Pripremite kišobrane! Još ujutro uživajte u suncu, a onda velika promjena i vikend pun kiše

U prvom dijelu petka očekuje nas sunčano vrijeme, a zatim će sa zapada uslijediti postupan porast naoblake. Ujutro i na kopnu mjestimice slab i umjeren mraz, a lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu ponegdje i jugo. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od -3 do 2, na Jadranu između 3 i 8, a najviša većinom od 14 do 19 °C.

Žuti alarm, potencijalno opasno vrijeme, izdan je za: zagrebačku, osječku, karlovačku, gospićku i kninsku regiju.

Foto: DHMZ

Uslijed hladnoće i pojave mraza moguća je značajnija šteta na osjetljivim poljoprivrednim kulturama.

- Budite na oprezu zbog niskih temperatura koje se očekuju. Mogući su neki zdravstveni rizici kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika - upozorava DHMZ.

Vrijeme za vikend: Kiša stiže, brige o mrazu privremeno nestaju

I za vikend nas očekuje promjenjivo vrijeme.

- Od subote će na neko vrijeme prestati brige o mrazu na kopnu. S izraženom južinom osobito će jutra biti toplija. Dani promjenjivo oblačni sa sunčanim razdobljima najčešćim na istoku unutrašnjosti. Povremeno će padati kiša, posebice u krajevima uz more, pri čemu bi u ponedjeljak mogla biti i obilnija.

Na Jadranu će za vikend zapuhati jako i olujno jugo - bit će nestabilno, promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno uz kišu, u subotu osobito čestu i moguće obilniju na riječkom području, u nedjelju i drugdje na sjevernom Jadranu, a u ponedjeljak će vjerojatno najviše padati u Dalmaciji - prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.