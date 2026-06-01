Pripuz kupio još tisuće kvadrata od Ante Nobila za megaprojekt u Zagrebu: 'Već krčimo zemlju'
Petar Pripuz je sada vlasnik 80 posto zemljišta na Müllerovu brijegu, a jedini partner mu je ostao Danko Končar. Kažu da će se odreći 75.000 kvadrata za zelenilo, jezera, školu, vrtić, bazen, dvoranu i šetnice...
Vlasnik CIOS-a Petar Pripuz postao je vlasnik 80 posto atraktivnog zemljišta na Müllerovu brijegu na zagrebačkom Črnomercu. Dosad je bio najveći suvlasnik s 50 posto zemljišta površine 285.000 četvornih metara, na kojem bi trebali niknuti futuristički stanovi, odnosno pravi mali grad.