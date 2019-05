Primila je blizanke i otpratit će ih kući: 'Imam posao iz snova'

Doktorica Ruža Grizelj već dva desetljeća produljuje život najranjivijim bebama koje su rođene prije vremena. Prva je na Rebru primila sijamske blizanke Valentinu i Kristinu, koje se i danas uspješno oporavljaju na njenom odjelu.

Djevojčice danas imaju četiri mjeseca. Guguću, jedu, spavaju te se po njima danas, kaže Grizelj, nikad ne bi reklo da su prošle tešku operaciju koja je trajala 14 sati.

Koji je bio presudan trenutak u kojem ste odlučili i ‘prije vremena’ operirati blizanke?

One su k nama stigle nezrele. Rođene su u 33. tjednu trudnoće. Problem je bila cirkulacija. Kod jedne je ona bila nedostatna, a kod druge prevelika. Zbog toga je kod bebe koja je imala prevelik protok krvi počelo zatajivati srce, a druga nije mokrila tjednima. Jednoj je srce ubrzano raslo, a drugoj se smanjivalo. Tad smo odlučili hitno operirati jer u protivnom danas ne bi bile s nama.

Majka je, unatoč tome što ih je rodila prerano, nasreću, imala mlijeka. Koliko je to bilo važno za njihov razvoj?

Majčino mlijeko je najbolja hrana, a za nedonoščad nije samo hrana nego i lijek. Zato mi i inzistiramo da se, kad god je to moguće, nedonoščad hrani isključivo majčinim mlijekom. U slučaju blizanki to je bilo vrlo važno, zato tako dobro i napreduju. Majka je imala mlijeka sve do operacije.

Ovaj posao, kažu vaše medicinske sestre, ne može se platiti, morate ga voljeti. Kako se vi nosite s teškim situacijama?

Mislim da imam najljepši posao na svijetu. Ja ga ne doživljam kao posao nego uživanje. Svi ti razni slučajevi vas zbliže s roditeljima i sretni završeci vas prate.

Je li vas tko zvao za kumu?

Joj jest. Jednom sam i bila kuma, a jedno je dijete čak nazvano po meni. Uglavnom, ti sretni završeci vas nose i ispunjavaju život.

Sjećate li se kad ste i kako odlučili da želite biti liječnica i zašto baš neonatologija?

Moj pokojni otac je bio liječnik i, kad sam završila srednju školu, nekako sam se bez puno razmišljanja odlučila za medicinu. Nakon što sam rodila prvu kćer, počela me privlačiti pedijatrija. Sasvim slučajno sam došla na neonatologiju, no beskrajno drago mi je da je tako ispalo.

Imate dvije kćeri. Recite, s obzirom na profesiju i sve što ste u životu vidjeli, koliko su vam bile stresne trudnoće?

Jako rano sam rodila, s 24 godine. Netom sam diplomirala i ne znaš što ti se sve može dogoditi. Tako da hvala Bogu za sve što se može desiti nisam znala. No mislim da se nijedna mlada i zdrava žena ne treba bojati. To su stvarno rijetke situacije, a mi ih vidimo jer se time bavimo.

A s koliko ste godina rodili drugu kćer?

U najboljim godinama. Imala sam 42 i tad sam istinski uživala u trudnoći i svemu što ona nosi. Bez imalo dvojbe svakako to preporučujem.

