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DUSPARA PRIJAVIO POLICIJI

Prijeteće poruke stigle na mail gradonačelnika Slavonskog Broda: 'Neće nas zaustaviti!'

Piše Luka Safundžić,
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Prijeteće poruke stigle na mail gradonačelnika Slavonskog Broda: 'Neće nas zaustaviti!'
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Gradska uprava i dalje će štiti interese Grada Slavonskog Broda i tako će biti i ubuduće. Pojedinačni interesi ne smiju biti iznad interesa svih građana Slavonskog Broda, rekao je Duspara...

Gradska uprava Grada Slavonskog Broda zaprimila je prijeteću poruku putem e-maila upućenu gradonačelniku Mirku Duspari i pročelnici Upravnog odjela za gospodarstvo Ankici Majetić koja je poslana na njihove službene elektroničke adrese, objavio je Grad Slavonski Brod. 

Dodaju kako je o cijelom slučaju obaviještena i policija.

- Grad Slavonski Brod prijetnju shvaća krajnje ozbiljno te će u potpunosti surađivati s nadležnim tijelima kako bi se odgovorni utvrdili i pozvali na odgovornost. Sudeći po sadržaju i izvorima na koje se prijeteća poruka poziva, vjerujemo kako je ista posljedica objava koje se posljednjih mjeseci pojavljuju na pojedinim portalima - objavili su iz Grada. 

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Dodaju kako prijetnje i zastrašivanje nemaju mjesta u javnom prostoru i ne smiju se prešutno tolerirati, bez obzira na to kome su upućene.

- Gradska uprava i dalje će štiti interese Grada Slavonskog Broda i tako će biti i ubuduće. Pojedinačni interesi ne smiju biti iznad interesa svih građana Slavonskog Broda. Prijetnje nas neće zaustaviti, nastavljamo raditi jednako predano i odgovorno kao i do sada - poručio je Duspara. 

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