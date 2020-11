Prijetio je obitelji pa ga priveli, u postaji oteo pištolj i ubio se

Kriminalisti i zagrebački županijski državni odvjetnik i dalje istražuju motive samoubojstva 25-godišnjaka u sobi I. policijske postaje. Pokušao ga je spriječiti policajac, koji je i sam umalo postao žrtva

<p>Nekoliko sekundi lažne sigurnosti bilo je dovoljno da 25-godišnjak u srijedu oko 13.23 sati skoči sa stolca prostorije za zadržavanje u zagrebačkoj I. policijskoj postaji i zgrabi svoj pištolj. Kako neslužbeno doznajemo, bio je metar dalje od njega pun metaka u vreći s izuzetim oružjem koje je policajac popisivao. Policajac je skočio za mladićem no ovaj se uspio upucati nekoliko centimetara od njega.</p><p>Kako doznajemo policajac je završio u totalnom šoku i pun krvi. Pokušao je pomoći mladiću, zvao je kolege upomoć, no rana je bila preteška.</p><p>Prema službenoj objavi PU zagrebačke, mladića su priveli zbog kriminalističkog istraživanja. Prema informacijama 24sata, imao je niz prijava zbog obiteljskog nasilja i prijetnji. Zbog toga su policajci dobili i nalog za pretres stana, a i informacije da ima legalno prijavljeno oružje. Kad su mu pokucali na vrata, odmah je sve bez pogovora predao. Nije se bunio niti je bio nasilan. Policajce je njegov čin začudio s obzirom na to da je bio susretljiv te nije pokazivao ništa od agresije zbog koje je prijavljen. No najvjerojatnije je samo dobro glumio. Inače je trenirao borilačke vještine te je i bildao. Nije skrivao da voli oružje s kojim se često fotografirao i to objavljivao. Na jednoj od posljednjih fotografija objavio je pištolj koji na ciljniku ima naljepnicu Marvelova (anti)junaka Punishera.</p><p>Nakon formalnog pretresa prepratili su ga u privremene prostore stanice u Ulici Grgura Ninskog, odmah uz Glavni kolodvor. Ondje su se policajci morali preseliti nakon razornog potresa 22. ožujka te su im netom uređene prostorije teško stradale. Iako prostor u Ninskoj nije adekvatan za sve poslove, djelomično su ga prilagodili te je 25-godišnjak doveden u sobicu gdje je policajac popisivao oružje. Trebao mu je sve privremeno oduzeti prije nego se nastavi kriminalističko istraživanje. </p><p>- Osumnjičeni muškarac, koji je do tada u potpunosti surađivao s policijskim službenicima i svojim ponašanjem nije pokazivao znakove da bi naudio sebi ili policijskim službenicima, u jednom trenutku je naglom kretnjom uzeo jedno od vatrenog oružja te njime počinio samoubojstvo - napisali su iz policije o samom činu. Ravnateljstvo policije odmah je poslao svoj stručni tim u postaju kako bi utvrdio sve činjenice obrade i samoubojstva, kao i očigledne propuste. Očevide je ondje provodila policija uz županijskog državnog odvjetnika. Zasad su bez komentara.</p><p>- Sve je u tijeku, a pošto su izvidi tajni ne možemo ništa reći - bili su kratki u odvjetništvu.</p><p>Zasad je poznato jedino kako će policajac morati dobiti psihološku pomoć.</p><p> </p>