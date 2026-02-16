Prikupili 52.000 eura za djecu i i onkološke pacijente KBC Split

Na dječjem odjelu Kliničkog bolničkog centra u Splitu danas su uručene donacije prikupljene u humanitarnoj kampanji "Doniraj kupnjom", koju je Tommy d.o.o. proveo u suradnji s Atlantic Grupom d.d. za potrebe Klinike za dječje bolesti i Klinike za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split. Humanitarna kampanja trajala je u razdoblju od 7. studenoga 2025. do 4. siječnja 2026., a tijekom kampanje je kroz donacije kupaca prikupljeno ukupno 49.285.60 eura.

Kako bi dodatno zaokružio ovu humanitarnu priču i povećao ukupni iznos donacije, Tommy je osigurao dodatna sredstva, čime će konačni iznos donacije iznositi ukupno 52.000,00 eura te će na koncu biti uplaćeno 32.000.00 eura za Kliniku za dječje bolesti i 20.000.00 eura za Kliniku za onkologiju i radioterapiju

Na press konferenciji su predstavljeni rezultati kampanje, značaj donacije za rad navedenih klinika te važnost zajedništva građana i poslovne zajednice u humanitarnim projektima.

Direktor korporativnih komunikacija Tommyja Dario Mamić istakao je kako je zadani cilj akcije premašen: "Ovo nije ni prva ni zadnja ovakva aktivnost naše tvrtke, redovito se odazivamo, pogotovo kad je u pitanju zdravstveni sustav koji je posebno važan za zajednicu kojoj redovito usmjeravamo dio našeg poslovnog uspjeha. S našim partnerima iz Atlantica idemo dalje u nove akcije kako bi pomagali široj društvenoj zajednici."

Gabrijelo Kukoč – direktor Distributivnog centra Atlantic grupe Split najavio je nove akcije: "Partnerstvo s Tommyjem je pokazatelj kako poslovni subjekti mogu ostaviti konkretnije i mjerljive učinke za zajednicu. Ovo nije samo donacija, nego i snažan i konkretna pokazatelj te znak podrške zajednici u kojoj poslujemo i živimo. Kontinuirano potičemo ovakve projekte koji imaju stvaran i konkretan pozitivan utjecaj na zajednicu. Ovoga puta kroz brand Cedevitu koji i inače potiče pozitivan stav."



U ime Klinike za pedijatriju na donaciji je zahvalio izv. prof. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med. "Hvala u ime Klinike svima, Tommyju, Atlantic grupi, ali i građanima koji su pomagali uvijek kad je to potrebno. Naša klinika ima veliku odgovornost i potrebu zahvaliti se jer puno toga kod nas ne bi bilo dobro i napredno da nije bilo naših građana koji su pomogli da se djeca i mladi liječe u ovako dobrim uvjetima. Ove godine slavimo 100 godina rada, 1926. godine su po prvi put u staroj bolnici odvojene dvije sobe za djecu, kako bi ih zasebno liječili. To je jedna velika obljetnica i naš cilj je da je obilježimo i podignemo uvjete liječenja i dijagnostike na višu razinu.

Vrijednost opreme koju želimo kupiti je oko 300.000 eura, imamo najave za nove donacije, pozivamo sve donatore da nam pomognu unaprijediti rad na našoj Klinici. Ovim novcem kupujemo novu endoskopsku opremu, suvremena medicina zahtjeva zanavljanje opreme kako bi osuvremenili laboratorij... Novi gastroskop za djecu do 10 kg, novi bronhoskop... Napravili smo nekoliko dobrih koraka, akcija traje i dalje, hvala svima u ime naših pacijenata koji će dobiti bolje uvjete liječenja."

Predstojnik klinike za Onkologiju prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak zahvalio je svakom pojedinačnom kupcu/donatoru:

"Hvala svakom pojedinačnom kupcu koji je sudjelovao u akciji. Ovo su sjajne akcije, velika je stvar imati zdravstvenu pismenost i odgovornost. I to se pokazalo u ovoj akciji. Na ovaj način možemo izgraditi bolje i zdravije sutra. Mi ćemo ovim novcem nastojati ukrasiti prostor i okoliš naše Klinike za onkologiju, želimo ostaviti dojam da se u našoj instituciji brinemo za pacijente kao što se vi brinete o nama. Još jednom hvala svima – zaključio je Vrdoljak."

