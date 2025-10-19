Obavijesti

NAPALI IH BACAČIMA?

Primirje na kušnji: Izrael gađao jug Gaze u nedjelju, optužuju Hamas da su kršili prekid vatre

Primirje na kušnji: Izrael gađao jug Gaze u nedjelju, optužuju Hamas da su kršili prekid vatre
Hamas se oglasio putem Telegrama, poručivši da “ostaje posvećen primirju” i optuživši Izrael za “izmišljanje slabih izgovora kako bi opravdao svoje zločine”.

Izrael je izveo zračne napade na područje Rafaha na jugu Pojasa Gaze, tvrdeći da je reagirao na napad Hamasovih boraca na izraelske snage. Incident se dogodio devet dana nakon početka američko-posredovanog prekida vatre, što predstavlja njegov prvi ozbiljan test.

Prema izraelskim vojnim izvorima, Hamas je napao izraelske trupe u Rafahu ručnim raketnim bacačima i snajperskom vatrom, pri čemu je, kako navodi izvor, bilo i izraelskih žrtava. Napad se dogodio izvan “Žute linije”, granice prve faze izraelskog povlačenja definirane u sporazumu o primirju.

Premijer Benjamin Netanyahu odmah je sazvao sigurnosne konzultacije s ministrom obrane Israelom Katzom i vojnim zapovjednicima. Krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir pozvao je Netanyahua da “u potpunosti obnovi rat u Gazi”.

Uzajamne optužbe

Hamas se oglasio putem Telegrama, poručivši da “ostaje posvećen primirju” i optuživši Izrael za “izmišljanje slabih izgovora kako bi opravdao svoje zločine”.

Incident se, prema Hamasu, dogodio u trenutku kada je njegova unutarnja sigurnosna služba Rada’a provodila akciju protiv “skrovišta izraelski podržane milicije” pod vodstvom Yassera Abu Shababa u istom području. Izrael je još u lipnju potvrdio da naoružava nekoliko takvih skupina kako bi “uravnotežio utjecaj Hamasa” u Gazi.

Analitičar Muhammad Shehada iz Europskog vijeća za vanjske odnose izjavio je za CNN da te milicije sada djeluju iz izraelski okupiranih dijelova Gaze: “Odatle silaze u drugu polovicu teritorija, izvode napade i zatim se vraćaju u zaštićena područja.”

Rastu napetosti unutar Gaze

Od početka primirja, Hamas je proveo ono što naziva “sigurnosnom kampanjom” protiv “kolaboranata, plaćenika, lopova i onih koji surađuju s cionističkim neprijateljem”. Takve akcije dovele su do krvavih sukoba s rivalskim skupinama diljem Pojasa Gaze.

CNN navodi da su se oružani sukobi između Hamasa i drugih frakcija proširili na nekoliko područja, a u jednom slučaju kulminirali javnim pogubljenjem osam osoba na trgu u Gazi pred mnoštvom ljudi.

I Hamas i Izrael međusobno se optužuju za kršenje tek uspostavljenog primirja. Izraelske snage su, prema izvještajima, ubile Palestince koji su se približavali “Žutoj liniji”, što Hamas smatra “očitim kršenjem dogovora”. Izrael, s druge strane, optužuje Hamas da odugovlači s predajom tijela svih poginulih izraelskih talaca, te je zbog toga zatvorio ključni granični prijelaz Rafah do daljnjega.

