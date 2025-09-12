Obavijesti

STIGAO U KIJEV

Princ Harry posjetio je Ukrajinu

Piše HINA,
Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Rekao je da ga je u glavni grad pozvala ukrajinska vlada, a prije putovanja dobio je dopuštenje britanske vlade i svoje supruge

Britanski princ Harry posjetio je u petak Ukrajinu, stigavši ​​u Kijev s članovima svoje Zaklade Invictus Games kako bi detaljno objasnio planove svoje dobrotvorne organizacije za pomoć u rehabilitaciji ranjenih vojnika, izvijestio je list Guardian. To je drugi posjet Harryja, mlađeg sina britanskog kralja Karla, Ukrajini ove godine, nakon što je u travnju posjetio centar za ranjeno vojno osoblje u Lavovu. Harry je 10 godina služio u britanskoj vojsci prije nego što je osnovao Zakladu Invictus Games, dobrotvornu organizaciju koja organizira međunarodni sportski događaj za vojno osoblje ranjeno u akciji.

"Ne možemo zaustaviti rat, ali možemo sve učiniti kako bismo pomogli u procesu oporavka", rekao je Harry Guardianu u noćnom vlaku za Kijev.

Rekao je da ga je u glavni grad pozvala ukrajinska vlada, a prije putovanja dobio je dopuštenje britanske vlade i svoje supruge.

KORAK PREMA POMIRENJU? Prvi susret nakon 20 mjeseci! Princ Harry sastao se s kraljem Charlesom: Družili se uz čaj...
Putovanje se odvija na kraju Harryjeva četverodnevnog posjeta Britaniji iz njegova doma u Kaliforniji, gdje živi sa suprugom Meghan i njihovo dvoje djece.

Otkad se 2020. godine povukao s mjesta višeg člana kraljevske obitelji, Harryjev odnos s ocem je napet nakon što je javno kritizirao kraljevsku obitelj.

Kao znak otopljavanja odnosa, princ Harry sastao se sa svojim ocem u srijedu prvi put u 20 mjeseci.

