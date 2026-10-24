Pripuzu i partnerima ugovor od 61 mil. eura za Jakuševec koji će primati otpad i 2030. godine!

Grad Zagreb je donio odluku o sklapanju dosad najvećeg ugovora za upravljenje odlagalištem Jakuševec. Upravljanje i građevinske radove će raditi iste četiri tvrtke kao i osam godina ranije, samo po dvostruko višoj cijeni! Osim toga, ovaj ugovor otkriva da zagrebačko odlagalište otpada neće biti zatvoreno u roku dvije godine jer ugovor predviđa i dovoženje otpada do kraja 2030. Točnije, u troškovniku se navodi da će do kraj 2030. godine biti odloženo 780.000 tona otpada, što je prosječno 195.000 tona godišnje. To je čak i povećanje jer je lani bilo predviđeno da na Jakuševec stigne 175.000 tona otpada zbog jačeg recikliranja.

Podsjetimo i da je gradonačelnik Tomislav Tomašević u izbornoj kampanji prije pet godina obećao da će zatvoriti Jakuševec u prvom mandatu. Zatim je poručio da to ipak neće uspjeti, ali da je to prioritet za ovaj mandat. Kada je u rujnu ove godine dobivena i lokacijska dozvola za Centar za gospodarenje otpadom, Tomašević je najavio probni rad tog centra za jesen 2028. godine i moguće zatvaranje Jakuševca početkom 2029. godine. Ali po troškovniku iz javne nabave, otpad će nastaviti stizati do studenog 2030. godine.

Posao građenja, sabijanja otpada i općenito upravljanja odlagalištem je opet dobio konzorcij četiri tvrtke koje to rade od 2018. godine i ovo će im biti treći četverogodišnji ugovor. U konzorciju su HIS za građenje u vlasništvo slovenskog poduzetnika Slavka Hrženjaka, Ciak kojem je većinski vlasnik Ivan Leko, Eko Flor Plus iz Cios grupe Petra Pripuza i Tigra u vlasništvu Milana Penave, kuma pokojnog gradonačelnika Milana Bandića. Tigra je bila u kroz godine više puta prozivana jer im je Bandić dodjeljivao razne poslove, a Tomašević je u prvoj kampanji najavljivao i raskidanje poslova s Pripuzom, ali je od toga odustao nakon što su se njegove tvrtke ili jedine javile ili dale najpovoljnije ponude za razno zbrinjavanje otpada.

Ovaj konzorcij se jedini javio u javnoj nabavi za novi četverogodišnji ugovor koji će u konačnici biti vrijedan 61,2 milijuna eura s PDV-om. Zanimljivo je da konzorcij čuva kao poslovnu tajnu koliko tko sudjeluje u ovom poslu, odnosno kome ide koliko od ovog milijunskog otpadnog kolača. Dva prošla četverogodišnja ugovora za Jakuševac su bila upola jeftinija. Davne 2018. su potpisali ugovor vrijedan 32,45 milijuna eura, a 2022. godine ugovor vrijedan 29,4 milijuna eura s PDV-om.

I službena dokumentacija iz troškovnika ne predviđa radove na zatvaranju odlagališta. Ali vrijednost ugovora je uvjetovana i znatnim radovima na plohi koja se prije tri godine dva puta urušila, pri čemu je jedan radnik izgubio i ruku, a još dvojica su ozlijeđena. Podsjetimo, vještaci su zaključili da je do odrona došlo zbog prvotnih greški u projektu i nakupljanja vode u tijelu odlagališta. Ugovor predviđa ojačavanje pokosa ploha 6/2 i 6/3 armiranim slojevima sa 179.600 četvornih metara ugrađene geomreže. Ugradit će se i 35.000 kubičnih metara zemlje radi postizanja projektiranog nagiba. Trebat se ukloniti i postaviti desetke tisuće kvadrata specijalnih folija za prekrivanje i ravnih dijelova i nagiba. To je bar ono što se vidjeti iz službene dokumentacije nabave na osnovu koje je sklopljen taj okvirni sporazum vrijedan više od 61 milijun eura za sljedeće četiri godine.