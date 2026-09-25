Pripuz se oglasio nakon prozivki Grmoje: Njega treba odlikovati za pokazanu hrabrost i junaštvo

Zastupnik i predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je u četvrtak Vladu da pošalje inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i druge tvrtke koje se bave otpadom, a nakon izbijanja požara u Metisu na Kukuljanovu kod Rijeke, upitavši što se u tim postrojenjima spaljuje i jesu li požari doista nesreće. "Zašto Andrej Plenković i 'možemovci' koji imaju ugovore s Petrom Pripuzom šute o Petru Pripuzu? Zašto šute o tome da se u njegovim postrojenjima konstantno događaju požari", upitao je Grmoja na konferenciji za medije u Saboru. Sad mu je priopćenjem odgovorio Petar Pripuz.

Priopćenje C.I.O.S grupe, naslovljeno "Objava za javnost: prijedlog odlikovanja Nikole Grmoje i stranke Most Redom kneza Domagoja s ogrlicom za –hrabrost!", koje potpisuje sam Pripuz, prenosimo u cijelosti:

Zbog požara koji je jučer u noćnim satima, unatoč svim poduzetim preventivnim mjerama izbio u dijelu reciklažnog centra društva Metis d.d. na Kukuljanovu, svim građanima Rijeke, a osobito stanovnicima Bakra, Čavala, Kostrene Svetog Kuzma i Drage upućujem ispriku radi širenja dima i možebitnih neugodnosti. Istovremeno iskazujem zahvalnost na brzoj i profesionalnoj intervenciji vatrogasaca i zaposlenika Metisa kojom je požar u najkraćem roku lokaliziran i ugašen. Na taj se događaj, kroz konferenciju za novinare, osvrnuo uvaženi zastupnik Nikola Grmoja pa, nastavno na ranije dijagnoze i jučerašnje zazive predsjednika Mosta Vladi RH da na adrese svih poduzeća u mojem vlasništvu uputi „sve moguće“ inspekcije, implicirajući kako požari na lokacijama za obradu otpada nisu stvarno neželjeni događaji, nego konstruirane i organizirane situacije, čak i od interesa poduzeća koja se bave gospodarenjem otpadom, kada to već nije sam učinio vezano uz temu o kojoj javno govori, osjećam obvezu našeg zastupnika informirati o činjenicama. Kako je zastupnikovo izlaganje ostalo uskraćeno i za minimalne standarde osnovnoškolske domaće zadaće, ovim putem ukazujem na polazišnu i provjerljivu informaciju o čak 365 provedenih nadzora (što od strane DIRH-a, Ministarstva financija – Porezne uprave) redovnih, što izvanrednih, što koordiniranih) nad društvima CIOS grupacije tijekom zadnjih šest godina. Taj podatak o više od 60 nadzora godišnje, od kojih većina traje i nekoliko dana, potvrđuje tri stvari – da su tvrtke CIOS grupe kontinuirano nadzirane, da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili da je neograničen u zlonamjernosti. Jučerašnji nastup zastupnika Grmoje nije prvi pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim konstrukcijama i uz korištenje mojega imena, činio je on to i ranije te govoreći o meni doslovno pozivao na „lov“, iako za vrijeme dok je Most participirao u izvršnoj vlasti (tijekom 2016. i 2017. godine) nad tvrtkama CIOS grupacije provedeno je svega 39, odnosno 40 nadzora u godini, tj. njih 79 tijekom dvogodišnjeg razdoblja. G. Grmoja se na jučerašnjoj konferenciji za medije pita o razlozima zbog kojih, kako tvrdi, „Andrej Plenković i možemovci“ šute o tome da se „konstantno“ događaju požari u postrojenjima CIOS grupacije (jer, kako je rekao, imaju sa mnom ugovore), zastupnik Grmoja selektivno te u potpunosti neuspješno pokušava reproducirati kronologiju kojom bi potkrijepio svoje stavove. Od takvoga junaka u najmanju je ruku bilo za očekivati bar statistički kontekst i prikaz teme s relevantnim, odnosno službenim izvorima svoje tvrdnje.

Međutim, zanemariv je to propust u odnosu na ono u što se zaista gospodin Grmoja ovoga puta profilirao - u našeg istinskog junaka, najhrabrijeg među najhrabrijima koji se, kako kažu, jedini usude govoriti i, za razliku od drugih, propitkivati. Zaista neviđen fenomen u zemlji i društvu valjda ograničene slobode govora te zastupnikom koji zbog nebuloznih izjava već ima sudske presude o krivnji. Zbog takve posebnosti i razboritosti, sukladno čl. 12. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, smatram da zastupnik Grmoja treba biti odlikovan Redom kneza Domagoja s ogrlicom koja se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo, između ostalog, i u iznimnim okolnostima u miru. Njegova je hrabrost, kao i hrabrost drugih junaka iz stranke Most, koja se može usporediti sa Prvom proleterskom brigadom iz NOB-a i koja u cijelosti zaslužuje biti odlikovana, vidljiva je i na primjeru sanacije otpada u Gospiću. I na tom slučaju demonstrirali su svoje prioritete - usredotočeni na prozivanje i opstrukciju zakonito odabranih operativnih izvođača za sanaciju odlagališta, a ne na javni interes i rješavanje izvornog problema. Time pokazuju koliko im je zaista stalo do zdravlja ljudi i sanacije odlagališta, a u kojoj mjeri je interes Mosta usmjeren na prikupljanje političkih bodova. Radi objektivnog informiranja javnosti te stjecanja bolje predodžbe o ovoj problematici, zanimljivo je ukazati na činjenice i okolnosti s kojima se neminovno podudaraju, bez ikakvih dodatnih insinuacija. CIOS GRUPA d.o.o. osnovana je 1991. godine i nije u svojem krugu imala požare do 2014. godine, sve do početka preuzimanja otpada koji je tada predstavljao gorući problem Grada Zagreba. Zadnji požar u našem Centru na Jankomiru dogodio se u drugoj polovini 2020. godine, a zanimljivo je da nakon promjene vlasti u Zagrebu – više nije bilo iznenadnih zapaljenja na području našeg najvećeg reciklažnog centra na zagrebačkom Jankomiru. Zaključno, još neodlikovani junak, ali heroj našega doba - Nikola Grmoja, zajedno sa svojom Prvom proleterskom brigadom, odnosno strankom Most, očito je spreman objasniti uzroke požara i prije nego što na otvorena pitanja odgovori očevid. Možda će tako znati i objasniti zašto je u zadnjih 5 godina znatno intenzivniji rad Inspektorata nad poduzećima u sektoru gospodarenja otpadom i konkretno društvima CIOS grupacije, no što je to bilo za vrijeme njihovog sudjelovanja u vlasti na nacionalnoj razini u razdoblju od 2016. do 2017. godine. ili neće. Bitno je da je on naš junak. Uzimajući u obzir ozbiljnost problema koji se odnosi na zapaljenja u industrijskim, osobito postrojenjima za sakupljanje, preradu i odlaganje otpada bilježi se drastičan porast broja požara na području cijele Europe. Takav trend potvrđuju i podaci Hrvatske vatrogasne zajednice, prema kojima je samo u prvome dijelu 2026. godine zabilježeno 596 vatrogasnih intervencija na odlagalištima i spremnicima za otpad. Kao glavni uzročnik identificirana je epidemija litij-ionskih baterija, a većem su broju požara doprinijeli i sezonski pritisci te klimatski faktori, kao i veći financijski pritisci na industriju recikliranja, potvrđuju neovisna istraživanja i studije.

S poštovanjem,

Petar Pripuz