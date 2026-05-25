Prijenosni punjači uzrokuju sve više problema na letovima! Evo koja su stroga pravila...

Britanski regulator zrakoplovstva upozorio je da prijenosni punjači uzrokuju sve više problema na letovima diljem svijeta i pozvao putnike da provjere pravila o predanoj i ručnoj prtljazi prije putovanja, prenosi u ponedjeljak BBC.

Uprava za civilno zrakoplovstvo (CAA) priopćila je da je nužna "veća svijest" zato što prijenosni punjači nose "ozbiljan rizik" od pregrijavanja ili požara.

Jonathan Nicholson iz CAA-e rekao je za BBC News da pravila koja nalažu da se elektronički uređaji ne stavljaju u predanu prtljagu nisu "nečija pedantnost" i nisu donesena "tek tako", a putnike se potiče "da učine ono što je ispravno".

Upozorenje je uslijedilo nakon što je let EasyJeta EZY2618 iz Egipta za Veliku Britaniju prošli tjedan preusmjeren za Rim jer je putnik rekao članovima posade da mu se u predanoj prtljazi nalazi prijenosni punjač.

Nicholson je rekao da postoji "osnovni skup međunarodnih pravila" kojih se svi putnici moraju pridržavati kad je riječ o prijenosnim punjačima: "Ponesite ih sa sobom u zrakoplov, a ne u predanoj prtljazi, maksimalno dva prijenosna punjača po putniku, nemojte ih koristiti u zrakoplovu i nikako nemojte puniti sam prijenosni punjač jer se tada jako zagrijavaju i najosjetljiviji su na rizike".

CAA planira ovog ljeta pokrenuti kampanju s britanskim zrakoplovnim kompanijama kako bi objasnila pravila onima koji idu na odmor i poslovnim putnicima.