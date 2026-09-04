Pripuz Troskotu: Nikad nismo istovarivali smeće u Gospić. To su lažne i zlonamjerne izjave

Mostovci Zvonimir Troskot i Marin Miletić prije tjedan dana zatražili su da se kaznenim progonom obuhvate svi politički i poslovno odgovorni za odlaganje otpada u Lici. Zatražili su i da se spriječi da tvrtke za koje se sumnja da su sudjelovanje u odlaganju otpada sada zarađuju na sanaciji spomenuvši Šincekove tvrtke, talijanske kompanije, CE-ZA-R, Kemis-Termoclean i Gajeta.

Sad je stigao odgovor Petra Pripuza, vlasnika CIOS grupe koji prenosimo u cijelosti:

Uvodno, uvaženi zastupniče Troskot, ističem da podržavam, kako Vaš, tako i rad svakog drugog političara koji se za javni interes bori isključivo činjenicama, međutim - ne i obmanama. Naime, zbog Vaših netočnih, obmanjujućih, zlonamjernih i neodgovornih izjava kao zastupnika, moguće u međuvremenu profiliranog, akademskog, multidisciplinarnog stručnjaka širokospekt­nog usmjerenja, kako nastupate, iako za takvo što još nemamo službene potvrde, kao vlasnik C.I.O.S Grupe u obvezi sam na takve, osobito štetne i opasne izjave odgovoriti svim raspoloživim i pravnim sredstvima s ciljem zaštite ugleda, ali i profesionalnog djelovanja te poslovanja poduzeća koja imam u vlasništvu, a koja posluju isključivo u skladu sa svim zakonskim odredbama, primjenjivim direktivama te važećim dozvolama za gospodarenje otpadom. Pri tom odbacujem svako Vaše neutemeljeno nastojanje prema bilo kojoj članici Grupacije i za bilo kakav oblik sudjelovanja u ekocidu pa tako i uz ovaj koji je u središtu aktualnih, ponajviše političkih zbivanja.

Ističem i ovoga puta kako Grupacija neće davati izjave izvan svojih gospodarskih nadležnosti, osobito ne dok traje istraga koju nazivate "uskockim protokolom". Ipak, želim naglasiti da tvrtka CE-ZA-R nije isporučivala niti ostvarivala opasan ili neopasan otpad u Gospiću. Istovremeno se i kao gospodarstvenik s iskustvom u sektoru gospodarenja otpadom, ali i kao građanin Republike Hrvatske na čiji život u Hrvatskoj kao zastupnik u Saboru utječete, pitam zaokuplja li Vas uistinu zabrinutost za zdravlje stanovnika i kvaliteta života građana Gospića ili – tko će taj problem rješavati u operativnom smislu. Ako se pokaže da Vaše tvrdnje nisu točne i da ste njima uznemiravali i obmanjivali javnost, jeste li se spremni jednako tako javno ispričati nama, koje ste u svojim istupima oklevetali, ali i građanima Gospića? Ovim putem posebno napominjemo da moje društvo pozorno prati sve izjave koje pojedinci i/ili skupine iznose o predmetnoj problematici u medijskom prostoru. Pri tome molimo sve predstavnike medija da prilikom uzimanja ili prenošenja izjava od bilo kojeg sudionika razgovora u javnom prostoru upitaju iste jesu li provjerili utemeljenost svojih navoda na dokazima. Navedeno će doprinijeti jasnom utvrđivanju subjekata koji svojim navodima čine kazneno djelo. U nedostatku takvog postupanja naše društvo će protiv svih odgovornih poduzeti odgovarajuće pravne radnje. Očekujući Vašu dosljednost (pred licemjerstvom) srdačno Vas pozdravljam! S poštovanjem, Petar Pripuz.