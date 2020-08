Prijeti im najmanje pet godina: Taksist preminuo nakon što su ga premlatili kod Makarske

Dalibor C. (43) i Milan Č. (40) terete se za razbojništvo sa smrtnom posljedicom. Oni su u ožujku pretukli Jozu Čorića (66) i ukrali mu 200.000 kuna i 10.000 eura. Od ozljeda je kasnije preminuo

<p>Dvojica razbojnika optuženi su zbog pljačke makarskog taksista<strong> Joze Čorića </strong>(66), koji je nedugo nakon napada preminuo od posljedica premlaćivanja.</p><p>Dalibor C. (43) i Milan Č. (40) terete se za razbojništvo sa smrtnom posljedicom. Prema splitskom Županijskom državnom odvjetništvu, zločin se odigravao 17. ožujka u popodnevnim satima, prema “prethodnom dogovoru”: negdje između 16.30 te 16.47 sati u Makarskoj su nazvali Čorića te se dogovorili naći na predjelu Veliko Brdo, jer će tobože mijenjati veću količinu novca...</p><p>Kad je Čorić stigao, okrivljenici su ga brutalno premlatili te mu uzeli 200.000 kuna i 10.000 eura.</p><p>Razbojnici su pobjegli, a iako se u prvi mah činilo da ozljede nisu tako teške, o čemu su govorili očevici, nesretni taksist je preminuo nedugo nakon pljačke! Policija je istu večer uhitila jednog razbojnika, a Milana Č. sutradan ujutro na graničnom prijelazu Bajakovo kuda je pokušao pobjeći u susjednu državu. Predloženo je produljenje istražnog zatvora za dvojicu optuženih, jer Dalibor C. pored hrvatskog državljanstva ima putne isprave BiH te Srbije, dok je Milan Č. državljanin Srbije pa postoji realna opasnost od bijega.</p><p>Za kazneno djelo razbojništva iz čl. 230. predviđena je kazna od tri do 12 godina zatvora u slučaju da je pribavljena “znatna imovinska korist”, a optužnicom se dvojac tereti prema st. 3 istog članka po kojem će se “počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina” ako je kaznenim djelom prouzročena smrt osobe.</p>