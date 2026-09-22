Prijevoznici dižu cijene: 'Stanje je kaotično, neki su već prodali firme ili zaustavili transport'

Rast cijena goriva sve snažnije udara na hrvatske cestovne prijevoznike. Svako novo poskupljenje dizela za njih znači veće troškove poslovanja, a dio prijevoznika već posluje s gubitkom ili je odustao od transporta. Branko Trstenjački, predsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika, za RTL Danas kaže da je situacija na terenu vrlo teška.

- Stanje na terenu je kaotično, što da vam kažem. Cijene koje rastu povećavaju nam svaki put direktni trošak u prijevozu i mi moramo dizati cijene da bismo uopće opstali - kaže Trstenjački.

Dodaje da će prijevoznici cijene morati povećavati proporcionalno rastu cijena goriva. Problem je, međutim, što dio njih unatoč tome više ne uspijeva ostvariti zaradu.

- Koliko znam, neki su prodali firme, neki su zaustavili transport jer rade s gubitkom. Kada dogovaramo cijenu, zapravo znamo koliko smo zaradili tek kad naplatimo transport - ističe Trstenjački.

Što ako gorivo prijeđe dva eura?

Posebno ih brine mogućnost da cijena goriva prijeđe dva eura po litri. U tom slučaju, kaže Trstenjački, prijevoznici bi morali dodatno podizati cijene, ali i skratiti rokove plaćanja.

- Morat ćemo isto dizati cijene i smanjiti rokove plaćanja. Rok plaćanja je sada od 30 do 60 dana. Bojim se da će se to morati smanjiti od 15 do 30, možda čak i više - rekao je.

Hrvatski prijevoznici pritom imaju dodatni problem kada rade međunarodne ture. Gorivo je u pojedinim europskim zemljama još skuplje, pa ga moraju točiti i po cijenama koje prelaze tri eura.

- Tamo se cijene goriva trenutačno kreću iznad 2,70 pa do tri eura po litri. Moramo tankati da bismo se mogli vratiti doma. Pokušavamo to ukalkulirati u cijenu transporta. Tko to ne radi - radi s velikim gubitkom - poručuje Trstenjački.

'Ne bismo znali kako postaviti cijenu'

Vlada razmatra i mogućnost da se cijene goriva više ne mijenjaju jednom tjedno, nego svakodnevno. Prijevoznici takvu ideju ne smatraju dobrim rješenjem.

- Mislim da to nije dobra ideja. I ovako imate nestabilno poslovanje, u tom slučaju to bi postao kaos, nemoguće pratiti jednostavno. Ne bismo znali kako postaviti cijenu - dodaje.

Prijevoznici su o problemima već razgovarali s ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem. Od Vlade traže pomoć kako bi premostili razdoblje visokih troškova.

- Razgovarali smo da nam se proba izaći u susret, kako su izašli u susret linijskim prijevoznicima putnika, tako bi se trebalo i nama subvencionirati da uspijemo prebroditi krizu. Jer kažem, transport je posao u kojem ostaje malo zarade, gotovo ništa, neki rade i s gubitkom - govori.

Autoprijevoznici sada očekuju poziv iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na sastanak na kojem bi se trebalo razgovarati o mogućim mjerama pomoći.

Do tada, svako novo poskupljenje goriva za njih znači još veći pritisak na poslovanje i novu borbu za opstanak na tržištu.