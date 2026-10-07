Prije 35 godina granata ubila devet Dubrovčana ispred skloništa u Novoj Mokošici

Na današnji dan prije 35 godina devetero građana Dubrovnika je poginulo a četvero ranjeno od udara minobacačkog projektila ispred skloništa u dubrovačkom naselju Nova Mokošica, tijekom topničkog napada srpsko-crnogorskog agresora na grad.

Nova Mokošica na početku općeg napada na Dubrovnik početkom listopada još nije bila okupirana, a minobacački projektil pao je neposredno ispred skloništa.

Na mjestu su poginuli braća Nikola (18) i Miho (19) Liban, Joško Vuković (20), Vladimirka Dopsai (17), Denis Čimić (18), Alen Vasiljević (20), Milenko Kulaš (20), Ivo Maškarić (36) i Jozo Brajović (41). Još je četvero ljudi ozlijeđeno. Riječ je o najvećem pojedinačnom stradanju civila tijekom opsade Dubrovnika.

Grad Dubrovnik je 2021. godine, povodom 30. obljetnice, obnovio prostor spomen obilježja. Ploča s imenima stradalih dodatno je uokvirena kamenim pločama, uz simbole križa i hrvatskog pletera te uklesanu vizuru udara granate s tragovima gelera, točno na mjestu gdje je pala granata koja je usmrtila devet građana Dubrovnika.

Obljetnica stradanja obilježit će se danas u 17.45 sati uz molitvu, polaganje vijenaca i paljenje svijeća, te misom zadušnicom u Župnom prostoru Svete Obitelji.