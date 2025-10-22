Pripremite kišobrane: Danas oblačno i kiša, izdali su žuto upozorenje za dvije regije

Prema najnovijoj prognozi, u srijedu nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom na mnogim područjima.

Kiša će ujutro biti najizraženija na istoku i jugu zemlje, dok će se tijekom dana proširiti na Jadran i područja uz more. Lokalno su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito na obali. Unutrašnjost zemlje ujutro može očekivati pojavu magle, što može otežati promet i smanjiti vidljivost.

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a ponegdje i jugoistočni. Na Jadranu će jugo i južni vjetar biti umjereni, a navečer će dodatno pojačati i postati jaki. To može stvarati probleme na prometnicama, posebice na mostovima i u priobalju.

Temperature će biti relativno ugodne za ovo doba godine, s najvišim dnevnim vrijednostima između 16 i 21 °C. U Zagrebu će prevladavati promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, uz mogućnost magle ujutro i malo kiše navečer, a najviša temperatura bit će oko 19 °C.

DHMZ je za srijedu za južnu Dalmaciju i Velebitski kanal izdao žuto upozorenje zbog jakog vjetra.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.