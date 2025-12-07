Obavijesti

NIKAD MIRA

Primirje u Gazi na rubu pucanja. Hamas: Nećemo se razoružati!

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Stringer

Hamas se neće razoružati, odustati od oružja, vlasti nad Pojasom Gaze niti dopustiti vanjski nadzor u Gazi, uključujući Međunarodne snage za stabilizaciju (ISF), rekao je teroristički vođa Khaled Mashaal u video obraćanju na konferenciji u Istanbulu pod nazivom „Povelja za Jeruzalem” u subotu.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova, dijeleći snimku Mashaalovog obraćanja, oštro je kritiziralo njegove izjave, nazivajući ih „izravnim proturječjem ključnim odredbama samog mirovnog plana”.

„Hamas se ismijava s mirovnim planom američkog predsjednika Donalda Trumpa,” dodalo je ministarstvo. Također su podijelili videoisječak iz Mashaalovog govora, u kojem je teroristički vođa rekao da je „zaštita projekta otpora [terorizma Hamasa] i oružja otpora pravo našeg naroda na obranu. Otpor i njegovo oružje su čast i ponos nacije.”

Trumpov plan za mir

Američki predsjednik Donald Trump je uložio velike napore da se zaustavi brutalan rat u Gazi u kojem je poginulo oko 70.000 ljudi, uključujući 15.000 djece.

Palestinian Hamas and Islamic Jihad militants recover a body at a site as Hamas says it continues to search for the bodies of deceased hostages, in Beit Lahiya
Foto: Stringer

Plan od 20 točaka predviđa Trumpov plan od 20 točaka za mir u Gazi predviđa trenutačni prekid vatre i povlačenje izraelskih snaga uz suglasnost obje strane, oslobađanje svih izraelskih talaca i palestinskih zatvorenika, te potpuno razoružanje Hamasa i ukidanje njegove kontrole nad Gazom. Nakon toga, upravljanje Pojasom Gaze preuzeo bi privremeni prijelazni organ — tehnička, apolitična palestinska komisija pod nadzorom međunarodnog tijela nazvanog Board of Peace. 

Plan uključuje opsežnu humanitarnu i infrastrukturnu obnovu, otvaranje granica, obnovu civilnih službi, bolnica, električne, vodovodne i kanalizacijske infrastrukture, te jamstvo da stanovnici mogu ostati ili se slobodno vratiti ako odluče napustiti Gazu. U dugoročnom okviru plan predviđa nastavak dijaloga Izraela i Palestinaca s ciljem trajnog mira, potencijalnog priznanja palestinske državnosti i uspostave stabilnog političkog okvira za suživot.

Hamasu to očigledno ne odgovara.

