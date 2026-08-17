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Prijatelji životinja traže inspekciju za zaštitu životinja

Piše HINA,
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Prijatelji životinja traže inspekciju za zaštitu životinja
Zagreb: Prosvjed „Stop okrutnosti prema životinjama” | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Prijatelji životinja navode da su u Dvoru pronađene izgladnjele i bolesne životinje među desecima leševa u raspadanju, dok je kod Učke pronađeno 47 živih pasa, šest mačaka i više od 30 leševa pasa.

Udruga Prijatelji životinja traži od Vlade osnivanje specijalizirane Inspekcije za zaštitu životinja, ocijenivši da slučajevi teškog zanemarivanja u Dvoru, kod Učke i kod Biograda pokazuju da postojeći sustav ne može učinkovito zaštititi životinje, priopćili su u ponedjeljak iz te udruge .

U dopisu Vladi predlažu izmjene Zakona o Državnom inspektoratu, Zakona o zaštiti životinja i Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata, kojima bi se ustrojila posebna inspekcija i jasno odredila njezina nadležnost.

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Prijatelji životinja navode da su u Dvoru pronađene izgladnjele i bolesne životinje među desecima leševa u raspadanju, dok je kod Učke pronađeno 47 živih pasa, šest mačaka i više od 30 leševa pasa. U oba slučaja, tvrde, nadležna tijela godinama ranije zaprimala su prijave, ali učinkovita intervencija nije uslijedila na vrijeme.

Kod Biograda je, navode, napuštena krava uginula nakon gotovo mjesec dana lutanja s teletom, koje je još tjedan dana ostalo uz njezin raspadajući leš.

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"Ti tragični slučajevi pokazuju da problem nije samo u neodgovornim skrbnicima, nego i u sustavu koji nije uspio pravodobno prepoznati i zaustaviti posljedice dugotrajnog zanemarivanja", istaknula je koordinatorica projekata udruge Snježana Klopotan Kačavenda.

Podsjetila je da veterinarski inspektori prema Zakonu o zaštiti životinja imaju široke ovlasti, uključujući naređivanje uklanjanja nepravilnosti, privremeno oduzimanje životinja te podnošenje kaznenih i prekršajnih prijava. No zaštita životinja samo je jedan od brojnih poslova veterinarske inspekcije, koja nadzire i zdravlje životinja, zarazne bolesti, prijevoz, hranu za životinje i druga područja.

Udruga tvrdi da od inspektora dobiva informacije o preopterećenosti velikim brojem predmeta te da neki predmeti zaštite životinja ostaju neriješeni dulje od godinu dana.

Specijalizirana inspekcija, smatraju, trebala bi sustavno pratiti prijave i ranije utvrđene nepravilnosti te prepoznavati rizične slučajeve, poput višestrukih prijava istog skrbnika, ponavljanih kršenja propisa i neizvršavanja naređenih mjera. Nadzirala bi i obveze lokalne i regionalne samouprave, osobito zbrinjavanje napuštenih životinja, kontrolu populacije napuštenih pasa i rad skloništa.

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