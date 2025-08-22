Obavijesti

DOBIO KAZNENU PRIJAVU

Pripremao roštilj kod Šibenika pa izazvao požar, priveli ga

Piše Marta Divjak,
Pripremao roštilj kod Šibenika pa izazvao požar, priveli ga
Foto: Istarska policija

Došlo je do nekontroliranog širenja požara koji je zahvatio površinu od 50 metara kvadratnih

Šibenska policija priopćila je kako je požar u Ražinama uzrokovao 54-godišnjak koji je pripremao roštilj.  Kriminalističkim istraživanjem su utvrdili kako je osumnjičeni dana 20. kolovoza prilikom pripremanja izazvao požar, uslijed čega je došlo do nekontroliranog širenja požara koji je zahvatio površinu od 50 metara kvadratnih.


 

- Nakon dovršenog istraživanja tijekom jučerašnjeg dana osumnjičeni je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske - priopćili su.

