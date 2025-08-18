Prirodna nepogoda proglašena za prostor cijele Koprivničko-križevačke županije

Prema procjeni općinskih i gradskih povjerenstava štete su nastale na poljoprivrednim usjevima i dugogodišnjim nasadima te iznose od 30 do 100 posto, ovisno o kulturi. Oštećeni trebaju prijaviti štetu u roku od osam dana od proglašenja prirodne nepogode. Općinska i gradska povjerenstvo dužna su unutar 15 dana izraditi prvo priopćenje o štetama. Konačnu procijenjenu Županijskom povjerenstvu treba dostaviti u roku od 50 dana.

Uz Koprivničko-križevačku velike štete od suše pretrpjela je i susjedna Virovitičko-podravska županija na cijelom svom prostoru. Za to je područje već proglašena prirodna nepogoda.