Deseci tisuća ljudi idu prema Novom Sadu: Uhitili Vučićevog kritičara, ukinuli sve vlakove

UHITILI KRITIČARA

Policija je u Novom Sadu uhitila Mišu Bačulova, zastupnika u gradskoj skupštini i predsjednika građanske grupe "Budi heroj".

Bačulov, poznat po kritičkim istupima protiv vlasti, već je ranije sudjelovao u organizaciji prosvjeda i političkih akcija oporbe u Vojvodini. Ministarstvo unutarnjih poslova još se nije službeno oglasilo o detaljima uhićenja.

Riječ je o čovjeku čiju je snimku prije nekoliko tjedana Vučić objavio na televiziji pokušavši sugerirati da je imao nekakve veze s padom nadstrešnice