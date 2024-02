Prijetio bivšoj da će joj zapaliti kuću u Biogradu pa je pregazio autom. Ozlijedio je još ljudi

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru je 29. siječnja 2024., ispitalo državljanina Republike Hrvatske (47) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela protiv opće sigurnosti odnosno teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti i kaznenih djela protiv osobne slobode odnosno prijetnje i nametljivog ponašanja, javlja DORH.

Kako navode, postoji osnovana sumnja da se osumnjičeni 47-godišnjak 27. siječnja 2024. dovezao osobnim automobilom do obiteljske kuće oštećenika u Biogradu na Moru, i u dvorištu te kuće, u kojoj prebiva bivša partnerica, prijetio oštećenicima da će im nanijeti zlo i zapaliti kuću, što je kod oštećenika izazvalo strah za vlastiti život.

- Osnovano se sumnja i da je, svjestan da se nalazi na skučenom prostoru u mraku, vozilom naglo počeo vožnju unatrag, u trenutku kada su iza bili oštećenici pa je stražnjim djelom vozila udario u oštećenike, pri čemu je jedna oštećenica zadobila teške tjelesne ozljede, a drugi oštećenici lake tjelesne ozljede, dok se osumnjičenik udaljio vozilom bez zaustavljanja - navodi DORH.

Osnovano se sumnja i da je od 1. studenog 2023. do 27. siječnja 2024., iako svjestan da njegova bivša partnerica ne želi komunicirati s njim, učestalo i to svaka dva do tri dana upućivao poruke i pozive uvredljivog sadržaja na njezin mobitel čime je kod oštećenice izazvao nelagodu i zabrinutost za vlastitu sigurnost.

Državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnog zavora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.