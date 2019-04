Prikupljaju potpise: 'Odaziv je dobar, ići ćemo na referendum'

Na prvi dan prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma protiv mirovinske reforme Krešimir Sever iz sindikalne inicijative "67 je previše" istaknuo je u subotu zadovoljstvo odazivom građana, koji je, kaže, u Zagrebu "više nego dobar", a nešto je slabiji jedino u istočnoj Slavoniji zbog vremenskih uvjeta.

"Konkretne podatke još nemamo, ali po informacijama s terena odaziv je više nego dobar", izjavio je Sever Hini te ponovio uvjerenost da će se u dva tjedna uspjeti prikupiti više od 373.568 potpisa, koliko je potrebno za raspisivanje referenduma za vraćanja dobne granice na 65 godina za odlazak u punu mirovinu.

Diljem Hrvatske od danas do 11. svibnja otvoreno je oko 300 štandova na 200 lokacija na kojima građani mogu dati svoj potpis za raspisivanje referenduma o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Sever kaže da je slabiji odaziv jedino u istočnoj Slavoniji gdje pada kiša pa je teže prikupljati potpise, ali što se tiče samog raspoloženja građana - ono je više nego povoljno, a u sindikalnoj inicijativi više su nego zadovoljni.

Građane je na davanje potpisa, tvrdi, posebno potaknuo revolt zbog tv reklame koju je platilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kako bi "plašilo vlastiti narod" nekakvim troškom od 45 milijardi proračunskih kuna "ako referendum prođe".

"Ljudi su ih pročitali i komentiraju te ministrove poruke dok daju potpise na štandovima. Upravo im je to zastrašivanje bio jedan od motiva da daju potpis za referendum jer - što je previše, previše je", rekao je Sever.

Po njegovim riječima, kontraproduktivno je podcjenjivati intelekt građana, prodavati "svoje stvari" prijeteći strahovima - da će se urušiti sustav i da su to opasne namjere. To, kaže, pripada nekom drugom vremenu.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Građani, ističe, nisu glupi i ne treba se na taj način postavljati, već vlast treba pitati svoje građane što misle o nekom pitanju. "Zaboravili su da vlast proizlazi iz naroda i da su građani u pravu", poručio je Sever.

Ponovno je ustvrdio da su upozorenja iz resornog ministarstva od 45 milijardi kuna troška i smanjivanju mirovina, ako prođe referendum, obična obmana jer se pri tom izračunu uzeo u obzir samo dio parametara koji je obrađen onako kako odgovara vladajućima.

Argument su mu projekcije Eurostata, po kojima će 12 zemalja u Europi, uključujući Hrvatsku, idućih desetljeća imati lagani pad udjela troška mirovina u BDP-u. Tu su i projekcije Europske komisije koje govore da će Hrvatska 2040. godine imati udio troška mirovina u BDP-u 8,3 posto (danas je 10,3 posto), a 2070. 6,8 posto.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Sindikalna inicijativa "67 je previše" u ponoć je na Trgu bana Jelačića počela prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, kako bi se spriječilo dizanje dobne granice za odlazak u punu mirovinu na 67 godina.

Prikupljanje potpisa do 11. svibnja organiziraju tri sindikalne središnjice - Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Matica hrvatskih sindikata. Sindikati traže da se granica za odlazak u starosnu mirovinu vrati na 65 godina, dob za stjecanje prava na prijevremenu mirovinu bude 60 godina, a penalizacija zbog prijevremene mirovine smanji s 0,3 na 0,2 posto.

Most ih podupire

Most NL priopćio je u subotu da je nužno u "obranu ugrožene izravne demokracije" podržati referendumsku inicijativu “67 je previše” te ocijenio da je sadašnji mirovinski sustav neodrživ.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Ta stranka smatra kako su Hrvatskoj potrebe još radikalnije reforme od one koju je provela Vlada. "Iz Hrvatske dnevno odlazi 130 ljudi i ako se ta demografska katastrofa nastavi, mi nećemo imati Hrvatsku, a kamoli mirovinski sustav", istaknuto je u priopćenju.

Most smatra da Vlada nije provela reforme koje bi omogućile punjenje mirovinskih fondova. Podržavamo referendumsku inicijativu, jer Vlada nije krenula od svoga praga, "ukrala je referendum o izbornom sustavu i uz to zakonski otežava i maksimalno ograničava referendumsko izjašnjavanje", ističe Most NL.