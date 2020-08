'Princa Andrewa sam masirao u Epsteinovoj vili punoj umjetnih očiju. Držanje tijela mu je užas'

Gita je radio kao duhovni iscjeljitelj za Donalda Trumpa i glumicu Minnie Driver, a s Epsteinom i njegovom 'madam' Ghislaine Maxwell upoznao ga je Trump, kada je Epsteinu proslijedio Gitin broj

<p>Guru holivudskih zvijezda ispričao je kako je masirao princa Andrewa u 'jezivoj i čudnoj' rezidenciji osuđenog pedofila Jeffreya Epsteina.</p><p>Gypsy Gita (70), inače američki Indijanac, koji je za Epsteina radio od 2001. do 2005. godine, tvrdi za <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8631267/Spiritual-healer-turned-guru-Hollywood-stars-lifts-lid-massage-sessions-Prince-Andrew.html?ito=push-notification&ci=28318&si=14395711&fbclid=IwAR3K-JYO_jeug_c2IdkJRzb6rUA_vRLr_MnYRXZrKpALeWRdP5yCo6gZClA" target="_blank">Daily Mail</a> da je princa sreo tri puta i dva puta ga masirao. Princa Andrewa opisuje kao hladnog i rezerviranog.</p><p>- Nisam ni znao tko je on. Većina Amerikanaca sve donedavno nisu imali pojma o njemu. Bio je čudan, arogantan, kao da je isključen. Baš čudan - kaže Gypsy Gita.</p><p>Gita je radio kao duhovni iscjeljitelj za Donalda Trumpa i glumicu Minnie Driver, a s Epsteinom i njegovom 'madam' Ghislaine Maxwell upoznao ga je Trump, kada je Epsteinu proslijedio Gitin broj.</p><p>Opisao je kako je kad ušao u Epsteinovu luksuznu vilu na Manhattanu imao dojam da je ušao u neki uvrnuti svijet.</p><p>- Bilo je to dosta grozno iskustvo. Kad uđete kroz glavni ulaz morali ste se javiti na pultu koji je tamo bio, a zatim je s lijeve strane bila čekaonica. Cijeli jedan zid bio je prekriven umjetnim očima. Bilo ih najmanje 150. Jeffrey bi rekao: Ne zaboravi da te cijelo vrijeme promatramo - nastavio je Gita. </p><p>Opisao je da je princa Andrewa uvijek masirao u jednoj sobi na katu. Riječ je o sobi za koju Virginia Roberts i ostale žrtve, koje princa optužuju za zlostavljanje tvrde da ih je upravo tamo seksualno iskorištavao. </p><p>Potom ga je masirao i u kući Ghislaine Maxwell u New Yorku.</p><p>- Ona je u kući imala i sobu za masažu i tamo sam ga isto masirao. Princ Andrew ima jako loše držanje tijela - kaže Gita.</p><p>Princ Andrew, koji trenutno vrijeme provodi u Windsoru i Londonu, negirao je sve optužbe žrtava iz Epsteinovog kruga.</p><p>Gypsy Gita navodi da nije znao da Epstein podvodi maloljetne djevojke u svojoj kući, te tvrdi da je znao da bi ga ubio. Nastavlja da mu je žao radi žena koje je upoznao s Epsteinom, a prošli tjedan je jedna od njih, Chauntae Davies za Mail on Sunday ispričala kako ju je Epstein prodavao kao seksualno roblje nakon što ju je Gita upoznao s Ghislaine Maxwell.</p>