Prijetnje paklom, genocidom i istrebljenjem. Neuračunljivi Trump doveo je svijet do ruba

Svijet je otišao na spavanje s prijetnjom Armagedona, uništenja civilizacije, otvaranja Pakla, genocida, ratnih zločina, vraćanja Irana u kameno doba "kamo i pripada".

I probudio se sa slavljem Irana nakon dogovora o dvotjednom primirju.

Svijet se toliko nadvio nad rub ponora da se čak i Andrej Plenković "suzdržao do daljnjih komentara". A Zoran Milanović nije rekao apsolutno ništa.

A jutros je svijet ponovno prodisao: cijene goriva su pale, dionice porasle, napetosti se ispuhale, a Donald Trump opet popustio.

No ako netko dosad još nije shvatio, mogao je sinoć otkriti u kakvom svijetu živimo.

Poludjeli lider

U svijetu u kojem poremećeni, narcisoidni, neuračunljivi lider najveće svjetske sile, s prstom na nuklearnom obaraču, psovkama i pakosnim urlanjem prijeti uništenjem čitave nacije što su mnogi protumačili kao njegovu spremnost da pritisne crveni prekidač.

I aktivira nuklearni Armagedon.

Možda je to bio samo još jedan običan radni dan u svijetu Trumpa, ali i Putina i Netanyahua, ali bio je to nagovještaj da je Trump spreman podići letvicu straha.

I da smo došli do trenutka kad nismo sigurni što nas čeka ujutro.

Predsjednik nemira

Osim, naravno, novih Trumpovih statusa na društvenim mrežama, novih najava i novih odustajanja, novih manipulacija burzama i političkim kladionicama, novih podrivanja međunarodnog poretka, novog srozavanja demokratskih standarda.

I novog širenja straha i kaosa.

Trump, taj "predsjednik mira", probio je nove psihološke granice koje je dosad sustavno i postojano gazio. Od prijetnji aneksijom Kanade i zauzimanja Grenlanda, preko napada na Venezuelu i bombardiranja osam država u godinu dana, do najave okupacije Kube i sumanute avanture u Iranu koja je bacila svijet u kaos, uništila NATO savez, uzdrmala svjetsku ekonomiju i posijala strah, svakoga dana svijet uspijeva zaroniti u novi stadij Trumpova ludila.

Uz nadrealne scene Bijele kuće na čije balkonu Bijele kuće Trump u društvu velikog zeca govori o uništenju Irana.

Ili kad se na Uskrs u svojim prijetnjama Iranu poziva na Alaha.

Demoni oko nas

A sve to doseglo je razinu takvog ludila da se nitko nije stigao ni osvrnuti na izjavu potpredsjednika JD Vancea da su vanzemaljci zapravo demoni i da hodaju među nama.

Je li pritom mislio na svog šefa?

Na desetine tisuća puta spomenutog u notornim Epsteinovim dokumentima koji su pali u drugi plan otkako je Trump krenuo u novi rat.

Uglavnom, ako je proteklih desetljeća svijet strahovao od ruskih genocidnih diktatora s prstom na nuklearnom obaraču, sada strahuje od neuračunljivog, poremećenog, kapricioznog, osvetoljubivog, dementnog diktatora u Bijeloj kući s prstom na atomskoj bombi.

Sve opasniji

Strepi od osobe koja je uspjela najveću demokraciju pokoriti svojim hirovima, interesima i pakostima, bez ikakvog otpora. Nema više sustava provjera i kontrola: sve su u Trumpovim rukama ili pod Trumpovim nogama.

I što je Trump ugroženiji i poniženiji, to je opasniji.

Postavljaju se pitanja može li se Amerika vratiti iz ove Trumpove noćne more čak i kad kraja tom košmaru nema na vidiku. Pitaju se može li Amerika biti pouzdani partner, stabilan saveznik i zaštitnik demokracije u trenutku kad je ta demokracija, zajedno s institucijama, pogažena i izgažena Trumpovom fašistoidnom vladavinom.

Trump je stvari odveo toliko daleko da se s olakšanjem prima pobjedonosna objava represivnog iranskog režima.