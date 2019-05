Prije ronjenja obavezan je dentalni pregled

Osim fizičke spreme koja je bitna za ronjenje, ono ima i značajan utjecaj na psihičko zdravlje. Ronjenje je aktivnost koja opušta, uzbuđuje, stimulira i inspirira te uzrokuje dobro raspoloženje. Aktivan život, druženje, istraživanje i otkrivanje morskih dubina ono je što privlači sve veći broj ronioca.

Prilikom ronjenja u tijelu se događaju brojne promjene. Neki se organi i sustavi po prirodi prilagođavaju dubinama, no kod nekih postoji potencijalna opasnost za zdravlje te ih je potrebno redovito kontrolirati. Zdravlje zubi i usne šupljine zahtijeva posebnu pažnju jer prilikom ronjenja može doći do velikih bolova i situacija opasnih čak i po život. Zbog promjena koje se događaju na velikim dubinama i promjene tlaka, ronioci često mogu osjetiti bol u zubima, čeljusti te probleme sa zubnim mesom. To su samo neki od simptoma pojave Diver’s mouth sindroma. Uho, sinusi i zubi posebno su osjetljivi na promjene tlaka te prilikom ronjenja može doći do smetnji koje nastaju zbog tih promjena i nazivaju se barotrauma, dentalna barotrauma i barodontalgiju.

Foto: Poliklinika ARENA

Preventivno je moguće djelovati kako bi se eliminirali rizici koji povećavaju mogućnost za Diver’s mouth sindrom. Redoviti pregled prije ronjenja pomoći će da se saniraju veliki karijesi, rubne pukotine ispuna, neadekvatno endodontski tretirani korijeni zuba, zubi koji su u procesu liječenja, bolesti zubnog mesa ili apscesi. Bolovi koje ronioci mogu osjetiti mogu biti toliko jaki da izazivaju vrtoglavicu i gubitak svijesti što ronioca dovodi u životnu opasnost. Odlom zuba ili ispuna može također biti opasan zbog gutanja i gušenja, a problemi sa sluznicom, ako se ne saniraju, mogu dovesti do krvarenja zubnog mesa.

Najbolja preporuka doktora dentalne medicine Poliklinike ARENA je redoviti pregled, pogotovo kod ronioca kako bi se eliminirali mogući štetni utjecaji pojave Diver’s mouth sindroma. Važno je preventivno doći na pregled i obaviti ključne pretrage prije ronjenja. Ronioci Bruno i Dražen iz Dragor Luxa, specijalizirane trgovine s opremom za ronjenje svoj pregled su tako obavili u Poliklinici ARENA. Doktor stomatolog je Bruni i Draženu napravio kompletan klinički pregled, test vitaliteta i rendgensku snimku zubi, provjere stanja karijesa, starih ispuna, krunica i endodontske obrade korijena zuba te provjere stanja sluznice kako bi se eliminirale eventualne patološke lezije. Prije ronjenja, Bruno i Dražen su dobili potpuni pregled nakon kojeg su dobili i zeleno svjetlo za zaron u morske dubine. Budući da mnogi odabiru egzotične destinacije za ronjenje, važno je imati tablete protiv bolova za prvu pomoć jer obično stomatološke ordinacije nisu u blizini takvih destinacija.

Prije ronjenja, kako biste bili sigurni da ste spremni zaroniti bez rizika, možete iskoristiti i odličnu priliku za kupnju opreme za ronjenje jer je Dragor Lux svim pacijentima Poliklinike ARENA osigurao popust na kupnju opreme do 31.8.2019. Dovoljno je prijaviti se na pregled ispunjavajući kontakt formu u nastavku, a pri dolasku na pregled sve očekuje poklon bon od 15% popusta u Dragor Luxu!

Siguran put do oralnog zdravlja je prevencija. Saznajte u kojem je stanju vaše oralno zdravlje u Poliklinici ARENA!

