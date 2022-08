Pripremite kišobrane: Za vikend nevrijeme i pad temperature, a onda slijedi novi toplinski val

Očekuje nas promjena vremena i nestabilan vikend, a nakon toga se vraćaju vrućine. Državni hidrometeorološki zavod javlja kako će tijekom dana biti oblačno sa sunčanim razdobljima. Kiša ili poneki pljusak s grmljavinom moguć je u drugom dijelu dana u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima te na sjevernom Jadranu, ponajprije u Istri. Poneki je pljusak moguć i u unutrašnjosti Dalmacije te na jugu.

- Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, uglavnom u prvom dijelu dana, a poslijepodne u Dalmaciji sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 °C - prognozira DHMZ.

U subotu još nestabilnije vrijeme, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom, prijepodne češće u unutrašnjosti, poslijepodne i na Jadranu, osobito u Dalmaciji.

- Na Jadranu u uz obalu umjerena do jaka bura, danju slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 24 °C. Najviša dnevna između 22 i 27, na Jadranu od 27 do 30 °C - javlja DHMZ.

Od srijede moguć novi toplinski val

Meteorolog Zoran Vakula je za HRT prognozirao kako će nakon oblačnijih i svježijih dana uslijediti novo zatopljenje.

- No, još je odviše rano tvrditi kolikog će intenziteta biti to zatopljenje te slijedi li diljem Hrvatske još jedan toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Naravno, mogućnost postoji, osobito od srijede, kada se povećava vjerojatnost za ponovno većinom suho, sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme, na Jadranu bez jakog vjetra, ali za pouzdanije vremenske prognoze i posebice upozorenja na opasne vremenske pojave koje mogu uznemiriti javnost - valja još pričekati - poručio je Vakula.

