Primorac o proračunu: Nećemo se dodatno zaduživati da ponovno podignemo plaće

Tijekom maratonske saborske rasprave o proračunu za 2026. godinu, koja je završila iza ponoći, vladajući su istaknuli da proračun predstavlja čvrst oslonac socijalnoj stabilnosti i gospodarskom rastu dok je oporba upozorila kako građane u sljedećoj godini čekaju nova poskupljenja. ''Vodili smo računa ne samo o geopolitičkom i geoekonomskom kontekstu, socijalnoj stabilnosti, održivosti i poticanju gospodarstva nego i o međugeneracijskoj preraspodjeli te dugoročnoj perspektivi financiranja proračunskih rashoda. To je složen proces, puno složeniji od toga da s rolom toalet papira date dvije, tri ideje što financirati iz proračuna'', rekao je ministar financija Marko Primorac na kraju duge rasprave u Hrvatskom saboru.

Proračunski deficit iznosi 2,9 posto, a eventualni nastavak zaduživanja radi dodatnog povećanja plaća i mirovina resorni ministar nazvao je besmislenim jer bi to išlo teret budućih generacija.

''Deficit znači prebacivanje poreznog tereta na našu djecu. Trudimo se koristiti deficit za investicije, kapitalne projekte, projekte od kojih će ona imati koristi'', poručio je.

Iako je iz opozicijskih redova bilo konstruktivnih rasprava, Primorac ističe da je također bilo i zastupnika koji su se služili floskulama i vodili najnižim strastima kako bi pokušali omalovažiti sve što je u proračunu predloženo.

''Smatram da je ispod svake razine da se na ovu važnu raspravu donosi toalet papir'', rekao je.

Zastupnik HDZ-a Marko Pavić ponovio je da je proračun za iduću godinu socijalan, održiv i razvojan.

''Što se tiče rasta BDP-a od 2,7 posto, to je realni rast, inflacija je već uračunata'', kazao je.

Uz to, Hrvatska vrlo dobro stoji u pogledu javnog duga koji iznosi 56 posto BDP-a. Za usporedbu, dodao je Pavić, u više europskih država taj se postotak kreće između 100 i 150 posto.

Rasprava je bila puna samohvale vladajućih, ocijenila je SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac. Građane je upozorila da s novim proračunom dobivaju poskupljenje energenata i polica dopunskog zdravstvenog osiguranja.

''I dalje ćemo imati inflaciju koja će povećati cijene hrane, lijekova i nekretnina, neovisno o tome želite li se skučiti u nekom unajmljenom prostoru ili ste te sreće da ste kreditno sposobni i možete uzeti kredit'', kazala je Glasovac.

Zastupnik Mosta Miro Bulj ustvrdio je da će cijene ostati visoke dok se ne uvede porez na profit.

Osim visoke inflacije, oporbeni su zastupnici tijekom rasprave naveli i niz drugih problema kao što su preduga čekanja na rješenje o inkluzivnom dodatku ili nedostatna ulaganja u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja.

Tijekom rasprave govorilo se i o uhićenju šefa Državnog inspektorata Andrije Mikulića zbog sumnje na primanje mita.

''Sjećamo se rasprave iz 2019. godine kada je on predložen za glavnog državnog inspektora. Mi smo govorili da to ne radite, no niste htjeli slušati. Eto, došli smo do 2025., čovjek je uhapšen i pitanje je što će se još otvoriti. To daje ružnu sliku Hrvatske na kraju dana'', rekla je zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

''U trenutku dok se raspravlja o proračunu, ovakav skandal dodatno potkopava povjerenje građana. Svaki vam je proračun obilježen skandalima i korupcijskim aferama'', kazala je SDP-ova Martina Vlašić Iljkić, podsjetivši na prošlogodišnje uhićenje bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša.

Oporbeni zastupnici i klubovi podnijeli su amandmane na prijedlog državnog proračuna, o kojima će se glasati u utorak, 2 prosinca. Glasanje o proračunu na rasporedu je u petak, 5. prosinca.