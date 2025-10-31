Deseci tisuća ljudi idu prema Novom Sadu: Uhitili Vučićevog kritičara, ukinuli sve vlakove

Tisuće studenata, srednjoškolaca i drugih građana iz svih dijelova Srbije kreću prema Novom Sadu na komemorativni skup 1. studenoga. Neki su krenuli iz Novog Pazara i prešli više od 400 kilometara, neki iz Niša. Drugi su došli sa sjevera – iz Subotice, Zrenjanina, Vrbasa, a velik je i broj Beograđana koji su zajedno s njima otišli odati počast tragično stradalima u Novom Sadu.
Tisuće studenata tijekom dana stižu u Novi Sad, gdje se sutra održava veliki komemorativni skup u povodu obilježavanja obljetnice pada nadstrešnice željezničkog kolodvora u ovom gradu i pogibije 16 ljudi, što je izazvalo val studentskog i građanskog nezadovoljstva režimom koji ni nakon godinu dana nije kaznio odgovorne..
Policija je u Novom Sadu uhitila Mišu Bačulova, zastupnika u gradskoj skupštini i predsjednika građanske grupe "Budi heroj".
Bačulov, poznat po kritičkim istupima protiv vlasti, već je ranije sudjelovao u organizaciji prosvjeda i političkih akcija oporbe u Vojvodini. Ministarstvo unutarnjih poslova još se nije službeno oglasilo o detaljima uhićenja.
Riječ je o čovjeku čiju je snimku prije nekoliko tjedana Vučić objavio na televiziji pokušavši sugerirati da je imao nekakve veze s padom nadstrešnice
U subotu se obilježava prva godišnjica pada nadstrešnice koja je stubokom promijenila Srbiju i zadala najveći udarac Aleksandru Vučiču koji stoluje istočnim susjedom 11 godina. Na godišnjicu tragedije očekuje se jedan od najvećih prosvjeda, a vlast je zaustavila vlakove, pokušala uskratiti šetačima vodu, prenoćište, šatore, pa čak i sanitarni čvor.