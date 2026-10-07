Prijeti li nam nestašica dizela? Zalihe u Europi pod pritiskom, Rusija i Kina zatvorile izvoz...

Zalihe dizela u četiri vodeća gospodarstva eurozone bile su sredinom godine otprilike na razini s početka proljeća, pokazuju podaci Eurostata, u uvjetima tijesne opskrbe zbog rata na Bliskom istoku i ograničenih rafinerijskih kapaciteta. Među članicama Europske unije čijim je podacima Eurostat raspolagao, daleko najviše dizela na zalihama imala je početkom srpnja Njemačka, oko 9,8 milijuna tona, pokazuju podaci ažurirani u ponedjeljak.

U odnosu na početak ožujka kada su SAD i Izrael napali Iran, a Teheran preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, njemačke zalihe dizela uvećane su za nešto manje od 100 tisuća tona.

U francuskim spremnicima bilo je u srpnju pohranjeno oko 8,6 milijuna tona dizela, prema Eurostatovim tablicama, za nekih 100 tisuća tona manje nego u ožujku.

U Španjolskoj zalihe dizela porasle su pak za 100 ts 5,1 milijuna na oko 5,2 milijuna tona.

Italija je pak u srpnju na zalihama imala 4,2 milijuna tona, za 100 tisuća tona manje nego u ožujku.

Podaci Eurostata za Hrvatsku pokazuju pak 379 tisuća tona dizela na zalihama na početku srpnja. Početkom ožujka iznosile su 358 tisuća tona, prema podacima na Eurostatovim stranicama.

Cijene dizela naglo su porasle u posljednje vrijeme zbog poremećaja u opskrbi iz zemalja uz Perzijski zaljev. Rusija je pak zabranila izvoz do kraja listopada, istaknuvši u obrazloženju da joj je prioritet opskrba domaćeg tržišta u vrijeme žetve, s obzirom na oštećenja rafinerija u napadima ukrajinskih dronova.

I Kina je nedavno zabranila izvoz goriva kako bi osigurala domaće potrebe.

Dizel je ključan za poljoprivredu, transport i za industriju.

Nastojeći obuzdati cijene dizela na domaćem tržištu, službeni Washington signalizirao je nedavno da se raspravlja o zabrani izvoza dizela u Europu, ako europske zemlje ne otpuste barele iz zaliha, Članice Međunarodne agencije za energiju (IEA) odlučile su u ožujku na tržište plasirati 400 milijuna barela nafte i naftnih proizvoda iz rezervi.

Krajem prošlog tjedna izvršni direktor agencije Fatih Birol rekao je da ih je plasirano 325 milijuna barela, a skupina G7 objavila je da će preko IEA-e iz skladišta na tržište plasirati još 100 milijuna barela dizela i "drugih rezervi".

"G7 traži od IEA da prati trenutno i potpuno ispunjavanje obaveza preuzetih u ožujku 2026. godine. U skladu s time, uzimajući u obzir obaveze koje su već ispunjene, podmirit ćemo, preko IEA-e, naše obaveze koordiniranim otpuštanjem 100 milijuna barela tijekom razdoblja od četiri mjeseca, počevši od ovog trenutka", stoji u priopćenju G7, objavljenom na internetskoj stranici francuskog predsjedateljstva.

Pojedinosti o otpuštanju zaliha bit će objavljene nakon konzultacija s članicama.

Članice su skupine G7 Njemačka, Italija, Francuska i Velika Britanija, uz SAD, Kanadu i Japan. Status članice ima i EU, ali kao nadnacionalna organizacija koja ne može predsjedati skupinom.