situacijama svakodnevno spašavaju ljudske živote, čega su u MUP-u itekako svjesni. Nadamo se da je ovdje riječ o izoliranom slučaju pojedinca, no upravo zbog očuvanja ugleda cjelokupnog policijskog sustava i povjerenja građana, ovaj događaj zahtijeva transparentan i profesionalan pravni epilog - poručuju iz Udruge.

Dodaju i da je pas živo, osjetilno biće, koje osjeća strah i bol, te da je zakonska i civilizacijska obaveza da se prema njemu tako i postupa. Pritom naglašavaju da životinja ni na koji način nije i ne može biti kriva za sudbinu, postupke ili način života svojeg skrbnika.

Tri ključna zahtjeva upućena Službi za unutarnju kontrolu

Slijedom svega navedenoga, Prijatelji životinja su u svojoj službenoj prijavi nadležnim službama MUP-a izričito zatražili hitno provođenje detaljne unutarnje istrage kako bi se utvrdile sve okolnosti postupanja navedenog policijskog službenika te, ako se istragom dokažu propusti i prekoračenje ovlasti, pokretanje odgovarajućih stegovnih postupka i sankcioniranje.

Također, traže utvrđivanje odgovornosti unutar policijske postaje zbog propusta u službenom protokolu zbrinjavanja životinje, kao i zbog plasiranja inicijalnih, pokazalo se, netočnih i zbunjujućih informacija u javnost o sudbini psa. Naposljetku, zatražili su službenu i provjerenu informaciju o tome gdje se pas sada točno nalazi i u kakvom je zdravstvenom i psihofizičkom stanju budući da javnost s pravom insistira na potvrdi da je životinja konačno na sigurnom i adekvatno zbrinuta.

Prijatelji životinja apeliraju na MUP da u najkraćem roku izvijesti javnost o rezultatima istrage te ponavljaju da institucije moraju pokazati da nitko, bez obzira na uniformu, ne može biti izuzet od poštovanja zakona koji štite dobrobit životinja.

Što je policija rekla

PU zadarska odgovorila je da se sve odvilo u subotu oko 17.40 sati. Postupali su zbog jedrilice koja je ometala kupače u mjestu Kraj na otoku Pašmanu. Na jedrilici su zatekli muškarca i psa.

- Provedenim provjerama policijskih službenika utvrđeno je da se radi o 37-godišnjem hrvatskom državljaninu za kojim se tragalo zbog sumnje da je počinio kazneno djelo iz domene kaznenih djela protiv braka, djece i obitelji na području Karlovačke županije. Po započetom postupanju policijskih službenika, muškarac je odmah započeo s pružanjem aktivnog otpora te se s broda bacio u more zajedno s psom prema kojem se neprimjereno ponašao te mu nekoliko puta uronio glavu ispod razine mora - rekli iz policije.

Foto: Policija zaustavlja - Zadarska županija

Muškarca su potom podigli na službeno plovilo, ali je on i dalje pružao otpor te je fizički nasrnuo na policajce. Uhitili su ga uz uporabu sredstava prisile.

Što se tiče psa, iz policije kažu kako su obavijestili komunalnog redara koji je tijekom postupanja došao na mjesto događaja i nalazio se na kopnu u blizini službenog plovila.

Iz policije ističu kako je pas prvotno samostalno skočio na službeno plovilo

- Policajci su psa zbog trenutačne opasnosti od nasukavanja službenog plovila i postojanja opasnosti te ugroze od napada psa, u dogovoru s komunalnim redarom, pustili u more gdje ga je prihvatio komunalni redar, koji je preuzeo daljnju brigu o psu - stoji u odgovoru policije.