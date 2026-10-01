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„Da se ne zaboravi“

Prije 35 godina počeo napad na Dubrovnik: Više od 13.000 vojnika krenulo na jug Hrvatske

Piše HINA,
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Prije 35 godina počeo napad na Dubrovnik: Više od 13.000 vojnika krenulo na jug Hrvatske
Zagreb: U Hrvatskom povijesnom muzeju otvorena izložba Dubrovnik u Domovinskom ratu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Dubročani će se u četvrtak prisjetiti stradanja svog grada i žrtava Domovinskog rata kroz tradicionalni program, koji uključuje polaganje vijenaca i misu za poginule, obilježavajući početak napada na Dubrovnik prije 35 godina.

Dubrovčani u četvrtak tradicionalnim programom „Da se ne zaboravi“ obilježavaju 35 godina od početka napada srpsko-crnogorskih postrojbi i Jugoslavenske narodne armije (JNA) na Dubrovnik i jug Hrvatske u Domovinskom ratu, koji je počeo 1. listopada 1991. godine. Program počinje polaganjem vijenaca kod Spomen-križa na gradskom groblju Boninovo i prigodnim školskim programom u franjevačkoj crkvi Male braće, nakon čega će se na brdu Srđ položiti vijenci.

U luci Gruž kod spomenika „Prekinuto djetinjstvo“ položit će se vijenci za sve poginule civilne žrtve u Domovinskom ratu, a nakon nastupa Gradske glazbe Dubrovnik ispred crkve sv. Vlaha u franjevačkoj crkvi Male braće služit će se misa za sve poginule u Domovinskom ratu.

Prvog dana listopada 1991. godine, točno u šest sati, više od 13.000 pripadnika JNA, uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista, napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i iz zraka.

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Među neprijateljskim snagama bili su pripadnici Užičkog, Podgoričkog i Mostarskog korpusa te 9. Vojno-pomorskog sektora Boka, uz značajnu potporu zrakoplovstva, više od 120 teških topničkih oružja, oko 100 tenkova i 50 oklopnih transportera.

Brojnoj i dobro naoružanoj agresorskoj vojnoj sili na crti obrane dugoj više od 200 kilometara suprotstavilo se 750 slabo naoružanih hrvatskih branitelja, pripadnika postrojbi dubrovačkog ZNG-a, policije i dragovoljaca iz sastava Teritorijalne obrane.

Prve granate ispaljene iz topova JNA i rezervista Hercegovačkog korpusa s položaja oko Trebinja pale su na uže dubrovačko područje, na naselja Bosanku i Mokošicu. Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode.

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Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila. Tijekom cijele agresije na dubrovačko područje poginula su 184 branitelja i 92 civila, a ranjeno je više od 1.500 osoba.

U srpskim i crnogorskim logorima bile su zatočene 423 osobe, a bilo je ukupno više od 33.000 prognanih i izbjeglih.

Na području od Stona do Konavala agresori su spalili 2127 kuća, kao i zaštićeni Arboretum u Trstenom, star 500 godina.

Bez krova nad glavom ostao je 7771 stanovnik dubrovačkog područja, a ono što nije spaljeno i uništeno srpski i crnogorski agresori su opljačkali.

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