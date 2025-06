Pripremite se na nove vrućine, temperature idu do 31 stupanj

U utorak će biti prema prognozi DHMZ-a pretežno sunčano uz slab, na istoku i umjeren istočni vjetar. Ujutro slaba do umjerena, podno Velebita i jaka bura, sredinom dana u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 °C, u Dalmaciji mjestimice i viša.

U srijedu će biti sunčano, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu povremeno uz malo oblaka. U unutrašnjosti vjetar većinom slab. Na moru ujutro burin zatim do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, na moru između 18 i 22 °C. Najviša dnevna od 26 do 31 °C.

DHMZ je za utorak prijepodne izdao žuta upozorenja zbog jakog vjetra za riječku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner, Velebitski kanal te za Dalmaciju.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.