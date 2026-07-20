Prijeteće poruke stigle na mail gradonačelnika Slavonskog Broda: 'Neće nas zaustaviti!'

Gradska uprava Grada Slavonskog Broda zaprimila je prijeteću poruku putem e-maila upućenu gradonačelniku Mirku Duspari i pročelnici Upravnog odjela za gospodarstvo Ankici Majetić koja je poslana na njihove službene elektroničke adrese, objavio je Grad Slavonski Brod.

Dodaju kako je o cijelom slučaju obaviještena i policija.

- Grad Slavonski Brod prijetnju shvaća krajnje ozbiljno te će u potpunosti surađivati s nadležnim tijelima kako bi se odgovorni utvrdili i pozvali na odgovornost. Sudeći po sadržaju i izvorima na koje se prijeteća poruka poziva, vjerujemo kako je ista posljedica objava koje se posljednjih mjeseci pojavljuju na pojedinim portalima - objavili su iz Grada.

Dodaju kako prijetnje i zastrašivanje nemaju mjesta u javnom prostoru i ne smiju se prešutno tolerirati, bez obzira na to kome su upućene.

- Gradska uprava i dalje će štiti interese Grada Slavonskog Broda i tako će biti i ubuduće. Pojedinačni interesi ne smiju biti iznad interesa svih građana Slavonskog Broda. Prijetnje nas neće zaustaviti, nastavljamo raditi jednako predano i odgovorno kao i do sada - poručio je Duspara.