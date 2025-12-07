Prije 25 godina umro je jedan od najboljih govornika svojeg vremena: Bojali ga se i generali

Jedini smisao mog rada je u nastojanju da se osigura prava, ljudska, pravedna i slobodna zajednica – za sve i svugdje; zajednica koja raznolikost ne samo podnosi, nego joj se i raduje upravo onako, kako se graditelji katedrale u Chartresu raduju, kad iz raznobojnih stakala slažu svoje vjerničke rozete. Tako radostan i tako raznolik svijet – to je moj san! Ako zbog njega moram biti suđen, ja na to pristajem jer bez tog sna ni ja, ni moje djelo nemamo nikakvog smisla, tako je na suđenju u Zagrebu 1981. godine govorio Vlado Gotovac.

Neusporedivi govornik, veliki pjesnik i neustrašivi političar Vlado Gotovac umro je na današnji dan 2000. godine u Rimu, a njegovo tijelo sutradan je vladinim avionom prebačeno u Hrvatsku

Ni u jednom režimu nije bio podoban...

Gotovac je bio smatran najboljim govornikom svog vremena. Od 1955. radio je na Radioteleviziji Zagreb kao urednik kulture i drame. Dva puta su mu sudili zbog “verbalnog delikta”. Prvi put 1972. godine na četiri godine zatvora. Drugi put osuđen je zbog intervjua danog švedskoj televiziji 1977. na dvije godine zatvora i četiri godine gubitka građanskih prava. U javni život vratio se tek 1990. godine. Bio je predsjednik Matice hrvatske. U politici će ostati upamćen kao jedan od osnivača i predsjednik Hrvatske socijalno liberalne stranke (HSLS), s kojom se rastao 1997. godine. Tada je postao predsjednik Liberalne stranke (LS) i u koaliciji “šestorke” pobijedio na parlamentarnim izborima 3. siječnja 2000.

Krajem te iste godine Vlado Gotovac umire u Rimu. Zvjezdanim trenutkom njegove političke karijere smatra se govor održan ispred zgrade Komande Pete vojne oblasti u Zagrebu 30. kolovoza 1991. povodom prosvjeda majki vojnika koji su silom zadržani u tadašnjoj JNA.

“Kad bi generali imali obitelj, kad bi generali imali djecu, kad bi generali imali bližnje, onda nikad ne bi zasjeli u ovoj zgradi. Ali generali nemaju djecu, ja vas uvjeravam, jer onaj koji tuđu djecu ubija nema djece. Jer onaj tko tuđe majke ucviljuje nema majke. Jer onaj tko ruši tuđe domove nema doma. I oni moraju znati da na ovoj zemlji za njih nema ni majka ni djece ni doma. Umrijet će u pustoši svog mrtvog srca. Sramit će ih se njihova djeca jer nisu im bili očevi. Sramit će ih se njihove žene jer su bili ubojice tuđe djece. Sramit će ih se njihove obitelji jer su uništavali tuđe obitelji. Oni imaju obraza da zaposjevši naše svete zgrade, naše zadužbine. Oni nam govore da će odlazeći ostaviti iza sebe pustoš. A mi znamo da će se vratiti jedino s onim što će ukrasti jer nikad ništa drugo nisu ni imali...”