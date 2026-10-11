Prijetnja atentatom na poljskog premijera i ministra obrane

Poljska policija dobila je informaciju o mogućem napadu na premijera Donalda Tuska i ministra obrane Władysława Kosiniak-Kamysza, objavila je u nedjelju na društvenoj mreži X glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova.

To je objavljeno nakon što su vlasti u Poljskoj stavljene u stanje visoke pripravnosti zbog vala nasilja u školama koji je u četvrtak završio smrću školskog domara.

- Nakon informacije koju je poljska policija zaprimila o mogućem napadu na premijera Donalda Tuska te potpredsjednika Vlade i ministra obrane Władysława Kosiniak-Kamysza, ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwiński i ministar koordinator specijalnih službi Tomasz Siemoniak zapovijedili su poduzimanje mjera u ovom slučaju - napisala je glasnogovornica Karolina Gałecka.

- Danas u 11 sati održat će se sastanak u Protuterorističkom centru Agencije za unutarnju sigurnost (ABW) - dodala je.