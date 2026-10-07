Obavijesti

News

Komentari 0
OPSADA DUBROVNIKA

Prije 35 godina granata ubila devet Dubrovčana ispred skloništa u Novoj Mokošici

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Prije 35 godina granata ubila devet Dubrovčana ispred skloništa u Novoj Mokošici
Kiša i jugo na dubrovačkom području | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nova Mokošica na početku općeg napada na Dubrovnik početkom listopada još nije bila okupirana, a minobacački projektil pao je neposredno ispred skloništa

Na današnji dan prije 35 godina devetero građana Dubrovnika je poginulo a četvero ranjeno od udara minobacačkog projektila ispred skloništa u dubrovačkom naselju Nova Mokošica, tijekom topničkog napada srpsko-crnogorskog agresora na grad.

Nova Mokošica na početku općeg napada na Dubrovnik početkom listopada još nije bila okupirana, a minobacački projektil pao je neposredno ispred skloništa.

Na mjestu su poginuli braća Nikola (18) i Miho (19) Liban, Joško Vuković (20), Vladimirka Dopsai (17), Denis Čimić (18), Alen Vasiljević (20), Milenko Kulaš (20), Ivo Maškarić (36) i Jozo Brajović (41). Još je četvero ljudi ozlijeđeno. Riječ je o najvećem pojedinačnom stradanju civila tijekom opsade Dubrovnika.

MASOVNA GROBNICA Otkriveno spomen-obilježje u Gornjim Jamama posvećeno 14 ubijenih Hrvata 1991.
Otkriveno spomen-obilježje u Gornjim Jamama posvećeno 14 ubijenih Hrvata 1991.

Grad Dubrovnik je 2021. godine, povodom 30. obljetnice, obnovio prostor spomen obilježja. Ploča s imenima stradalih dodatno je uokvirena kamenim pločama, uz simbole križa i hrvatskog pletera te uklesanu vizuru udara granate s tragovima gelera, točno na mjestu gdje je pala granata koja je usmrtila devet građana Dubrovnika.

Obljetnica stradanja obilježit će se danas u 17.45 sati uz molitvu, polaganje vijenaca i paljenje svijeća, te misom zadušnicom u Župnom prostoru Svete Obitelji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'
RUŠENJE NATJEČAJA

Nova bomba oko Maksimira: 'Žiri je trebao isključiti svih pet nagrađenih rješenja za stadion'

DKOM-u su se žalili ugledni arhitektonski uredi koji su sudjelovali na natječaju i Ministarstvo gospodarstva. Pravni tim rada koji je završio šesti tvrdi da Ocjenjivački sud nije jednako primijenio kriterije i uvjete natječaja
Agonija 21 obitelji branitelja: ‘Uzimaju nam kuće dok čekamo presudu da smo prevareni...'
AFERA JAGODE

Agonija 21 obitelji branitelja: ‘Uzimaju nam kuće dok čekamo presudu da smo prevareni...'

Obitelji su prevarene s inovativnom metodom uzgoja jagoda. Čovjeku koji je izvlačio novac iz braniteljske zadruge još se sudi unatoč uputi Vrhovnog suda. A ovrhe braniteljima stižu: 'Ostao nam je još goli život'
Zagrebom se širi nesnosan smrad: 'Kao pokvarena jaja. Koma je, uvuklo se u stan...'
NE ZNA SE IZVOR

Zagrebom se širi nesnosan smrad: 'Kao pokvarena jaja. Koma je, uvuklo se u stan...'

"Ljudi, jel vi osjetite smrad? Cijelim kvartom se prožima neki užasni miris" - požalio se stanovnik Volovčice na Facebooku. "Taj smrad se već danima osjeća, pretežno navečer i rano ujutro" - odgovorio mu je drugi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026