Prijavi se za treći HACK IT DAYZ i osvoji 30.000 kuna

HACK IT DAYZ u organizaciji Hrvatskog Telekoma, održat će se 24. i 25. studenoga u Zagrebu u ALGEBRA LAB-u, a prijave traju do 2. studenoga

Tražimo rješenje za budućnost video komunikacije, a glavna nagrada je 30.000 kuna te dvodnevna radionica u hub:raum start-up akceleratoru Deutsche Telekoma.

Po prvi put održat će se i ekskluzivna jednodnevna konferencija za sudionike i goste hackathona, a cjelokupni projekt je organiziran u partnerstvu s hub:raumom, Otvorenim učilištem Algebra, Zagrebačkom bankom i Mastercardom, Samsungom, i tportalom

Foto: HT Budućnost kreiramo sada, a ti imaš 24 sata da ju promijeniš. Hrvatski Telekom, u suradnji s ostalim partnerima otvara prijave za treći HACK IT DAYZ 24. i 25. studenoga u Zagrebu u ALGEBRA LAB-U. Riječ je o 24-satnom intenzivnom radu za programere, dizajnere i ostale motivirane pojedince ili grupe koje žele realizirati nova kreativna rješenja na temu Budućnost video komunikacije. Prijave su otvorene do 2. studenoga za sve koje vesele mogućnosti koje pružaju najnovije tehnologije i inovacije te pozitivne promjene koje one donose društvu. Osobe se mogu prijaviti samostalno ili timski (najviše četiri osobe), a jedini uvjet je napunjenih 16 godina. Sudionike očekuje odlična atmosfera, stručno mentorstvo, osigurana hrana i piće, chill&fun zona za kreativno razmišljanje i poklon iznenađenja.

Osim 24-satnog izazova na samom hackathon natjecanju i prilike za osvajanje glavne nagrade – 30.000 kuna i odlazak na dvodnevnu radionicu u hub:raum start-up akcelerator u Poljskoj, HT je po prvi put ove godine organizirao i poseban konferencijski program za sudionike i goste. Na ekskluzivnoj konferenciji, koja će se održati u subotu 24. studenog, domaći i inozemni predavači će iz svojih kutova stručnosti govoriti na temu tehnologije, trendova i inovacije.

Foto: HT Predavači su: Luka Abrus, CEO i suvlasnik agencije Five, koji će ispričati svoj put od startupa do uspješnog internacionalnog poslovanja; Erik Meijer iz područja tehnologije i inovacija u Deutsche Telekomu, koji će se iz iskustva najvećeg europskog telekoma osvrnuti na uspješne poslovne modele na tržištu; prof. Ninoslav Mimica, šef zavoda u klinici za Psihijatriju Vrapče, iz znanstvene će perspektive izložiti razloge promjene u ljudskim potrebama i životima te pokazati kako tehnologija može služiti podizanju kvalitete ljudskih života; Vedran Blagus, investicijski menadžer u South Central Ventures fondu fokusiranom na tehnološka poduzeća u CEE regiji, koji će govoriti o odnosima tehnoloških poduzeća i investitora.

Na temu izgradnje timskog duha i suradnje unutar tima, sudionicima će radionicu održati Lena Lalić I Ivan Gorski iz Hrvatskog Telekoma.

HT-ov hackathon se kompleksnošću postavljene teme i snažnom konkurencijom već prve godine pokazao kao jedan od najzahtjevnijih hackathona u regiji, uz podršku hub:rauma koji je u stalnoj potrazi za inovativnim tehnološkim rješenjima. Osim prijavljenih timova i gostiju konferencije, HACK IT DAYZ će ugostiti preko 180 stručnjaka i mentora iz startup zajednice.



Projekt organizira Core Communication tim HT-a, koji djejuje unutar Produkt Marketing EU tima i dio je šireg STEM HUB projekta Hrvatskog Telekoma te je pravo mjesto za sve one koji žele poticati razvoj vještina u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici. Partneri projekta su hub:raum Deutsche Telekoma, Otvoreno učilište Algebra, Zagrebačka banka i Mastercard, Samsung i Tportal.hr.



Foto: HT Vidimo se 24. i 25. studenoga u ALGEBRA LAB-u, Ilica 242 u Zagrebu na trećim HACK IT DAYZ Hrvatskog Telekoma!



Više na www.hackit.hr.

Tema: Promo sadržaj