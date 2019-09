Pripremite duge rukave: Stigla promjena vremena, i to kakva!

Mnogima priželjkivana promjena vremena s osvježenjem napokon stiže. I to kakva!? Dostojna prarafraziranja one poznate rečenice iz nekada popularne "Top liste nadrealista". Na žalost, bit će i mjestimičnih olujnih nevremena s obilnom kišom u kratkom vremenskom razdoblju, osobito na Jadranu, gdje će nevolje stvarati i jaka i olujna bura, podno Velebita vjerojatno i s orkanskim udarima.

Stoga u utorak gotovo diljem Hrvatske završava dugotrajno razdoblje iznadprosječno toplih dana, većinom čak vrućih i sparnih kao rijetko kada u drugom dijelu kolovoza i na samom početku rujna. Bit će osjetno svježije, uz poslijepodnevnu temperaturu zraka ponegdje i za više od 10 °C nižu nego u nedjelju i ponedjeljak.

Već sredinom tjedna ponovno toplije, te većinom suho i sunčano, osobito u srijedu uz ponegdje jaku buru, a za vikend se ponovno povećava vjerojatnost za znatnije naoblačenje i kišu, piše u svom stilu Zoran Vakula u današnjoj prognozi.

Pripremite se danas za olujno nevrijeme s obilnom kišom osobito na Jadranu, gdje će nevolje stvarati i jaka i olujna bura, podno Velebita vjerojatno i s orkanskim udarima. Bit će osjetno svježije, uz poslijepodnevnu temperaturu zraka ponegdje i za više od 10 °C nižu nego u nedjelju i ponedjeljak, donosi hrt.

Međutim, već sredinom tjedna ponovno toplije, te većinom suho i sunčano ali za vikend se ponovno povećava vjerojatnost za znatnije naoblačenje i kišu, prognoziraju Petra Mikuš Jurković i Zoran Vakula.

- U utorak će u istočnoj Hrvatskoj biti kiše, lokalno moguće i izraženijih pljuskova, osobito u noći i prijepodne, a u nastavku će se dana razvedravati. Bit će razmjerno vjetrovito i osjetno svježije nego u ponedjeljak.

I u središnjoj Hrvatskoj svježije i vjetrovito, uz umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u noći na udare i jak. Prvi dio dana oblačniji i kišovitiji, u noći ponegdje uz mogućnost nevremena, a poslijepodne razvedravanje - kazala je dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz Službe za vremenske analize i prognoze DHMZ-a.

U Dalmaciji moguće jače nevere

Na sjevernom će se Jadranu, i posebice u Istri, ističe, razvedravati već prijepodne. Do tada kišovito, u noći još uz izraženije pljuskove, ponegdje i obilnije. Bit će i vjetrovito, osobito uz more, uz jaku i olujnu buru, podno Velebita moguće i s orkanskim udarima, koja će uzburkati more. Osjetno će osvježiti, u gorju najviša temperatura oko 17 °C, na moru 25 i 26 °C.

- I u Dalmaciji su u noći i ujutro moguće jače nevere. Potom smirivanje vremena i razvedravanje. No, puhat će jaka do olujna bura, uz koju će dnevna temperatura biti između 23 °C u unutrašnjosti i 28 °C ponegdje na obali. Jutarnja pak od 15 do 20 °C, ponegdje na obali i otocima i do 22 °C.

Na jugu Hrvatske osvježenje će se najmanje osjetiti, a i bura će ovdje biti najslabija. No lokalno ipak može biti izraženijih pljuskova, a promjenljiva naoblaka zadržat će se na krajnjem jugu vjerojatno sve do večernjih sati. Dnevna temperatura između 27 i 30 °C. - kazala je Mikuš Jurković.

Za vikend nestabilno, mogući pljuskovi

Na kopnu će sljedećih dana jutra biti svježa, a danju će mnogima biti ugodno, uz temperaturu primjereniju početku rujna od dosadašnje.

- Bit će uglavnom suho i barem djelomice sunčano povremeno uz umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. U subotu te osobito nedjelju raste vjerojatnost za novo naoblačenje i kišu.

Idući dani na Jadranu opet sunčani, ali poneki pljusak moguć je u petak na jugu. No, popodnevna vrućina u većini će krajeva izostati. Bit će i dalje razmjerno vjetrovito uz umjerenu do jaku buru, podno Velebita na udare i olujnu, osobito u srijedu. Za vikend pak nestabilnije, uz porast vjerojatnosti za mjestimične pljuskove, prognozirala je za HRT Mikuš Jurković.

