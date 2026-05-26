Obavijesti

News

Komentari 0
POLICIJA ISTRAŽUJE

Prijeteći grafit osvanuo na kući bana Jelačića u Petrovaradinu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Prijeteći grafit osvanuo na kući bana Jelačića u Petrovaradinu
Petrovaradin: Rodna ku?a hrvatskog bana Josipa Jela?i?a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Na zaštićenom spomeniku kulture i sjedištu Zaklade „Spomen-dom bana Josipa Jelačića“ ispisana je prijeteća poruka, a hrvatska zajednica u Srbiji očekuje brzo otkrivanje i kažnjavanje počinitelja.

U Petrovaradinu je tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak osvanula prijeteća poruka ispisana na rodnoj kući bana Josipa Jelačića, zaštićenom spomeniku kulture i sjedištu Zaklade „Spomen-dom bana Josipa Jelačića“, a slučaj je prijavljen policiji, priopćio je u utorak upravitelj Zaklade Goran Kaurić. Na istočnom zidu kuće, uz glavni ulaz u sjedište Zaklade u Ulici Vladimira Nazora 3, bio je ispisan grafit: „I Zagreb će jedne noći u četničke ruke doći“. Kaurić je naveo kako je policija obavila očevid i poduzela zakonom propisane radnje te ocijenio da je riječ o „nakaradnom oštećivanju zaštićenog spomenika kulture – nepokretnog kulturnog dobra od velikog značaja“. Rodna kuća bana Josipa Jelačića dio je prostorno kulturno-povijesne cjeline Petrovaradinske tvrđave s Podgrađem, a hrvatska zajednica u Srbiji smatra je jednim od svojih najvažnijih identitetskih mjesta.

OPET GA OBNAVLJAJU FOTO: USTANI, BANE! Ovako se ban Jelačić vratio na Trg 1990.
FOTO: USTANI, BANE! Ovako se ban Jelačić vratio na Trg 1990.

„Osim što je sjedište Zaklade, ova kuća od ogromnog povijesnog i identitetskog značaja za hrvatsku zajednicu u Petrovaradinu, Vojvodini i Srbiji, simbol je suradnje Hrvata i Srba, što je prepoznato i odlukom Vlade Republike Srbije da je otkupi i vrati hrvatskoj zajednici“, naveo je Kaurić.

Dodao je kako očekuje da se slični incidenti neće ponavljati te da će počinitelj biti pronađen i kažnjen.

Rodna kuća bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu posljednjih je godina više puta u javnosti predstavljana upravo kao simbol poboljšanja odnosa Srbije i hrvatske zajednice u toj zemlji.

OTKRIVEN NA DANAŠNJI DAN Priča o spomeniku banu Josipu Jelačiću i misterioznoj smrti...
Priča o spomeniku banu Josipu Jelačiću i misterioznoj smrti...

Objekt je 2020. godine, nakon višegodišnjeg procesa i uz financijsku potporu države Srbije, predan na upravljanje hrvatskoj zajednici u Srbiji.

Prilikom obnove i otvaranja kuće srbijanski i hrvatski dužnosnici isticali su da ona predstavlja „most između srpskog i hrvatskog naroda“ i simbol suradnje dviju zajednica.

U dostupnim medijskim izvješćima ranijih godina nema zabilježenih sličnih nacionalističkih grafita ili izravnih napada na samu kuću, iako je pitanje njezina otkupa, obnove i namjene povremeno bilo predmet političkih i identitetskih rasprava, prenijeli su ranije regionalni mediji.

KRONIKE POVJESNIČARA Bana Josipa Jelačića ustoličio je srpski patrijarh, a stihove ‘ustaj, bane’ napisao je Srbin
Bana Josipa Jelačića ustoličio je srpski patrijarh, a stihove ‘ustaj, bane’ napisao je Srbin

Incident dolazi u osjetljivom političkom trenutku hrvatsko-srpskih odnosa, koje posljednjih mjeseci dodatno opterećuju međusobne političke optužbe, a posljednja je bila predsjednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da Hrvatska potiče prosvjede u toj zemlji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'
DRAMATIČNA SNIMKA

HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'

Čekamo sad nalaze da vidimo je li od čega bolovao, je li imao bjesnoću. Tek kad stignu rezultati će odlučiti kakve ću još lijekove dobiti. Znam da je životinja zaštićena, ali napala me u mom dvorištu, kaže Ilija
Iranci srušili dron. Izrael pozvao na evakuaciju u Libanonu
IZ MINUTE U MINUTU

Iranci srušili dron. Izrael pozvao na evakuaciju u Libanonu

87. DAN RATA Nakon skoro dva mjeseca prekida vatre, SAD je bombardirao iranske lansere raketa na jugu zemlje i brodove Revolucionarne garde.. Amerikanci su napade opisali kao samoobranu i optužili Iran za postavljanje mina u Hormuz
UŽAS KRAJ SAMOBORA Izbo je mladića (24) zbog jurnjave autom? Našli ga teško ranjenog
ISTRAGA TRAJE

UŽAS KRAJ SAMOBORA Izbo je mladića (24) zbog jurnjave autom? Našli ga teško ranjenog

Liječnička pomoć 24-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen, dok se 50-godišnjak udaljio. I njega su našli s teškim ozljedama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026