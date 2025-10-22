Obavijesti

News

Komentari 0
PROGNOZA VREMENA

Pripremite kišobrane: Danas oblačno i kiša, izdali su žuto upozorenje za dvije regije

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pripremite kišobrane: Danas oblačno i kiša, izdali su žuto upozorenje za dvije regije
Kišni dan na Korzu u Rijeci | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Temperature će biti relativno ugodne za ovo doba godine, s najvišim dnevnim vrijednostima između 16 i 21 °C.

Prema najnovijoj prognozi, u srijedu nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom na mnogim područjima.

Kiša će ujutro biti najizraženija na istoku i jugu zemlje, dok će se tijekom dana proširiti na Jadran i područja uz more. Lokalno su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito na obali. Unutrašnjost zemlje ujutro može očekivati pojavu magle, što može otežati promet i smanjiti vidljivost.

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a ponegdje i jugoistočni. Na Jadranu će jugo i južni vjetar biti umjereni, a navečer će dodatno pojačati i postati jaki. To može stvarati probleme na prometnicama, posebice na mostovima i u priobalju.

OBILNA KIŠA Potop u Rijeci! Pogledajte video
Potop u Rijeci! Pogledajte video

Temperature će biti relativno ugodne za ovo doba godine, s najvišim dnevnim vrijednostima između 16 i 21 °C. U Zagrebu će prevladavati promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, uz mogućnost magle ujutro i malo kiše navečer, a najviša temperatura bit će oko 19 °C.

DHMZ je za srijedu za južnu Dalmaciju i Velebitski kanal izdao žuto upozorenje zbog jakog vjetra. 

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'

Plameni jezici bili su vidljivi s udaljenosti od nekoliko kilometara, a gusti crni dim nadvio se nad cijelo područje
Preminula je hrvatska Majka hrabrost! U obranu domovine stalo je njenih devet sinova
ODLAZAK RUŽE

Preminula je hrvatska Majka hrabrost! U obranu domovine stalo je njenih devet sinova

Ruži je rano umro suprug pa je sama othranjivala devet sinova i kći. Imala je sreću da su svi preživjeli rat. Dobila je i odlikovanje predsjednika 2012. godine.
UŽAS U ZAGORJU Helikopter je stigao po ozlijeđene u sudaru!
TEŠKA NESREĆA

UŽAS U ZAGORJU Helikopter je stigao po ozlijeđene u sudaru!

Više ljudi ozlijeđeno je u teškoj prometnoj nesreći u utorak poslijepodne u Bregovitoj ulici u Velikom Trgovišću, nedaleko restorana Ribić. Po jednog od ozlijeđenih stigao je i helikopter Hitne pomoći. Kako je vidljivo s fotografija koje je snimio Pixsell, oba automobila su pretrpjela značajnu materijalnu štetu. Policija je na terenu, a više detalja bit će poznato nakon očevida.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025