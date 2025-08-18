Obavijesti

News

Komentari 0
ROK ZA PRIJAVU JE 8 DANA!

Prirodna nepogoda proglašena za prostor cijele Koprivničko-križevačke županije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Prirodna nepogoda proglašena za prostor cijele Koprivničko-križevačke županije
Tomislav Golubić novi je župan Koprivničko-križevačke županije | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Za cijelo područje Koprivničko-križevačke županije, odnosno za 22 općine i tri grada, u utorak je proglašena prirodne nepogode suša, priopćili su iz ureda župana Tomislava Golubića

Prema procjeni općinskih i gradskih povjerenstava štete su nastale na poljoprivrednim usjevima i dugogodišnjim nasadima te iznose od 30 do 100 posto, ovisno o kulturi. Oštećeni trebaju prijaviti štetu u roku od osam dana od proglašenja prirodne nepogode. Općinska i gradska povjerenstvo dužna su unutar 15 dana izraditi prvo priopćenje o štetama. Konačnu procijenjenu Županijskom povjerenstvu treba dostaviti u roku od 50 dana.

visoke temperature U Međimurju proglašena prirodna nepogoda zbog suše
U Međimurju proglašena prirodna nepogoda zbog suše

Uz Koprivničko-križevačku velike štete od suše pretrpjela je i susjedna Virovitičko-podravska županija na cijelom svom prostoru. Za to je područje već proglašena prirodna nepogoda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama
NA OKRETIŠTU

Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama

Iz ZET-a su nam potvrdili kako je njihov zaposlenik jutros napadnut te prevezen u bolnicu
BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi
TVRDE I DA JE SINJ BIO DIO 'KRAJINE'...

BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi

Prošlomjesečni megakoncert ultra-nacionalističkog pjevača Thompsona dramatično je razotkrio duboko polarizirane podjele unutar hrvatskog društva, tvrdi BBC...
FOTO Veliko nevrijeme poharalo Osijek. Srušena stabla: Otvorilo se odjednom nebo i zemlja...
SNAŽNA OLUJA

FOTO Veliko nevrijeme poharalo Osijek. Srušena stabla: Otvorilo se odjednom nebo i zemlja...

"Otvorilo se nebo i zemlja. Odjednom je počelo padati, jako je pala temperatura, potopljene su ulice, srušena stabla... Sve skupa je trajalo deset minuta", kazao nam je čitatelj koji je svjedočio velikom nevremenu koje je u popodnevnim satima satima zahvatilo Osijek. O svemu se oglasilo i Ravnateljstvo civilne zaštite "Tijekom kratkotrajnog nevremena koje je od 16:30 do 17 sati zahvatilo Osijek centar 112 zaprimio je više dojava o posljedicama nevremena. Dojave su se odnosila na srušena stabla, plavljenje podruma, začepljenje oborinske odvodnje"... Pišu iz Ravnateljstva.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025