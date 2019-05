'Njegova supruga trčala je za nama i prijetila da će nas ubiti'

Trideset godina nesmetano smo prolazili istim putem, a onda je sve krenulo nizbrdo od 2012. godine kada su nam zavarili kapiju zbog čega dva mjeseca nismo mogli u kuću i živjeli smo kod kćeri. Mi smo tad sudskim putem morali tražiti pravo prolaza i dobili smo spor, ali maltretiranje se nastavilo. Bile su to svakodnevna vrijeđanja i prijetnje ubojstvom, a Slavica je čak jednom prilikom trčala za mojom malodobnom unukom s nožem i prijetila kako će pobiti sve ku..., od mene najstarije do mlađih kćeri mi i unuka, brišući suze svjedočila je majka pokojne Milke Grivičić (55) na riječkom županijskom sudu gdje je u ponedjeljak počelo suđenje Džemalu Merdanoviću (73) za stravičan zločin ubojstva prve susjede hladnim oružjem na zajedničkom i jedinom prilazu susjedskim kućama.

- Nekoliko puta Džemal je prijetio da će od nas napraviti drugu Srebrenicu. Slavica me je osobno napala krampom, a da ne pričam kad je sjela na bocu plina i prijetila da će sve dići u zrak. Unuk mi se zbog toga odselio iz kuće. Onda su raskopali prilazni put, a kada su zbog prijašnjih prijetnji ubojstvom dobili kaznu zatvora od deset mjeseci, uvjetno na tri godine, nekoliko dana je bio mir. No onda mi je zaklao kćer, pred pragom. Pa zar sam ja odgajala svoje dijete da mi ga jedan ubojica kolje nožem koji je sam napravio. A za što? Sve države svijeta da mi daju, ja svoju kćer više nemam - dodala je Milkina majka.

Vidno uznemirena žena sutkinji je donijela i peticiju koju su potpisali zabrinuti susjedi koji traže da se problematičnim Merdanovićima, za koje tvrde da su godinama radili probleme svima, zabrani povratak u kuću jer se boje za svoj i živote svojih obitelji.

Dugogodišnje uznemiravanje od strane Merdanovića potvrdila je i kćer pokojne Grivičić.

'Vrijeđala je, provocirala i prijetila'

- Svaki odlazak na i povratak s posla bio je isti. Kad god bi prolazila oni bi vrijeđali, ali više Džemalova supruga nego on, koji je puno radio i često bio na poslu. Često bi ga zazivala, dođi Đemo, evo je prolazi, odi, ubij ku.... Govorila je i da me samo dijete spašava da me ne ubiju, dok sam s djetetom prolazila u naručju. Po mom mišljenju ona je inicijator svega, puno izraženija u prijetnjama, a radila je to vrlo lukavo. Stalno bi vrijeđala, provocirala i prijetila da će nas sve pobiti, a ne daj Bože da bi joj netko odgovorio onda bi histerizirala da je svi susjedi čuju i zvala muža koji bi odmah sjeo u auto i doletio s posla. Mene su dva puta prijavili socijalnoj službi da sam loša majka i ku... te su me socijalni djelatnici zbog tih prijava dolazili provjeravati. Moram naglasiti da Slavica nije osoba koja će stati sa svojim agresivnim ponašanjem i naša sigurnost bi i ubuduće mogla biti ugrožena, ako ne od nje osobno, onda od ljudi koje bi mogla angažirati kao i onda kada je nakon ubojstva slala dva čovjeka da nas zastrašuju. Nikad neću zaboraviti kako mi je nekoliko dana prije ubojstva rekla: "Mala, zapamtit ćeš ovaj dan, poteći će krv ovom stazom", što se na kraju i dogodilo - jecajući je svjedočila kćer pokojne nesretnice.

Dodala je kako su prijetnje upućene i njenom tadašnjem dečku na što je Merdanović imao primjedbu kako je isti uvijek sa sobom nosio dijete kako bi se zaštitio.

Na upit sutkinje - od čega bi se trebao zaštiti, odgovorio je - "pa zna da dijete neću napasti".

Na gotovo sve iskaze svjedoka Merdanović, koji je do sada tužio gotovo sve suce, policajce i djelatnike koji imaju veze s još nekoliko sudskih sporova koji se protiv njega i supruge vode na riječkom sudu, imao je primjedbe tvrdeći da je sve laž i da su svi protiv njega.

Drugooptužena Džemalova supruga Slavica, kojoj se pak sudi za kazneno djelo sprječavanja dokazivanja, konkretnije za prikrivanje nadzorne kamere koja je postavljena za snimanje njihovog dvorišta i čije snimke bi mogle poslužiti kao dokaz ubojstva, tijekom suđenja klimala je glavom u nevjerici i mrmljala - lažu.

Foto: PIXSELL/Damir Škomrlj

Podsjetimo, stravičan zločin dogodio se 31. srpnja prošle godine, oko 13.10 sati, kada je Milka Grivičić došla u posjet majci kojoj je redovito donosila lijekove i hranu, a koja s ubojicom i njegovom suprugom dijeli isti prilazni put koji vodi do ulaznog praga kuće prvih susjeda.

Džemal Merdanović tereti se da je sačekao nesretnu ženu dok je prolazila uskim puteljkom, koji je od prije bio predmet sudskog postupka dviju "zaraćenih" obitelji. Napao ju je nožem oštrice duge 21 centimetar te joj zadao višestruke ubodne rane u trbuh, prsni koš, ruku i glavu, od kojih je nesretnica ubrzo preminula.

Suđenje se nastavlja u srijedu kada će se pregledavati snimke gore navedene nadzorne kamere.