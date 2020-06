Prijepor HDZ-a i Bandića oko prodaje udjela APIS-a: 'Dosta je guljenja kože gradonačelniku'

<p>Sjednica zagrebačke Gradske skupštine, koja se održava u Kongresnoj dvorani Velesajma jer je Stara gradska vijećnica oštećena u potresu, nije ni počela, a zastupnici su već zatražili stanku. Najvažnija točka dnevnog reda je rebalans proračuna, no do prijepora je došlo zbog redoslijeda točaka. Rebalans je tek sedma točka, a jedna od njih je i<strong> prijedlog gradonačelnika Milana Bandića o prodaji udjela u tvrtki APIS IT. </strong>Oporba, ali ni HDZ to ne podržavaju, <strong>a HDZ je tražio da se ta točka povuče s dnevnog reda. </strong></p><p>- Mi smatramo da je APIS tvrtka od nacionalnog interesa i mora ostati u nacionalnim rukama. Tražimo da Vlada ima ekskluzivno pravo na kupnju APIS-a i ne želimo da tvrtka od takve važnosti ide u javnu ponudu - istaknuo je <strong>HDZ-ov Davor Filipović.</strong></p><p><strong>Tomislav Tomašević (Zagreb je naš!) </strong>poručuje kako je ovo samo igrokaz.</p><p>- Maratonska sjednica, ako završi do izbora bit će dobro. Imamo više od 50 točaka, 16 ih je predloženo u hitnom postupku. HDZ i Bandić se nisu dogovorili oko APIS-a, ne znamo ni što će biti s rebalansom - rekao je dodavši kako je <strong>neprihvatljivo da se APIS proda državi, a kamoli nekom privatnom poduzeću. </strong></p><p>- Jer su to osjetljivi podaci i svakako nije dobro da privatno poduzeće upravlja njima - rekao je Tomašević koji ovaj rebalans, kojim se proračun smanjuje za samo dva posto, doživljava <strong>kao provokaciju. </strong></p><p>- Svi gradovi imaju pad prihoda od 10 posto, a mi imamo rebalans od samo dva posto, a imali smo i potres. Gradonačelnik najavljuje još dva rebalansa do kraja godine, a svaki od njih je nepovoljniji za Grad. Odgađanje smanjenja troškova u odnosu na planirane prihode znači skuplje kredite i ovo je potpuno neodgovorno. A bezobrazno je da imamo otprilike isti iznos od 157 milijuna kuna, koji se odvajaju za mjere za koronu i krizu, a 130 milijuna kuna je povećanje pročišćenja otpadnih voda privatnom koncesionaru. Meni je to čista provokacija i <strong>ne mogu vjerovati da se netko usudi doći s ovakvim rebalansom</strong>, koji čekamo već dva i pol mjeseca - poručio je.</p><p>HDZ i Bandić, dodao je, prepiru se, a H<strong>DZ istovremeno i dalje drži štange Bandiću. </strong></p><p>- Najnoviji primjer je dječja bolnica Srebrnjak i to je stvarno prešlo svaku mjeru. Maknuli su ravnatelja, maknuli su profesoricu Mirjanu Turkalj kao voditeljicu EU projekta, pitanje je što će biti s tim projektom, a sada im još prijeti i otkaz. To je potpuno nedopustivo, <strong>a tu je odgovornost i ministra Beroša i premijera Plenkovića</strong> - dodao je.</p><p>Nezavisni <strong>Renato Petek</strong> istaknuo je kako se HDZ sada želi suprotstaviti Bandiću prije izbora. </p><p>- Ukoliko su tri godine dogovarali kako će surađivati u Gradu Zagrebu i ako tri godine rade plan kako prodati 49 posto udjela APIS-a državi da se upotpuni rupa u gradskom proračunu, onda nije fer od HDZ-a, kao vjerodostojnog partnera, kako sami za sebe kažu, da postupaju nevjerodostojno i pokušavaju se na mala vrata se pozicionirati kao opozicija - rekao je.</p><p>Nakon stanke je gradonačelnik <strong>Milan Bandić poručio kako točku o APIS-u neće povući s dnevnog reda.</strong></p><p>- Ostaje na dnevnom redu zato što sam ja sa svima onima s kojima sam trebao razgovarati, a tu govorim o izvršnoj vlasti u Gradu i državi i na tome radimo dvije godine. Ako se nešto dogodilo preko noći, ja za to ne znam. I zato ostavljam to na dnevnom redu, neka svako glasa po svojoj savjesti - rekao je Bandić poručivši zastupnicima da se moraju odlučiti zastupaju li državne ili gradske interese. </p><p>- Moja savjest je čista, ja sam sve svoje napravio što sam trebao. Ne želim politizirati. Normalno je da državna tvrtka, koja obavlja 95 posto posla preko APIS-a, ima 100-postotni udjel u toj tvrtki. Iskonzultirao sam sve zadnje dvije godine s dva ministra državne imovine, jednim ministrom financija i premijerom. Razgovarali smo i sinoć u 21, ali to nije moj problem - rekao je poručivši kako je dosta skidanja kože gradonačelniku i građanima. </p><p>- Bio sam na pet sastanaka i onda kao grom iz vedra neba da skinemo to s dnevnog reda. Pa nisam ja svoje dostojanstvo našao na cesti - poručio je. </p><p>Što se tiče rebalansa nakon potresa i epidemije korona virusa, proračun se namjerava smanjiti za 273,6 milijuna kuna, odnosno sa 12,4 milijarde na 12,176 milijardi kuna i ta točka ipak je pomaknuta na prvo mjesto dnevnog reda.</p>