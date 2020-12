Primio ga Beroš: Spava na Trgu radi svoje preminule kćeri

Ministar mi je rekao da sve prijavim policiji, ali policiji sam sve prijavio 2018. godine. Tada su mi rekli da su izvidi u tijeku i otad je prošlo dvije godine. Beroš štiti svoje kolege, kaže Beka

<p>Enver Beka u pravdi za svoju kćer Šeherzadu već 131 dan provodi spavajući na Trgu bana Josipa Jelačića. Danas je imao sastanak s ministrom zdravstva Vilijem Berošem.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Traži pravdu za svoju kćer</strong></p><p>- Danas nas je pozvao na sastanak ministar Beroš. Samo što nam je potvrdio je da od 2017. Šeherzadina dokumentacija je bila kod Vilija Beroša. Tada nije bilo moguće vještačenje, nije bila potpuna, sad sam pokazao neku novu dokumentaciju od kralježnice. On nam je potvrdio da to nije od Šeherzade, da je to opet lažna dokumentacija. Godinama to traje, pošalju nam lažnu dokumentaciju.</p><p>Ništa njemu tu nije jasno. Pitao sam da li može nešto poduzeti, to je pod njegovim ministarstvom. On je poručio da prijavimo policiji. Išao sam i 2018. na policiju i tada su mi rekli da su izvidi u tijeku, sada je već 2020. Ministar Beroš štiti svoje kolege na Rebru. Ne želi se petljati, a dalje ćemo vidjeti. Sad ću se vratiti na Trg gdje sam 131 dan, ali od pravde neću odustati. Volim Republiku Hrvatsku i ostat ću ovdje - poručio je Beka za <a href="https://www.zagreb.info/zagrebackim-ulicama/neutjesni-otac-seherzade-sastao-se-s-ministrom-berosem-vracam-se-na-trg-ali-ne-odustajem-od-pravde/302006/" target="_blank">Zagreb Info</a>.</p>