Princ koji je zaveo Snjeguljicu, Pepljugu - je isti lik?

Još dok je bio beba, Princ je zlonamjerno „pre-blagoslovljen“ „šarmom“ pa privlači djevojke kao magnet, ni kriv ni dužan. Svaka žena koju upozna poludi za njim. Kao što možete pretpostaviti, netko kraljevske krvi tko je magično neodoljiv svim ženama, najslavniji princ na svijetu, putuje kroz život na krilima svog šarma.

Nanizavši tri vrlo profinjene zaručnice i na stotine odbijenih obožavateljica njegove kraljevske krvi, Princ odlazi prekinuti kletvu, što je moguće samo ako pronađe najluksuzniju nagradu od svih – Pravu ljubav. I tako, uz pomoć stranca po imenu Lenny kao vodiča, Princ odlazi u potragu za svojom Pravom ljubavi i svojim sretanim završetkom. No, Princ ne zna da je „Lenny” ustvari zloglasna razbojnica Lenore Quinonez. Rođena je na moru pa nije jedna od „djeva iz zemlje“ i stoga je jedina žena na svijetu koja je imuna na Prinčev čarobni šarm. Odmah je shvatila da bi Princ mogao biti lak plijen, a njegova potraga brza lova, pa mu potajno obećava da će ga dovesti do tri nestrpljive princeze i neizbježnog odabira jedne od njih. No, tijekom njihovog putovanja ona počinje uviđati da ima osjećaje prema Princu i da je on više od onog što je očekivala.

Ova sinkronizirana animirana avantura zabavit će najmlađe kao nijedan film o princezama do sada.

„Imam tri kćeri što znači da posljednjih 14 godina čitam priče za laku noć. Često se te priče odvijaju u nekoj bajkovitoj zemlji i uključuju neke poznate princeze. Bilo je samo pitanje vremena kada ćemo svi zajedno zaključiti da su se i Pepeljuga i Snjeguljica i Uspavana ljepotica udale za Princa. Istog lika! Nakon što su cure zaspale, ja sam otišao za računalo i počeo razmišljati o tome kako je to ovaj lik, Princ, izveo. Odatle se priča prirodno razvijala kao naopaka romantična komedija. Princ, moj muški lik, zaljubljen je u ideju o zaljubljenosti, no nema pojma što je zapravo ljubav. Lenore, moj ženski lik, previše je fokusirana na bogaćenje da bi imala vremena za ljubav. Naravno i u ovoj priči su u središtu premise filma tri kultne princeze (Pepeljuga, Snjeguljica i Uspavana ljepotica) što mi je omogućilo da zbijam šale na račun naših najpoznatijih bajki, a sve to strogo se pridržavajući pravilima bajki koje su ukorijenjene u svima nama.„ - kaže Ross Venokur, redatelj i scenarist filma.

Trailer ove odlične priče za velike i male pogledajte ovdje:

PRINČEVA STRANA PRIČE, komedija koja govori o tome da trebamo imati vjere, tražiti istinsku ljubav jer sretni završetci nisu tako nemogući kako nam se možda čini, pogledajte od 31.5. u CineStaru i ostalim kinima.



