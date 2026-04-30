TKO TO PRIJETI?

Prijetnje bombama zadnjih su godina uznemirile Baltik, Češku i Slovačku: Uhitili ruske agente

Piše Renato Jukić,
Prijetnje bombama zadnjih su godina uznemirile Baltik, Češku i Slovačku: Uhitili ruske agente
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL, Sanjin Strukic/PIXSELL, Hrvoje Jelavic/PIXSELL, Canva

Slične prijetnje bombama stizale su u baltičke države i kasnije, prijetnje su zabilježene 2024. i 2025. godine...

U listopadu 2023. godine baltičke zemlje bile su u problemu u kojem se danas nalazi Hrvatska. Svakodnevno su na adrese škola, vrtića i policije stizale prijetnje o postavljenim bombama, nastava se otkazivala širom regije...

- Ovaj koordinirani masivni napad krenuo je sa servera unutar Europske unije. Većina poruka bila je na ruskom i imala je politički sadržaj - kazao je za AP te 2023. Renatas Pozela iz litvanske policije.

U prijetnjama su navodno stali zahtjevi da ove države prestanu pomagati Ukrajinu.

Maloljetnik (16) iz Splita lažno dojavljivao o bombama u školi? Spajao se na servere u Estoniji

Iako su tisuće djece u Latviji, Litvi i Estoniji propuštale nastavu, litvanska ministrica unutarnjih poslova Agne Bilotaite tad je kazala kako se čini da opasnosti zapravo nema...

- Ove lažne dojave su tu kako bi stvorile paniku. Nema razloga za paniku - kazala je Bilotaite.

- Ove poruke vjerojatno su poslane na inicijativu neprijateljskih država. Njihov cilj je poremetiti i destabilizirati rad institucija. Kako političke tenzije rastu, baltičke zemlje postaju stalna meta cyber napada - poručili su te 2023. iz litvanske obavještajne agencije.

Samo u jednom danu u listopadu te 2023. na mail adrese litvanskih škola stiglo je 750 prijetnji! Države su surađivale u istrazi, smatralo se kako mailove šalje jedna osoba...

Zbog lažnih prijetnji bombama uhićeno je najmanje troje ljudi, među njima jedan maloljetnik?

Slične prijetnje bombama stizale su u baltičke države i kasnije, prijetnje su zabilježene 2024. i 2025. godine...

Prijetnje bombama u školama stizale su i u Češku i Slovačku tijekom 2024. godine. Češke vlasti su za to optužile Rusiju.

Zbog slanja prijetnji u češke i slovačke škole u srpnju 2025. godine uhićen je mladi Ukrajinac.

- Njegove aktivnosti je najvjerojatnije financirao netko iz Rusije- kazali su iz češke obavještajne službe za Reuters.

Pijan javio policiji da su bombe u školama na jugu Hrvatske! Policija ga brzo pronašla...

U 2025. godini estonska sigurnosna služba KAPO uhitila je velik broj suradnika ruskih obavještajnih službi, FSB-a i GRU-a. Njih najmanje devet su identificirani kao ruski agenti, pisao je Politico. Ukupno je privedeno 16 osoba.

Većina privedenih bili su obični civili koje su Rusi regrutirali preko društvenih mreža i Telegrama za jednokratne zadatke. Među tim hibridnim aktivnostima bili su i lažne dojave o bombama u školama, širenje lažnih priča o napadima te druge akcije sabotaže i dezinformacija. Većina aktivnosti je spriječena u ranoj fazi.

Komentari 0
